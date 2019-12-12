Итоги дня: Дело Шеремета, формула будущего Украины и скандал с пропагандистами

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По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета задержали ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, журналистов канала Минобороны РФ пустили в Украину, а президент Владимир Зеленский назвал формулу будущего Украины, — такими были главные новости сегодня, 12 декабря.

Человек дня — британский рэпер Stormzy, который опубликовал клип на песню AUDACITY. Ролик интересен тем, что был снят в Киеве совместно с другим британским рэпером Headie One. На кадрах можно увидеть сиро мосты, на которых едет большой тягач со стоящим на нем рэпером. Кроме того, несколько каскадеров выполняют трюки на мотоциклах, информируют Экономические Новости.

Дело Шеремета

Глава МВД Арсена Аваков и полиция представили материалы о задержании подозреаемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. В ходе брифинга полиция показала видео с уличных камер с подозреваемыми, одна из которых — женщина.

Представитель полиции подтвердил, что задержаны Андрей Атоненко и Юлия Кузьменко, а также гражданин К., которым может быть Петр Киян.

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Формула будущего Украины

Президент Владимир Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины, пообещав увеличить темпы изменений в Украине в следующем году. Первая составляющая — «без мира никакого развития быть не может», вторая — «эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех», третий момент — инвестиции, четвертый — «качественно иная инфраструктура», а пятый фактор, по мнению главы государства, — это народовластие.

Пропагандисты в Киеве

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Съемочная группа российского пропагандистского телеканала Звезда, по их словам, приехала в Киев после приглашения президента Владимира Зеленского. Журналисты заявили о том, что оказалась одними из первых СМИ РФ, которые были пропущены в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного им на саммите нормандской четверки 10 декабря в Париже.

Пожар в Одессе: достали все тела

Одесская полиция заявляет, что по состоянию на 12 декабря из-под завалов сгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса изъяли тела последних людей, которые считались пропавшими.В целом, в результате пожара пострадали 47 человек, 16 погибло.