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Итоги дня: «Бешеные деньги» чиновников, «ключ» к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского

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Украинцы обсуждают заоблачные доходы чиновников, стала известна цена продовольственной корзины, а Украина оказалась в топ-15 стран по росту минимальной зарплаты, — такими были главные новости сегодня, 14 января.

Итоги дня: Бешеные деньги чиновников, ключ к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского

Человек дня — глава «Укрпочты» Игорь Смелянский, который сегодня оказался на слуху из-за планов в 2020 году поднять зарплаты в компании. Украинцы возмущены тем фактом, что чиновник уже получает 1,4 миллионов гривен каждый месяц, а после повышения его плата увеличится до 1,8 миллионов. Сам Смелянский ранее прокомментировал разговоры о своей зарплате и намерен провести встречу со СМИ, информируют Экономические Новости.

Бешеные оклады

В последние дни украинцы активно обсуждают информацию о заоблачных окладах чиновников. Ранее появилась новость о том, что руководители Минкульта получили «под елочку» сотни тысяч зарплаты. Также, топ-менеджеры «Нафтогаза» получат премию в 700 миллионов гривен. Сегодня утром, 14 января, спикер ВРУ Разумков предложил 17 января во время часа вопросов к правительству заслушать позицию министров относительно премий, которые были начислены отдельным представителям Кабмина.

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Убийство Окуевой

Святошинский районный суд Киева арестовал на шестьдесят дней одного из подозреваемых в убийстве активистки Амины Окуневой Игоря Редькина. Предполагаемого организатора убийства добровольца задержали двумя днями ранее, 12 января. Участников группировки поймали ещё в сентябре 2019 года. Супруг убитой Адам Осмаев после задержания заявил о том, что не знает ни подозреваемого, ни других членов группировки.

Итоги дня: «Бешеные деньги» чиновников, «ключ» к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского

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Кроме того, глава Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко показал оружие, из которого убили Окуеву. Именно это редкое орудие убийства, по словам спикера, и стало «ключом к разгадке» преступления.

Предложение Зеленского

Глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил расширить права ВРУ. Парламентарии предварительно поддержали соответствующий законопроект. Сегодня, 14 января, 249 нардепа отдали свои голоса за документ №1028. Этот законопроект предусматривает создание консультативных, совещательных и других органов «в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины». При этом таким органом может стать комиссия при Раде по кодификации законодательства в определенной сфере или рабочая группа с профильными специалистами в области права.

Цена продовольственной корзины

Итоги дня: «Бешеные деньги» чиновников, «ключ» к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского

За последний год цена продовольственной корзины в стране увеличилась почти на пять процентов, но рост минимальной зарплаты за это время был ещё большим. Так, на старте текущего года стоимость продовольственной корзины оценили в 1599 грн. Согласно свежим показателям, в Украине стоимость минимальной продовольственной корзины составила 42,1 процента от «минималки», в то время, как прошлогодний показатель составлял 45,4 процента.

«Серебро» Говорова

Итоги дня: «Бешеные деньги» чиновников, «ключ» к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского

Украинский пловец Андрей Говоров выборов «серебро» на престижных соревнованиях Серия чемпионов FINA, которые состоялись в китайском Шэньчжэне. Наш спортсмен занял второе место на дистанции пятьдесят метров баттерфляем.

Грипп-убийца

Центр общественного здоровья сегодня сообщил о том, что с октября прошлого года в Украине гриппом заболели 2,2 миллиона украинцев. Большинство — дети. Госпитализированы были 61,842 тысяч человек, среди погибших — беременная женщина.

Экономические новости youtube
Автор: Инна Погрибная
14.01.2020 21:32:17
Посещений: 21
Инна Погрибная

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