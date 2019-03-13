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Итоги дня: Реальная причина вторжения РФ в Украину, рост пенсии и война с Китаем

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Социологи обновили рейтинги кандидатов в президенты, за третьего ребенка в Украине будут доплачивать деньги, а Генерал США заявил о рисках войны с Китаем и оккупации Россией Одессы и Румынии, — такими были главные новости сегодня, 13 марта.
Итоги дня: Реальная причина вторжения РФ в Украину, рост пенсии и война с Китаем

Выборы-2019:обновленный рейтинг , информируют Экономические Новости.

Результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» показали, что сейчас лидер президентского рейтинга — шоумен Владимир Зеленский. Его готовы поддержать 27,7 процентов тех, кто уже определился и планирует проголосовать. За действующего президента Петра Порошенко голосовать будут 19,6 процента опрошенных украинцев, а за лидера «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 14,8процентов. Кроме того, 23,9 процентов опрошенных жителей Украины верят в то, что президентов на второй срок останется Петр Порошенко, 19,3 процента опрошенных спрогнозировали победу Владимиру Зеленскому, а Юлии Тимошенко — 13,2 процента.

Итоги дня: Реальная причина вторжения РФ в Украину, рост пенсии и война с Китаем

Дополнительные выплаты

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Итоги дня: Реальная причина вторжения РФ в Украину, рост пенсии и война с Китаем

Уже с начала следующего месяца в Украине будут платить дополнительно деньги за третьего ребенка. В КМУ отметили, что сегодня многодетные семьи могут проживать за чертой бедности, потому им необходимо дополнительно материально помогать. С первого апреля за третьего, четвертого и следующих детей будут получать каждый месяц сумму, равную прожиточному минимуму.

Рост пенсии

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Итоги дня: Реальная причина вторжения РФ в Украину, рост пенсии и война с Китаем

В Пенсионном фонде отметили, что средний размер пенсии украинцев по состоянию на 1 марта вырос на 19,3 процентов в сравнении с 1 января. Теперь средняя пенсия в стране составляет 3033 гривен.

Наказание Манафорту

Суд округа Колумбия в США вынес приговор бывшему советнику президентской кампании Дональда Трампа Полу Манафорту в виде заключения на срок 43 месяца. Этот срок будет приплюсован к 47 месяцам, к которым его уже ранее приговорили.

Риски войны

Итоги дня: Реальная причина вторжения РФ в Украину, рост пенсии и война с Китаем

Экс-командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов Америки в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес высказал тревожное мнение о том, что в ближайшие десять лет может начаться большая война с Китаем. Кроме того, американский генерал предположил, что следующим аннексированным городом может стать Одесса.

Ситуация в Венесуэле

Итоги дня: Реальная причина вторжения РФ в Украину, рост пенсии и война с Китаем

Президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за продолжительного блэкатука. Ситуация в стране и правда непростая: людям не хватает воды, в два раза сократилась добыча нефти. Сегодня, 13 марта, с правительстве страны заявили о том, что работа электросетей была «практически полностью» восстановлена.

Выходные в апреле

Итоги дня: Реальная причина вторжения РФ в Украину, рост пенсии и война с Китаем

28 апреля украинцы будут отмечать Пасху, потому 29 апреля будет выходным днем. Кроме того, в Кабинете министров Украины решили перенести рабочие дни в этом году, потому вторник, 30 апреля, также будет официальным выходным днем. Вот только это день украинцам придется отработать 11 мая. По крайней мере, так рекомендовали работодателям в КМУ.

Автор: Инна Погрибная
13.03.2019 21:00:00
Посещений: 186
Инна Погрибная

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