Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей

Главная » Политика » Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей

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Президент Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины, в Украине посчитали убытки от Крымского моста, а популярнейшие социальные сети начали нормально работать после масштабнейшего в истории сбоя, — такими были главные новости сегодня, 14 марта.

Человек дня. Сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День добровольца, потому в этот день хотелось бы вспомнить все подвиги, на которые шли и продолжают идти эти герои. Именно в этот день пять лет назад первые 500 бойцов «Самообороны Майдана» приехали на полигон в Новые Петровцы, сформировав первый добровольческий батальон для защиты нашей страны на востоке, информируют Экономические Новости.

Поддержка НАТО

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Союзники НАТО пообещали украинцам, которые находятся перед лицом агрессора, полную поддержку в будущем. Так, генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил о том, что все страны Альянса подтвердили дальнейшую политическую и практическую поддержку.

Убытки от путинского моста

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подсчитали, что Мариупольский порт потерял 33 процента своего флота и до 140 тыс тонн экспортной металлопродукции в месяц из-за Крымского моста. С такими убытками порт столкнулся из-за ограничения прохода на участке кораблей, выше 33 метров. Кроме того, из-за неудачной конструкции постройки, практически невозможно спрогнозировать то, что происходит под водой.

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Кадровые перемены

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка, который был назначен на эту должность в 2017 году. Сейчас он занял должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Смерть сотрудника Администрации президента

В Шевченковском районе столицы около недостроенной церкви сегодня, 14 марта, было обнаружено тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого. В полиции сообщили о том, что у покойного обнаружен перелом костей носа, но предварительная причина смерти – болезнь сердца. Перед смертью Бухтатого ограбили. Уже задержаны двое мужчин, у одного из них обнаружили украденный телефон.

Наказание мультимиллионера

Самый богатый бизнесмен Словакии Мариан Кочнер будет наказан за убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Следователи считают, что именно он приказал убрать неугодного журналиста.

Зависший Brexit

Палата общин парламента Британии не одобрила новый референдум по выходу Великобритании из состава Европейского союза. Ранее британский парламент не захотел, чтобы страна вышла из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Исцеление соцсетей

Популярнейшие социальные сети Facebook и Instagram пережили самый масштабный сбой за всю свою историю, не на шутку испугав пользователей, а особенно — рекламодателей. Последние понесли колоссальные убытки. Сбой произошел 13 марта, примерно и продолжался до утра. Сейчас говорят о восстановлении функционирования социальных сетей, хотя пользователи всё ещё жалуются на глюки.

Музыкальный штраф

В пресс-службе «Евровидения» рассказали о том, что решение о штрафе для Украины за отказ принять участие в музыкальном конкурсе примут после того, как он продет.