РусУкр

Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана

Главная » Политика » Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Украине появилось Долговое агентство, в Слуге народа назвали условие подачи воды в Крым, а Эрдоган пригрозил сбивать самолеты, — такими были главные новости сегодня, 12 февраля.

Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана

Человек дня — писатель Джуно Диас, чей роман «Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау» признали лучшим в 21 веке! В произведении, которое стало практически дебютным для автора, речь идёт о чудаке Оскаре, живущем в гетто в Нью-Джерси и мечтающим стать американским Толкиеном. Джуно Диас — американский писатель доминиканского происхождения, удостоенный ряда престижных премий. Автор пишет на английском языке, но его проза переведена на ряд языков, в том числе на китайский и японский, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
Вода в Крым

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Таким заявление он вызвал сильнейший ажиотаж, так как политики и эксперты в своём большинстве уверены, что такой шаг станет порогом перед полной капитуляций. Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что вопрос подачи воды в оккупированный Крым на переговорах никогда не поднимался и это личное мнение Арахамии. В свою очередь, в Кремле отвергли идею обменять подачу воды на возврат Украине оккупированой части Донбасса и заявили, что «Крым — российский регион», а «Донбасс — внутриукраинская проблема».

Пикет водителей

Читайте: Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе

Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана

Сегодня, 12 февраля, на подъездах к украинской столице, а также в центре Киева, под зданием КМУ (улица Михаила Грушевского), водители десятков фур устроили митинги. Международные грузоперевозчики потребовали, чтобы соблюдались их права в работе.

Долговое агентство

Читайте: Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"

Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана

Правительство на заседании сегодня, 12 февраля, приняло решение о создании Долгового агентства, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований. Наша страна отнюдь не первооткрыватель такой модели — хорошие пример демонстрирует Австрия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Швеция. Согласно ожиданиям украинского правительства, создание Долгового агентства должно также спасать от кризисов ликвидности и платежеспособности в начале бюджетных периодов.

Угрозы Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, выступая перед активистами Партии справедливости и развития, заявил, что его войска, в случае возникновения угрозы, будут действовать в Идлибе без оглядки на Сочинские соглашения.»Там, где пролилась кровь наших солдат, никто не будет чувствовать себя в безопасности», — сказал он, добавив, что во время обстрелов погибло 14 турецких военных.

Galaxy S20: флагман в Украине

Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана

Вчера Samsung представил второй по счету смартфон с гибким экраном и новую линейку S20. Флагман получил название Samsung Galaxy Z Flip и форм-фактор, отличный от «книжного» у Samsung Galaxy Fold. Samsung Galaxy Z Flip влетит любителям новшеств в копеечку. Его цена составит 1380 долларов. Представители украинского офиса южнокорейского производителя рассказали, что купить его можно будет во втором квартале.

Погода в Украине: февраль будет тёплым

Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана

Метеорологические показатели указывают на то, что до конца этого месяце ситуация с погодой в Украине и в Европе существенно меняться не будет. Получается, что холодные дни, которые накрыли нашу страну на прошлой неделе, больше не вернутся до следующей зимы. По крайней мере, так пока что полагают синоптики.

Экономические новости youtube
Автор: Инна Погрибная
12.02.2020 21:00:10
Посещений: 236
Инна Погрибная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 





Читайте также

Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
 Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"
Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

России предстоит длительная головная боль, - Лилия Шевцова (4384)

"Это известно уже всем": Министр обороны назвал имя виновника войны на Донбассе (4048)

Американский дипломат озвучил новую цель Путина (2696)

Как продать землю, здоровье и жизни будущих поколений - уроки Аргентины для Украины (2087)

Напряжение в Сирии возрастает: Эрдоган заявил о готовности нанести удары по сирийской армии (2074)

Українські військові отримали сучасну вітчизняну бронетехніку (1931)

"Ругался матом на портрет Путина": в РФ офицера-подводника уволили за пьянство на российской базе в Сирии (1891)

Бомба в посылке: Два взрыва прогремели на почте в Амстердаме (1618)

Фото дня: лучшее фото дикой природы - победитель конкурса Лондонского музея естествознания (1589)

В РФ чиновник покончил собой в зале суда: смог пронести наградной пистолет (1523)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО) (23484)

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (11752)

Пластический хирург составил ТОП-10 самых красивых мужчин мира (7685)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Азартные игры




Loading...

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 