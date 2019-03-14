РусУкр

Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей

Главная » Политика » Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей
 
Печать Отправить на почту

 

 

Президент Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины, в Украине посчитали убытки от Крымского моста, а популярнейшие социальные сети начали нормально работать после масштабнейшего в истории сбоя, — такими были главные новости сегодня, 14 марта.
Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей

Человек дня. Сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День добровольца, потому в этот день хотелось бы вспомнить все подвиги, на которые шли и продолжают идти эти герои. Именно в этот день пять лет назад первые 500 бойцов «Самообороны Майдана» приехали на полигон в Новые Петровцы, сформировав первый добровольческий батальон для защиты нашей страны на востоке, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей

Поддержка НАТО

Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей

Читайте: Итоги дня: Реальная причина вторжения РФ в Украину, рост пенсии и война с Китаем

Союзники НАТО пообещали украинцам, которые находятся перед лицом агрессора, полную поддержку в будущем. Так, генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил о том, что все страны Альянса подтвердили дальнейшую политическую и практическую поддержку.

Убытки от путинского моста

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подсчитали, что Мариупольский порт потерял 33 процента своего флота и до 140 тыс тонн экспортной металлопродукции в месяц из-за Крымского моста. С такими убытками порт столкнулся из-за ограничения прохода на участке кораблей, выше 33 метров. Кроме того, из-за неудачной конструкции постройки, практически невозможно спрогнозировать то, что происходит под водой.

Читайте: Итоги дня: Разоблачение агентурной сети Генштаба РФ, старт монетизации и крымская катастрофа

Кадровые перемены

Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка, который был назначен на эту должность в 2017 году. Сейчас он занял должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Смерть сотрудника Администрации президента

Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей

В Шевченковском районе столицы около недостроенной церкви сегодня, 14 марта, было обнаружено тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого. В полиции сообщили о том, что у покойного обнаружен перелом костей носа, но предварительная причина смерти – болезнь сердца. Перед смертью Бухтатого ограбили. Уже задержаны двое мужчин, у одного из них обнаружили украденный телефон.

Наказание мультимиллионера

Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей

Самый богатый бизнесмен Словакии Мариан Кочнер будет наказан за убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Следователи считают, что именно он приказал убрать неугодного журналиста.

Зависший Brexit

Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей

Палата общин парламента Британии не одобрила новый референдум по выходу Великобритании из состава Европейского союза. Ранее британский парламент не захотел, чтобы страна вышла из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Исцеление соцсетей

Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей

Популярнейшие социальные сети Facebook и Instagram пережили самый масштабный сбой за всю свою историю, не на шутку испугав пользователей, а особенно — рекламодателей. Последние понесли колоссальные убытки. Сбой произошел 13 марта, примерно и продолжался до утра. Сейчас говорят о восстановлении функционирования социальных сетей, хотя пользователи всё ещё жалуются на глюки.

Музыкальный штраф

В пресс-службе «Евровидения» рассказали о том, что решение о штрафе для Украины за отказ принять участие в музыкальном конкурсе примут после того, как он продет.

Автор: Инна Погрибная
14.03.2019 21:00:36
Посещений: 90
Инна Погрибная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

ВСУ уничтожили управляемой ракетой позиции террористов «ДНР» (ВИДЕО) (6514)

Выборы-2019: Букмекеры рассказали об изменениях в тройке фаворитов (3725)

Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск ВСУ (3269)

ВСУ получили от США около 400 единиц образцов вооружения и техники, - начальник Вооружения ВСУ Шевцов (2931)

Немецкий журналист рассказал, как Крым стал тяжелым бременем для экономики России (2844)

Майк Помпео назвал истинную причину военного вторжения РФ в Украину (2817)

"Актуальная тема": Боевики с Донбасса устроили массовое бегство в Евросоюз (2673)

На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными (2653)

Эффект дамбы: Как Керченский мост превратился в головную боль для самой России (2471)

Закон о деколонизации: В Украине собрались покончить с российским наследием (2428)



Читайте также

Итоги дня: Реальная причина вторжения РФ в Украину, рост пенсии и война с Китаем
 Итоги дня: Разоблачение агентурной сети Генштаба РФ, старт монетизации и крымская катастрофа
Итоги дня: Санкционная восьмерка, хорошие новости с Донбасса и возвращение снега
 Итоги дня: Новый план IKEA, замедленная инфляция и "весеннее перемирие"
Публикации

Золотаревский, Слуцкий и Израилит. Немецкие мошенники попались в Украине

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави
Святослав Вакарчук

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»



Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Рио-де-Жанейро: самое яркое зрелище года

Все фото »

 