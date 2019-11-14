Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России

Главная » Политика » Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России

Закрыть Отправить

Обнародован новый разговор боевиков, который доказывает причастность России к крушению Боинга, Рада приняла бюджет-2020, а в ООН приняли проект новой резолюции по Крыму, — такими были главные новости сегодня, 14 ноября.

Человек дня — народный депутат от фракции «Слуга народа» Анна Скороход. Сегодня во время выступления она заявила о том, что её мужа задержали правоохранительные органы из-за её политической позиции. Нардеп заявила о том, что основанием стало её голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также — красная кнопка против открытия рынка земли. После неё выступил глава фракции СН Давид Арахамия, который заявил, что партия к задержанию мужа никакого отношения не имеет. Также, Арахамия рассказал, что Анну Скороход исключат из политсилы, информируют Экономические Новости.

Новый бюджет

Верховная Рада Украины сегодня, 14 ноября, приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».Законопроект под номером 2000 о государственном бюджете на 2020 год поддержали во втором чтении и в целом 280 народных депутатов. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы — 1,195 трлн, а на обслуживание госдолга заложено 141,5 млрд грн. Согласно новому бюджету, минималка составит 4723 гривен.

Читайте: Итоги дня: Исторически-скандальный день в Раде, разворот Коломойского и тысячи ракет для ВСУ

Два сценария для гривны

Читайте: Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что в следующем году у гривны может быть два сценария. В случае двойного роста инвестий в следующем году курс доллара может опуститься до 24 гривен. Согласно другому сценарию, за один доллар будут давать 27 гривен.

Новые доказательства

Объединенная следственная группа показала новую запись, сделанную в 2014 году. В записанном разговоре неидентифицированный не местный боевик, разговаривает с боевиком, который называет себя «комендантом Макеевки». Он говорит о том, что на оккупированную территорию прибывают люди с полномочиями от министра РФ Шойгу и всех местных полевых командиров заменят людьми из Москвы.

Резолюция ООН

Третий комитет Генассамблеи Организации Объединенных Наций сегодня, 14 ноября, поддержал проект обновленной резолюции по Крыму, в котором относительно полуострова впервые применено определение «агрессия». Инициатором резолюции стала Украина, еще около сорока стран являются её соавторами. Это уже четвертый документ ООН относительно нарушения прав человека в Крыму, и он включает в себя некоторые важные новые моменты.