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Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского

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Украина ставит ультиматум по Совету Европы, Климкин анонсировал жесткий ответ Украины на раздачу паспортов для «Л/ДНР», а суд наказал Зеленского за скандальную выходку на выборах, — такими были главные новости сегодня, 13 мая.
Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского

Ультиматум по Совету Европы, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского

В Брюсселе главный дипломат Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы.

Ответ РФ

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Также, Павел Климкин заявил о том, что выдачу паспортов России жителям «Л/ДНР» на востоке Украины могут остановить масштабные санкции против РФ. » Если мы 10, 20, 50 человек поставим под санкции – это не ответ», — отметил главный дипломат.

Послание мира

Новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал обращение различных религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий.

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В записи ролика приняли участие почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав и Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий. Также на видео высказались муфтии: Крыма – Айдер Рустемов, Ахмед Тамим, Саид Исмагилов, и несколько раввинов: Одессы и Юга Украины – Авраам Вольф, Днепра и Днепропетровской области – Шмуэль Каминецкий, Харькова и Востока Украины – Мойше Москович, Киева – Мойше Реувен Асман , Донбасса – Пинхас Вишецький.

В то же время, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на записи нет.

Наказание Зеленскому

Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского

Сегодня, 13 мая, Оболонский районный суд Киева признал новоизбранного президента Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации и оштрафовал на 850 гривен.

Рак в Украине

В Украине ежегодно умирают 1100 человек от онкологического заболевания кожи – меланомы. По словам медиков, этот вид рака становится все агрессивнее. В Украине умирает каждый третий больной, а в США — только один из восьми.

Кроме того, с 2 по 8 мая в стране резко вырос уровень заболеваемости корью. За этот период зафиксировано 2285 человек, что на 63,3% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Выходные в июне

Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского

В следующем месяце жители Украину будут отдыхать три дня подряд дважды – по случаю Троицы и по случаю Дня Конституции. В следующий раз длинные выходные правительство рекомендовало в конце лета: День Независимости Украины, 24 августа, приходится на субботу, предыдущий рабочий день будет коротким, а 24-26 августа – выходными.

Автор: Оксана Ельченко
13.05.2019 21:00:06
Посещений: 153

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