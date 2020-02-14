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Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу

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Минобороны Украины планирует эксперимент с призывом, в Мюнхене приняли план завершения войны в Донбассе, а в ВОЗ предупредили о том, что короновирус могут подхватить около тридцати процентов от всего населения Земли, — такими были главные новости сегодня, 14 февраля.

Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу

Эксперимент с призывом, информируют Экономические Новости.

В Украине не намерены отказываться от призыва на срочную службу. Так, в стране не планируют отказываться от призыва на срочную службу. В Министерстве обороны хотят провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в ВСУ с 18 лет.

План завершения войны

Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу

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Участники Мюнхенской конференции по безопасности приняли первое заявление по Украине, в котором согласовали 12 шагов для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе. В свою очередь, в США обнародовали совместное заявление из-за новых предложений по Донбассу, сформированных на Мюнхенской конференции по безопасности. Заявление обнародовано на сайте аналитического центра Atlantic Council. Во второй половине дня план примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам, вызвавший жесткую критику из-за его антиукраинской направленности, был удален с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.

Курятина в законе

Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу

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Европейский союз решил частично снять запрет с украинской курятины, которая оказалась вне закона после вспышки птичьего гриппа. По его словам, в Евросоюзе поддержали решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв таким образом запрет ЕС.

Коронавирус: пугащий прогноз

Соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при университете американского штата Флорида, эксперт при ВОЗ Айра Лонджини спрогнозировал, что коронавирус нового типа – Covid-2019 – даже в случае торможения распространения могут подхватить около тридцати процентов от всего населения Земли.

По словам ученого, отслеживающего пути распространения коронавируса в Китае, число жертв инфекции может достичь нескольких миллиардов человек. Для сравнения: в настоящий момент число заразившихся только в Поднебесной приближается к 64 тысячам человек. Как отметил Лонджини, карантин может лишь замедлить распространение вируса, но не победить его.

Экономические новости youtube
Автор: Оксана Ельченко
14.02.2020 21:00:58
Посещений: 45

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