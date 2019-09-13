Зе-паника прокураторов и монополизация власти

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Законопроект № 1032 Зе-власти о реформе прокуратуры способен вызвать шок и трепет не только у прокурорских, которые собственно, уже вовсю трясутся, но и у любого, кто даст себе труд хоть немного вникнуть в то, что происходит.

Если говорить коротко, то происходит монополизация власти в правоохранительной сфере, информируют Экономические Новости.

В общих чертах…

Сейчас генпрокуратура находится хоть под каким-то парламентским контролем. В условиях Украины это выражается во влиянии различного рода лоббистских группировок в прокуратуре, которая сама по себе является, так сказать, коррупциогенным органом. Ходят слухи, что во времена Порошенко его подельник депутат от Блока Порошенко Грановский курировал в генпрокуратуре целый департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики, который негласно назывался «департаментом Кононенко-Грановского», где Кононенко – еще один подельник Порошенко. Но столкновение интересов различных групп влияния создавало хотя бы видимость демократии.

Сейчас же впервые в истории Украины создается система, в которой генпрокурор Руслан Рябошапка сможет принимать любые кадровые решения, не оглядываясь ни на кого, в том числе на парламент. Точнее, в создаваемой сейчас системе оглядываться он будет только на Зеленского.

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Даже решение об упразднении Военной прокуратуры, при ближайшем изучении, можно рассматривать как такой себе «лохотрон»! Ведь согласно законопроекту, генпрокурор получает право создавать специализированные органы прокуратуры по своему усмотрению, не спрашивая на это никаких разрешений от законодательного органа, который генпрокурора пока что назначает. После принятия закона генпрокурор может точно так же создать военную прокуратуру, например, под каким-нибудь другим названием.

Кстати, похоже, что так оно и будет. Поскольку постановка вопроса об упразднении Военной прокуратуры совпала с назначением на должность ее руководителя экс-депутата Виктора Чумака.

Кстати, слухи об упразднении военной прокуратуры, говорят, привели к определенной панике в гражданских прокуратурах, которая наложилась на общий психоз, вызванный грядущей реформой этого органа с соответствующим сокращением, о чем ниже. Гражданским прокурорам не улыбается шквал специфических дел по военным преступлениям, всем этим дезертирствам, оставлениям постов с оружием, неуставным отношениям, изменам и прочему.

Намерения упразднить военную прокуратуру привели к еще одной коллизии. Во время скоропостижного (как и все сейчас в Раде) рассмотрения проекта в профильном комитете парламента встал вопрос о том, что сотрудники военной прокуратуры закреплены за Министерством обороны и являются военнослужащими. Поэтому при их сокращении, по сути, при увольнении им полагается по закону произвести выплаты в размере 50% месячного дохода за каждый год выслуги, которая в среднем по ведомству составляет 10 лет, а «цена вопроса» оценивается в 700 млн гривен, которые бюджетом не предусмотрены. Вопрос пока повис в воздухе…

Переименование генпрокуратуры в «офис главного прокурора» – это и вовсе «цяцька», которую не стоит обсуждать, равно как и переименование администрации президента в офис.

По факту получаем генпрокурора, который подчиняется только президенту. Если наивно верить в то, что оба персонажа, находящиеся на указанных постах, кристально честны и руководствуются исключительно высшим благом и государственными интересами, то вроде бы получается неплохо. Но хорошо известно, что абсолютная власть, не ограниченная системой сдержек и противовесов, часто приводит к тяжелейшим последствиям.

Знаменитое высказывание гласит: власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно! И это вполне может быть тот случай

Все эти игры Зеленского в нечто среднее между Сталиным и Ли Куан Ю могут очень плачевно окончится для страны. Кстати, любопытно было бы послушать мнение Венецианской комиссии по поводу закона о реформе прокуратуры

Некоторые детали

Итак, законопроект № 1032 о реформе генпрокуратуры в первом чтении был принят 10 сентября 287 голосами.

Нормативом вносятся изменения в Кодекс законов о труде Украины, законы Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», «О Службе безопасности Украины», «О предварительном заключении», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О прокуратуре» и некоторые другие.

