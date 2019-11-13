Итоги дня: Исторически-скандальный день в Раде, разворот Коломойского и тысячи ракет для ВСУ

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Рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, «Батькивщина» заявила о переходе в оппозицию, а олигарх Игорь Коломойский удивил риторикой о Российской Федерации, — такими были главные новости сегодня, 13 ноября.

Человек дня — популярный певец Джон Ледженд, которого признали самым сексуальным мужчиной мира в этом году. Эта приятная награда от журнала People далеко не первая в арсенале экзотического красавца. Самый сексуальный мужчина 2019 года — лауреат престижных премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми», информируют Экономические Новости.

Горячий день в Раде…

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Рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Всё это проходило очень эмоционально: противники законопроектов, в частности «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина» заблокировали трибуну Верховной рады и устроили возле неё потасовку. Убеждать отдать свой голос за законопроект о земле приезжали лично Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук. В результате «зеленое» монобольшинство не сумело самостоятельно справиться с голосованием за рынок земли, но на помощь им пришли внефракционные.

Что же предлагают украинцам? Предполагается, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года. Покупать участки земли смогут граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, если получат землю в наследство. Обязательное условие — отчуждать участок на протяжении года. В правительстве обещают, что в первую очередь урегулируют вопрос о возможности покупки земли иностранцами. Ранее Зеленский обещал, что это будет решаться посредством референдума.

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…и под Радой

Под стенами ВРУ было не менее горячо! Здесь сегодня собралось большое количество активистов, которые являются противниками открытия рынка земли. В частности, они принесли труп свиньи в гробу, заявив, что реформа станет причиной смерти животноводства. Вместе с тем, многие украинцы сегодня в социальных сетях обновили рамки на заглавной фотографии в поддержку открытого рынка земли.

Батькивщина в оппозиции

Партия «Батькивщина» после всех страстей этого дня решила перейти в оппозицию. Лидер партии Юлия Тимошенко, поясняя это решение, заявила о том, что принятие рынка земли сделает Украину «страной третьего мира». Кроме того, политика возмутил разрешаемый предел продажи земли в одни руки.

Скандальное заявление Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине сейчас нужно отказаться от Запада и налаживать отношения с Российской Федерацией. «Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, – Америка, – заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это», – процитировало богача издание The New York Times. Коломойский заявил, что финансирование из РФ может заменить кредиты от Международного валютного фонда и Украина сможет «выжать» сто миллиардов долларов.

В «Слуге народа» оперативно отреагировали на интервью олигарха. Глава фракции очень негативно воспринял слова Коломойского и выступил против возможного получения денег от России.

Тысячи ракет для ВСУ

Сегодня, 13 ноября, стало известно о серьезном усилении украинской армии. Вооруженным силам Украины передали управляемые ракеты для ракетных комплексов Корсар и Стугна. Кроме того, в армию начали поступать первые серийные ракеты Ольха, закупленные 152-мм снаряды, и ожидается серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня Верба.

Украина-Венгрия: обновление отношений

Председатель комитета по иностранным делам парламента Венгрии, депутат от правящей партии Фидес Жолт Немет заявил, что пришло время для диалога с Украиной на высшем уровне. Соседняя страна, с которой у Киева в последнее время было немало скандалов, заявила, что готова перевернуть страницу.

Исторические слушания в США

Сегодня в Конгрессе Соединенных Штатов Америки начались исторические публичные слушания по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа из-за его возможного давления на Киев. Эта непростая процедура заключается в том, чтобы понять, не злоупотреблял ли президент служебным положением с личной или политической выгодой, подталкивая правительство другой страны к расследованию против своих противников, и являются ли эти действия непоправимыми преступлениями. Сам Дональд Трамп реагирует на ситуацию в свойственной ему манере: «Они хотят остановить меня, но я борюсь для вас!»- обратился он к американцам.