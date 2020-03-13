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Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций

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Коронавирус в Украине отнял первую жизнь, Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании, а ЕС решил продлить санкции против России, — такими были главные новости сегодня, 13 марта.

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций

Первая смерть от коронавируса , информируют Экономические Новости.

Сегодня, 13 марта, в Украине от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая ранее находилась в Польше. Она начала плохо себя чувствовать еще 3 марта, но врачи прости измерили ей давление.

Закрытие границ

Украина через 48 часов из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 на две недели закрыла границы для иностранных граждан. Об этом на брифинге 13 марта сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он рассказал о том, что все украинцы имеют возможность вернуться домой. Но те, кто приедет из стран, где бушует коронавирус, будут помещены на карантин. Он, также, попросил украинцев пока что сократить передвижение по стране.

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Новый законопроект

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций

Министр здравоохранения Илья Емец сегодня, 13 марта, представил нардепам и представителям профильных ведомств законопроект о борьбе с коронавирусом в Украине.

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Законопроект предусматривает:

Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
Возможность работникам выполнять работу на дому;
Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;
Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;
Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Закон о среднем образовании

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном всеобщем среднем образовании». Законом определяется, что языком образования является государственный язык, а также регулируются вопросы обучения на языках коренных народов и национальных меньшинств.

Санкции против России продлили

Фигурантам санкционного списка будет по-прежнему запрещен въезд в Евросоз, а их счета в банках останутся заблокированными.

Экономические новости telegram
Автор: Оксана Ельченко
13.03.2020 21:00:35
Посещений: 246

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