Документом предусмотрено, что кандидат в генпрокуроры должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы в области права не меньше пяти лет. Очевидно, это такое прощание с «эпохой Луценко» …

Норматив предусматривает следующие основные новации:

1. Проведение аттестации прокуроров с последующим преобразованием генпрокуратуры в Офис генерального прокурора, а также созданием областных и окружных прокуратур. Генпрокурор получит единоличное право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

2. Ликвидация военной прокуратуры с возможностью ее повторного создания, равно как и других специализированных прокуратур на правах структурного подразделения Офиса Генерального прокурора, областных и окружных прокуратур.

3. Сокращение максимальное количество работников органов прокуратуры с 15 000 до 10 000 человек.

4. Генпрокурор получит право утверждать: стратегию развития прокуратуры; систему оценивания качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений относительно ненадлежащего исполнения должностных обязанностей прокурором, занимающим административную должность.

5. Право участвовать в отборе на замещение должностей во всех органах прокуратуры получат все кандидаты с высшим юридическим образованием и соответствующим стажем работы в сфере права.

6. Национальную академию прокуратуры Украины предусмотрено преобразовать в Тренинговый центр прокуроров Украины.

Это уже привело к акциям протестов студентов Академии прокуратуры, которые утверждают, что их могут выбросить на улицу за 2 месяца до окончания учебы, без выплаты стипендии, с лишением возможности завершить процедуру отбора на должность прокурора. Таких студентов насчитывается 269 человек. Акции проводились под генпрокуратурой и офисом Зеленского. Налицо еще одна, мягко говоря, не слишком приглядная особенность такой реформы.

7. Базовый оклад прокурора планируется повысить с 12 до 15 прожиточных минимумов. Также намечено установить ограничение в размере 25 % для максимального размера премии прокурора по результатам календарного года, которая насчитывается исключительно в соответствии с оценкой его работы.

8. Прокуроры, занимающие соответствующие должности в органах прокуратуры любого уровня и специализации, могут занять должности в новых органах прокуратуры только после успешного прохождения ими аттестации, которая будет проводиться в порядке, предусмотренном законопроектом. Характерно, что аттестация не будет распространяться на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Аттестацию прокуроров будут проводить кадровые комиссии, которые будут оценивать профессиональную компетентность прокуроров, их профессиональную этику и добропорядочность.

В аттестацию будет включены: 1) сдача экзамена в форме анонимного письменного тестирования для выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора; 2) прохождение собеседования с целью оценки соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добропорядочности.

Неудовлетворительные результаты аттестации ведут к увольнению прокурора с занимаемой должности.

11. Полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров приостанавливаются до 1 сентября 2021 года.

Последняя мера уже вызвала шквал критики в юридических кругах.

Точно так же вызывает вопросы аттестация прокуроров. При всей положительности такого подхода, эта мера может стать способом удаления неугодных. К тому же, многие прокуроры недавно прошли аттестацию и ждут назначений, но теперь им опять придется проходить аттестацию. Отсутствие преемственности в данном случае вызывает вопросы.

В результате, генпрокурор получит следующие полномочия:

— утверждать порядок проведения отбора кадровыми комиссиями на занятие вакантной должности прокурора;

— определять порядок замещения временно вакантных должностей прокуроров в органе прокуратуры;

— назначать лиц на административные должности в Офисе Генерального прокурора и на должность руководителя областной прокуратуры с одобрения Комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры, которая – отметим от себя – станет своеобразной заменой Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, полномочия которой приостановлены;

— определять порядок рассмотрения дисциплинарных жалоб кадровыми комиссиями о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства;

— определять порядок принятия решения кадровыми комиссиями по результатам дисциплинарного производства и при наличии оснований, предусмотренных Законом «О прокуратуре», о наложении на прокурора дисциплинарного взыскания или решения о невозможности дальнейшего пребывания лица на должности прокурора;

Очевидно, что эта реформа вызвала панику в прокурорских рядах. С одной стороны, это разрушает коррупционные связи, то есть несет положительные последствия. С другой стороны, работа органа надолго дестабилизируется, и нечто подобное уже было при переаттестации в органах внутренних дел.

Широкие массы обывателей далеки от этих проблем, но эти реформы могут напрямую коснуться их, причем не самым положительным образом.

Главным же отрицательным моментом, повторим, является четко прослеживаемая линия на монополизацию власти, что Украине в принципе противопоказано.