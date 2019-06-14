Итоги дня: Свежая социология, ядерные тайны РФ и церковный раскол

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В американской разведке рассказали о тайных испытаниях ядерного оружия в РФ, появилась новая предвыборная социология, а Нацгвардия и пограничники получили новое руководство, — такими были главные новости сегодня, 14 июня.

Человек дня — преемница Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Немецкий дипломат заявила о том, что санкции против России нельзя отменять и отчитала Путина за постоянную попытку дестабилизировать ситуацию в соседних странах. Также, она заявила о том, что нельзя допустить захвата Россией Азовского моря и лишить Украину важнейшего морского пути, информируют Экономические Новости.

Новое руководство

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Президент Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины. Ранее он занимал кресло заместителя командующего Нацгвардии и некоторое время выполнял полномочия руководителя ведомства. В 2010 году Николай Балан занимал должность начальника Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, а в 2014 году его назначили заместителем командующего НГУ.

…и пограничников

Пограничники также получили новое руководство. Так, Президент Зеленский назначил руководителем Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.

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Церковный раскол

В заявлении пресс-службы Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ), обнародованном 14 июня, говорится о том, что проведение собора ликвидированного Киевского патриархата будет значить церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями. В ПЦУ заявили о том, что имеют полноценный статус автокефалии, то есть полной административной независимости.

Тайные испытания

Разведывательное управление Министерства обороны США рассказало о том, что в РФ тайно провели испытания ядерного оружия.

Новая социология

Свежий опрос центра «Социс» и Комитета избирателей Украины показал, что на сегодня партию «Слуга народа» готовы поддержать 51,3% украинцев, преодолела бы барьер в 5% и партия бывшего главы СБУ Игоря Смешко «Сила и честь». На втором месте с 9,5% партия экс-президента Петра Порошенко «Евпропейская Солидарность»,

на третьем — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (9,2%). Кроме того, согласно опросу, преодолевает проходной барьер ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,7%), а на рубеже оказалась партия Святослава Вакарчука «Голос» (4,9%).

Новый хит KAZKA

Популярная украинская группа KAZKA, которая стала интернет-сенсацией, но так и не сумела победить в нацотборах на «Евровидение», представила новую песню. «Пісня Сміливих Дівчат» – женский манифест, ода GIRL POWER, призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать», – именно так описали этот трек. Наслаждайтесь: