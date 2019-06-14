Арестович: Россия хочет оставить две раны в боку Украины, в которые можно засунуть пальцы, чтобы управлять и манипулировать

Главная » Политика » Арестович: Россия хочет оставить две раны в боку Украины, в которые можно засунуть пальцы, чтобы управлять и манипулировать Арестович: Россия хочет оставить две раны в боку Украины, в которые можно засунуть пальцы, чтобы управлять и манипулировать

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Официальному Киеву пора бы уже усвоить тот факт, что урегулирование конфликта на Донбассе, как и возврат Крымского полуострова, не входит в планы российского руководства, поэтому отчаянные попытки в одностороннем порядке идти на уступки, вряд ли увенчаются успехом. Об истинных планах Кремля и перспективах мира изданию «Экономические Новости» рассказал известный украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович.

Несмотря на желание президента Владимира Зеленского решить проблему на Донбассе, в Брюсселе он сделал довольно жесткие высказывания в сторону восточного «соседа», фактически повторяя слова своего предшественника Петра Порошенко. Можно ли надеяться на реальное продвижение переговорного процесса с Россией по урегулированию ситуации в регионе?

Не вижу перспектив по урегулированию. России абсолютно этого не нужно. Им нужно либо заморозить конфликт, либо сделать его вялотекущим. Им нужно оставить две раны в боку Украины, в которые можно засунуть свои пальцы и пытаться, таким образом, управлять и манипулировать страной. ЛНР и ДНР — это успешный инструмент влияния на всю нашу внутреннюю политику. Поэтому совершенно не понятно, почему они вдруг должны отказаться от инструмента, который так долго создавался? Ради чего? Ради снятия санкций Запада? Ну, так есть еще Крым. А полуостров они точно никогда не вернут нам обратно. Главная задача для россиян – разделить проблемы Крыма и Донбасса. И они успешно пытаются этого добиться. В этом самая большая опасность для нас.

Что Вы можете сказать о новом составе Минской подгруппы, которую возглавил второй президент Леонид Кучма?

Первое, что озвучили ее представители с самого начала, поставило вопрос: они просто такие глупые или проверяют нашу реакцию? Они реально хотят пойти на одностороннее прекращение огня, другие уступки и жертвы с нашей стороны? Но общество, по крайней мере, его активная часть, сразу показало, что этому не бывать. Поэтому они начали говорить, что слова вырваны из контекста и т.д. У меня по отношению к ним установлена презумпция виновности. Все действия этой команды, включая Кучму, трактую в пользу виновности, пока они не докажут обратное. Но пока этого не видно. Пока звучат вещи, которые не укладываются в голове. Такой сценарий может отрабатываться только под давлением. Это опасная тенденция. Могут перемириться абсолютно не выгодно для нас. То есть, они это сделают для России и ничего не сделают для Украины. Тогда вопрос: Кучма дилетант? Нет. Тогда почему он это делает? Значит там замешаны личные или экономические интересы. Там кивают на «Интерпайп», Пинчука все начали видеть в Администрации… Это вызывает старые добрые подозрения, что люди разменивают страну на свои частные интересы. Понимаете, да? Что не может радовать. Вот такое мое мнение о Кучме и новом составе Минской подгруппы. Не скажу, что прежние меня особо радовали. Но то, что твориться сейчас…

После заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сообщалось, что разведение сил на Станице Луганской должно начаться 10 июня, но теперь называется другая дата — не ранее 16 июня. Почему сроки снова срываются? И когда реально будет оглашен «режим тишины»?

Только идет попытка разведения сил, боевики сразу стреляют. Боевикам не нужно это разведение сил. Любая деэскалация отменяет «генеральный российский план», о котором мы говорили изначально в первом вопросе. Им не нужна никакая деэскалация и никакое примирение на данном этапе. Если один раз деэскалируешь эту точку, или другую, то возникает вопрос: почему не деэскалировать весь фронт? А если деэскалируют весь фронт, возникнет еще один вопрос: зачем тогда россияне держат войска вообще, не пора ли их отодвигать и выводить? То есть, все то, что им категорически не хочется. И не нужно.

Можно ли рассматривать возобновившееся напряжение ситуации на Донбассе как способ России повлиять на результат будущих парламентских выборов в стране?

Безусловно. Но это еще и способ давления на Зеленского и общество. Как только в Украине объявили об одностороннем прекращении огня и вообще о вышеупомянутых инициативах, у боевиков, то есть, российских военных, морально-психологическое состояние, которое было угнетено от бесконечных потерь и бесперспективности, резко подпрыгнуло вверх. Они поверили, что могут победить и начали активно использовать тяжелое вооружение, а результат — гибель по два человека за ночь у нас. Поэтому заявление Кучмы уже принесло негативные последствия. Хотя и не было имплементировано в какие-то действия. Вот и гадай после этого — либо дилетанты, либо предатели, либо те и другие у нас там работают. Ситуация достаточно неприятная.

