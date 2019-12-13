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Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против «Северного потока-2»

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Украина и Грузия договорились создать стратегический Совет, по делу Шеремета проходят суды, а в Кабинете министр Украины оценили вероятность падения гривны, — такими были главные новости сегодня, 13 декабря.

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против Северного потока-2

Человек дня — 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур, которая сенсационно вышла в финал турнира ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов, проходящего в Дубае. В полуфинале молодая украинка обыграла титулованную спортсменку из Франции Кристину Младенович, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против «Северного потока-2»

Совет Украины и Грузии

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против «Северного потока-2»

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Грузии Георгий Гахария сегодня, 13 декабря, подписали соглашение о создании стратегического Совета высокого уровня. Сотрудничество в рамках нового совета будет осуществляться в политическом, торгово-экономическом, военном и культурно-гуманитарном направлении. Лидеры стран отметили, что подписание таких соглашений в очередной раз подчеркивает готовность наших государства поднять на более высокий уровень отношения.

Дело Шеремета

12 декабря в полиции назвали подозреваемых в исполнении убийства журналиста Шеремета. Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко, ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна, а также медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь. Сегодня, 13 декабря, история только набирает обороты. Правоохранители ночью обыскали квартиру супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых. Кроме того, опубликованная полицией информация о ходе следствия вызвала массу вопросов в украинском обществе. Причин для сомнений много: это и наличие алиби у подозреваемой, и показания друзей и знакомых, и несходство фигурантов дела с людьми, записанными на плёнках.Кроме того, украинцев смущает тот факт, что для убийства журналиста понадобилось такое количество подозреваемых.

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Обыски у шоумена

Сегодня днём известный украинский шоумен Антин Мухарский сообщил о том, что у него дома проводили обыски. Следственные действия, по мнению самого мужчины, связаны с его поддержкой подозреваемых в убийстве журналиста.

Вероятность падения гривны

В начале 2020 года возможно временное ослабление гривны, из-за которого может ускориться инфляция. В Департаменте экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства экономики спрогнозировали, что среди рисков ускорения инфляции указывают рост издержек производства (из-за роста оплаты труда и тарифов на электроэнергию) и их ускоренное перенесение на потребительские цены.

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против «Северного потока-2»

Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что его ведомство подумывает провести расследование, чтобы выяснить, почему гривна растет, а цены не снижаются.

Северный поток-2: Санкции на старте

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против «Северного потока-2»

Конгресс Соединенных Штатов Америки заложил в военный бюджет на следующий год санкции против российских трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Такой шаг может быть серьезным препятствием для реализации проектов, которые конгрессмены США считают геополитическим инструментом РФ, позволяющим ей укреплять ее позиции на европейских энергетических рынках.

В свою очередь, министр энергетики Украины Алексей Оржель предположил, что даже если против трубопровода «Северный поток-2» США не введут санкций, его полноценная работа начнется не раньше, чем в сентябре 2020 года.

Погода в Украине

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против «Северного потока-2»

В субботу почти по всей Украине ожидаются дожди, а в воскресенье осадки возможны во всех областях, кроме западных и некоторых южных. Кроме того, синоптики считают, что тёплая погода в стране продержится до Дня Святого Николая.

Экономические новости youtube
Автор: Инна Погрибная
13.12.2019 21:00:13
Посещений: 210
Инна Погрибная

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