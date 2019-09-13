Итоги дня: «Троянский конь» Путина, «новая реальность» в Украине и сильная речь Сенцова

Главная » Политика » Итоги дня: "Троянский конь" Путина, "новая реальность" в Украине и сильная речь Сенцова Итоги дня: "Троянский конь" Путина, "новая реальность" в Украине и сильная речь Сенцова

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Верховная Рада уволила Центральную избирательную комиссию, президент Зеленский рассказал, когда можно будет проводить выборы на Донбассе, а в Киеве начал работу форум YES-2019, — такими были главные новости сегодня, 13 сентября.

Человек дня — 24-летняя Маргарита Паша, которая стала Мисс Украина-2019 и должна будет представлять нашу страну на главном конкурсе красоты мира. Молодая харьковчанка является мастером спорта по художественной гимнастике, занимается йогой и играет на пианино. Девушка мечтает построить спортивный комплекс для детей-сирот, информируют Экономические Новости.

Роспуск ЦИК

Сегодня, 13 сентября, Верховная Рада уволила Центральную избирательную комиссию. Там такое решение парламента назвали политическим и немотивированным, но смысла его обжаловать не видят. Сложившуюся ситуацию там назвали «новой реальностью», так как первый раз в стране появилась партия монобольшинства в парламенте.

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Форум YES

В пятницу, 13 сентября, в Мыстецьком арсенале в Киеве стартовала официальная часть 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), в которой принимают участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран. Сегодня на форуме выступил президент Зеленский, который призвал инвесторов вкладывать деньги в Украину и пообещал побороть коррупцию.

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Также, на форуме с сильной речью выступил бывший кремлевский узник Олег Сенцов. Он показал банку с желтой и синей полосами, которую провозил с собой пять лет в неволе, и заявил, что хотел бы наполнить её бирками других освобожденных украинцев: «Её постоянно у меня забирали, отрывали флаг, пытались топтать – было много мелкой возни за эту банку. Это была моя маленькая моя борьба. Это, конечно, не Иловайск и не Дебальцево. Я не был на Донбассе, не был на войне – меня арестовали за два дня до того, как я должен был туда поехать. Так получилось. У каждого своя судьба. Я вел свою маленькую борьбу – никому не известную, никому не видную, один на один с этой системой: за себя, за свое достоинство, за свою страну и за две полоски – желтую и синюю«.

Троянский конь Путина

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что сегодня нет условий для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях восточной Украины. Критикуя идею Пристайко о выборах, дипломат отметил, что если Украина согласится на эти условия сейчас, то это будет инкорпорацией Донбасса как «троянского коня» на условиях Путина в Украине.

Позже вечером, 13 сентября, президент Владимир Зеленский заявил о том, что местные выборы на Донбассе возможны только после вывода войск РФ и исключительно согласно украинскому законодательству.

Обыски в банке Порошенко

Силовики сегодня обыскивали офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Кроме того, экс-гарант 13 сентября побывал на допросе в ГБР.

Погода в Украине: грядет похолодание

Синоптики поделились печальными новостями с украинцами. Сегодня мы провожаем последний день молодого бабьего лета, а на выходных с 14 по 15 сентября в страну придет похолодание и дожди. В столице сегодня ночью и завтра утром пройдет дождь, днем ​​в субботу прояснится, а в воскресенье – без существенных осадков.