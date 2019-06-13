Итоги дня: Четкий сигнал Украине, спасение от дефолта и приоритет в обороне

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Система Ольха прошла испытания Минобороны, глава СНБО назвал приоритет в обороне, а Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом, — такими были главные новости сегодня, 13 июня.

Сигнал Украине, информируют Экономические Новости.

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый считает, что визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и его встреча с Дональдом Трампом возможна только после досрочных парламентских выборов, возможно уже в августе. Дипломат уверен в том, что приглашение главы Белого дома Дональда Трампа имеет четкие сигналы. «Мне очень нравится его содержание — о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом», — заявил посол.

Украинизация Киева

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Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям изменил в своей международной базе написание названия столицы с «Kiev» на «Kyiv». Украинское посольство отметило чрезвычайно важное значение такого изменения, ведь оно будет использовано не только в самих Штатах, но и, например, на международных авиарейсах и в иностранных аэропортах.

Новая программа

В четверг, 13 июня, представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне заявил о том, что Международный валютный фонд ожидает завершения в Украине внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Ранее в Администрации Президента заявили о том, что сейчас идет обсуждение новой программы на три-четыре года.

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Десятка Саакашвили

Партия «Рух новых сил» представила первую десятку кандидатов своего списка кандидатов в ВРУ. Первый номер — сам Саакашвили, второй – бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, третий – нардеп 7-го созыва Олесь Доний, четвертая — одесская шахматистка Наталья Жукова, пятый номер — это бывший министр экономики Владимир Лановой.

Оборонный приоритет

Глава СНБО Александр Данилюк назвал государственным приоритетом развитие ракетной техники в нашей стране. «Силу уважают», — отметил глава СНБО во время испытания «Ольхи».

«Ольха» прошла испытания

Минобороны завершило испытание реактивной системы залпового огня Ольха. В планах — поставить систему на вооружение вместе с модернизированными ракетами Ольха-Р. Ольха позволяет корректировать траекторию полета, повышая точность попадания боеприпаса. Стоит отметить, что и система, и боеприпасы изготовляются исключительно из комплектующих украинского производства.

Трагедия гения

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз спустя сорок лет пришел к выводу, что известный композитор-исполнитель Владимир Ивасюк физически не мог бы совершить самоубийство. 30-летний композитор Владимир Ивасюк был найден повешенным 18 мая 1979 года в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова.

Погода в Украине: идут ливни

В ближайшие дни в Украине погода будет оставаться очень жаркой, вот только большинство регионов ожидают сильные грозы.