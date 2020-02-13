Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ

Главная » Политика » Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ

Закрыть Отправить

США ввели санкции против предприятий оборонки РФ, в ПЦУ разбили вдребезги мифы о Святом Валентине, а в Украине приняли окончательное решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации, — такими были главные новости сегодня, 13 февраля.

Человек дня — замминистра развития общин и территорий Дмитрий Живицкий, который станет главой Сумской облгосадминистрации. Его кандидатуру согласовал Кабинет министров, информируют Экономические Новости.

Удар по оборонке РФ

Сегодня, 13 февраля, появилась информация о том, что Вашингтон решил ввести санкции против оборонки РФ. Российские предприятия, по мнению Вашингтона, «нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожени». Под удар попали три организации. Срок действия санкций составляет два года, но может быть сокращен или же остановлен по решению госсекретаря Майклом Помпео.

Читайте: Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана

Вода в Крым: решение принято

Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял окончательное решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации.

Город-сад

Читайте: Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе

Глава Украинского государства Владимир Зеленский обсудил со своими представителями в Крыму проекты, направленные на улучшение жизни украинцев с полуострова, чтобы приезжая в на материковую Украину они «ощутили разницу». В частности, президент хочет устроить специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ. Также, в Херсонской области в будущем будет построен городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар.

День Валентина — развенчание мифов

В Православной церкви Украины перед Днем всех влюбленных решили развенчать всем мифы о Святом Валентине. В частности, в ПЦУ отметили, что факты из реальной жизни Валентина, которого почитают 14 февраля, не имеют ничего общего с легендами. Кроме того, у Епифания призвали украинцев праздновать День святого Валентина 12 августа, а не 14 февраля и призвали посвящать любви все дни без исключения, а не только 14 февраля.

«Хит таксистов» Леси Никитюк

Популярнейшая украинская ведущая Леся Никитюк решила попробовать себя в роли певицы и записала «хит таксистов» пол названием «Ямы»!