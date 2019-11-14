РусУкр

Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России

Главная » Политика » Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России
 
Печать Отправить на почту

 

 

Обнародован новый разговор боевиков, который доказывает причастность России к крушению Боинга, Рада приняла бюджет-2020, а в ООН приняли проект новой резолюции по Крыму, — такими были главные новости сегодня, 14 ноября.

Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России

Человек дня — народный депутат от фракции «Слуга народа» Анна Скороход. Сегодня во время выступления она заявила о том, что её мужа задержали правоохранительные органы из-за её политической позиции. Нардеп заявила о том, что основанием стало её голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также — красная кнопка против открытия рынка земли. После неё выступил глава фракции СН Давид Арахамия, который заявил, что партия к задержанию мужа никакого отношения не имеет. Также, Арахамия рассказал, что Анну Скороход исключат из политсилы, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России

Новый бюджет

Верховная Рада Украины сегодня, 14 ноября, приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».Законопроект под номером 2000 о государственном бюджете на 2020 год поддержали во втором чтении и в целом 280 народных депутатов. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы — 1,195 трлн, а на обслуживание госдолга заложено 141,5 млрд грн. Согласно новому бюджету, минималка составит 4723 гривен.

Читайте: Итоги дня: Исторически-скандальный день в Раде, разворот Коломойского и тысячи ракет для ВСУ

Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России

Два сценария для гривны

Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России

Читайте: Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что в следующем году у гривны может быть два сценария. В случае двойного роста инвестий в следующем году курс доллара может опуститься до 24 гривен. Согласно другому сценарию, за один доллар будут давать 27 гривен.

Новые доказательства

Объединенная следственная группа показала новую запись, сделанную в 2014 году. В записанном разговоре неидентифицированный не местный боевик, разговаривает с боевиком, который называет себя «комендантом Макеевки». Он говорит о том, что на оккупированную территорию прибывают люди с полномочиями от министра РФ Шойгу и всех местных полевых командиров заменят людьми из Москвы.

Резолюция ООН

Третий комитет Генассамблеи Организации Объединенных Наций сегодня, 14 ноября, поддержал проект обновленной резолюции по Крыму, в котором относительно полуострова впервые применено определение «агрессия». Инициатором резолюции стала Украина, еще около сорока стран являются её соавторами. Это уже четвертый документ ООН относительно нарушения прав человека в Крыму, и он включает в себя некоторые важные новые моменты.

Автор: Оксана Ельченко
14.11.2019 21:00:48
Посещений: 7

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 





Читайте также

Итоги дня: Исторически-скандальный день в Раде, разворот Коломойского и тысячи ракет для ВСУ
 Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске
Итоги дня: Обещание референдума, драка сторонников Филарета и союзник Украины в сопротивлении "медведю"
 Итоги дня: Победное решение по делу Украина-РФ, признание ПЦУ и новый безвиз
Итоги дня: Газовый союзник Украины, экспортный потолок и возвращение 90-х

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Чуда не будет. Что пообещал премьер в бюджете-2020?

Чуда не будет. Что пообещал премьер в бюджете-2020?

В следующем году мы не будем развиваться и большая часть ресурсов будет направлена на погашение внешних и внутренних долгов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Андрей Рева



help
bigmir)net TOP 100

Фото недели

Стрит-арт-работы на грани хулиганства

Все фото »

 