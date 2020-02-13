РусУкр

Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ

Главная » Политика » Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ
 
Печать Отправить на почту

 

 

США ввели санкции против предприятий оборонки РФ, в ПЦУ разбили вдребезги мифы о Святом Валентине, а в Украине приняли окончательное решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации, — такими были главные новости сегодня, 13 февраля.

Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ

Человек дня — замминистра развития общин и территорий Дмитрий Живицкий, который станет главой Сумской облгосадминистрации. Его кандидатуру согласовал Кабинет министров, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ

Удар по оборонке РФ

Сегодня, 13 февраля, появилась информация о том, что Вашингтон решил ввести санкции против оборонки РФ. Российские предприятия, по мнению Вашингтона, «нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожени». Под удар попали три организации. Срок действия санкций составляет два года, но может быть сокращен или же остановлен по решению госсекретаря Майклом Помпео.

Читайте: Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана

Вода в Крым: решение принято

Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял окончательное решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации.

Город-сад

Читайте: Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе

Глава Украинского государства Владимир Зеленский обсудил со своими представителями в Крыму проекты, направленные на улучшение жизни украинцев с полуострова, чтобы приезжая в на материковую Украину они «ощутили разницу». В частности, президент хочет устроить специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ. Также, в Херсонской области в будущем будет построен городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар.

День Валентина — развенчание мифов

Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ

В Православной церкви Украины перед Днем всех влюбленных решили развенчать всем мифы о Святом Валентине. В частности, в ПЦУ отметили, что факты из реальной жизни Валентина, которого почитают 14 февраля, не имеют ничего общего с легендами. Кроме того, у Епифания призвали украинцев праздновать День святого Валентина 12 августа, а не 14 февраля и призвали посвящать любви все дни без исключения, а не только 14 февраля.

«Хит таксистов» Леси Никитюк

Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ

Популярнейшая украинская ведущая Леся Никитюк решила попробовать себя в роли певицы и записала «хит таксистов» пол названием «Ямы»!

Экономические новости youtube
Автор: Инна Погрибная
13.02.2020 21:00:30
Посещений: 28
Инна Погрибная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 





Читайте также

Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
 Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО) (23868)

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (11880)

Пластический хирург составил ТОП-10 самых красивых мужчин мира (7752)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Азартные игры




Loading...

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 