Снятие экономической блокады с Донбасса, что предлагает Кучма – есть ли в этом хоть намек на действенный инструмент в переговорном процессе? Есть ли смысл здесь что-то менять?

Это попадает под статью «финансирование терроризма». По одной простой причине. После прошедшей там национализации, то есть псевонационализации, в 2017-2018 году все они де-юре считают отобранные предприятия у наших бывших олигархов, ныне граждан России, собственностью псевдореспублик. Мы, что, будем реализовывать через свою территорию товары в ЕС и остальной мир, произведенные террористами, под управлением террористов, поощряя их незаконную торговлю?! Это абсолютно бесперспективная вещь. Еще до псевонационализации об этом можно было говорить. Но сейчас об этом точно речи не может быть. Поэтому, как я и сказал, отдают ли эти люди вообще себе отчет в том, что они предлагают? Благо, что в обществе пока стоит огромный крик и им пока не удается реализовать такие инициативы.

Судьба задержанных украинских моряков и других военнопленных — можно ли ожидать продвижения по этому вопросу?

Ничего не ожидать. Учитывая, что россияне игнорируют даже решение Международного трибунала ООН по данному поводу. Поэтому я не думаю, что Кучма или Зеленский что-то смогут решить. Или их политический вес будет больше, чем у такой авторитетной организации. Увы, пока сидеть и сидеть нашим морякам и другим заключенным. Если только не возникнет решение менять «всех на всех», работа над которым ведется.

Тем не менее, в Москве заявили, что готовы обсуждать урегулирование ситуации на украинском Донбассе в «нормандском формате», однако ожидают соблюдения договоренностей, достигнутых контактной группой в Минске. Что можете сказать по этому поводу? Есть ли риск того, что Украина может утратить свою субъектность на международной арене при президенте Зеленском?

Есть риск, что россияне создадут для западных партнеров сильное ощущение неспособности принимать решения пришедших к власти дилетантов в Украине. Здесь каждый отстаивает собственные интересы, благодаря решениям, которые предлагаются и претворяются в жизнь. Это да. Учитывая, что сейчас идут международные арбитражи по газу, по заложникам, по участию России в войне, по морскому праву. Это создание информационного обеспечения и общественного мнения не в пользу Украины на Западе как среди политиков, так и обывателей. И Зеленский с Кучмой, на мой взгляд, активно на это работают.

Ваше отношение к идее референдума по вопросу мирных соглашений с Россией, которую озвучил ранее глава администрации Зеленского Андрей Богдан?

Это откровенный бред, потому что будет означать легализацию российской правовой политики, которую она проводит по отношению к Украине. Что значит референдум? В Чехии был такой пример в 1996 году, когда активно боролись на предмет того, что нужен референдум по НАТО и другим ключевым вопросам. Тем не менее, страна выдержала тяжелейшую баталию. В чешском парламенте сумели за три года доказать, что ключевые вопросы национальной безопасности не могут выноситься на всеобщее обсуждение, потому что народ ничего в них не понимает. Чтоб народ мог вынести квалифицированное суждение, — это не просто пятку почесать под влиянием телевизора, который преимущественно контролируют у нас пророссийские силы, — нужно иметь допуск к государственной тайне, разбираться в ситуации и иметь двадцать лет опыта в международной политике и сфере в обеспечения безопасности. Никакой народ не способен вынести подобных решений. Нужно быть специалистом. И это является «общим местом» на Западе, консенсусом. Думаю, и нам нужно утверждать подобное. Никаких референдумов и заигрывания с народом. Политика Зеленского — очень скверная история, которая если будет продолжаться, может плохо закончится. Поэтому власть должна сказать: «Извините, но это вещи, в которых вы не понимаете». Вы же не перехватываете штурвал у пилота, чтоб посадить самолет? Правильно. А судьбу страны, где резать, а где оставлять, собираются решать на референдуме. Бред полный. Я против.

Общество в стране по-разному относится к войне на Донбассе: кто-то готов на мир любой ценой, другие готовы сражаться за Украину до последнего патрона. Какая степень компромисса может быть в этом вопросе — Ваше мнение?

Идея миротворцев, которая удовлетворит и тех, и тех. Но возникает вопрос: с каким статусом, что будут делать эти миротворцы, будет ли успешной операция, насколько реальным будет перемирие? А пока шансов нет. Активная часть общества, как показал опыт, никогда не допустит одностороннего примирения и других уступок со стороны Украины.