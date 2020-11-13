Выборы президента США: Что означает победа Байдена для Украины

Главная » Политика » Выборы президента США: Что означает победа Байдена для Украины Выборы президента США: Что означает победа Байдена для Украины

Закрыть Отправить

Джо Байден дважды пытался стать полноценным хозяином Белого дома. Однако выиграть президентские выборы и стать 46-ым президентом Соединенных Штатов Америка ему удалось только с третьей попытки. Ожидается, что после завершения всех юридических моментов, связанных с перерасчётом голосов, инициированных действующим президентом Дональдом Трампом, официально политик займет свой пост уже в январе. Для Украины же его победа имеет особое значение. Ведь если Трамп за время своей президентской каденции не демонстрировал особой заинтересованности «украинским вопросом», то для Байдена он имеет личный интерес.

«Экономические новости» разбирались, насколько активизируются отношения Украины и США в контексте изменения американского политического руководства.

Ярмарка лести и роль «первой жены»

Джо Байден активно занимался «украинским вопросом» во время президентства Барака Обамы. Политик неоднократно бывал в Украине, возглавлял американскую делегацию на инаугурации Петра Порошенко в 2014 году и активно поддерживал Украину в конфликте с Россией. В то же время Байден жестко критиковал украинскую власть за отсутствие реформ и борьбы с коррупцией. Выступая в Верховной Раде в 2015 году, Байден сравнил коррупцию в Украине с раком. Украина также почти стоила ему победы на президентских выборах 2020 года. В 2019 году разгорелся скандал, когда стало известно, что Дональд Трамп оказывал давление на украинскую власть, требуя начать уголовное расследование в отношении сына Джо Байдена, якобы причастного к коррупционным схемам. Однако выборы в США все расставили по своим местам.

Не удивительно, что после оглашения их результатов, украинские политики и общественные деятели буквально соревновались между собой, публикуя в соцсетях лестные поздравления, адресованные новому главе Белого дома.

Президент Владимир Зеленский был одним из первых, кто поздравил нового американского президента. «Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами», — написал глава государства.

Председатель Офиса Президента Андрей Ермак пригласил Байдена посетить украинскую столицу: «Наши страны разделяет океан, впрочем нас неразрывно объединяют общие ценности и стремление защищать и продвигать свободу и демократию. Будем рады видеть вас в Киеве!» — написал он в фейсбуке

«Приветствую американский народ с проведением выборов президента США! Признаком их успешности стало рекордное количество желающих реализовать свое избирательное право. Это и есть прозрачная демократия в действии. Уверен в продолжении стратегического сотрудничества между нашими странами!» — написал в твиттере спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

А вот экс-президент Петр Порошенко выложил целую фотогалерею своих встреч с Байденом, назвав его «бойцом, государственником» и «президентом США, с которым Украине повезло» и который «владеет глубокими и личными знаниями» о нашей стране. «Вместе с твердой двухпартийной поддержкой Украины, мы очень надеемся на преданное трансатлантическое лидерство Соединенных Штатов в интересах Свободного мира» – написал он в фейсбуке.

Столь демонстративный жест понравился не всем. Народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко, обвинил Порошенко в попытке приватизировать на украинских просторах результат Байдена. «Порошенко пытается показать, что победа Байдена — это его победа, а принадлежащий ему «5 канал» уже делает новости с заголовками: «Прогнозується збільшення впливу Порошенка на політику». Это пыль в глаза. Джо Байден как вице-президент США был по рангу обязан работать с президентом Порошенко. В то же время, Порошенко создал огромные проблемы для Байдена руками своего генпрокурора Юрия Луценко, когда тот передавал Руди Джулиани компромат на сына Хантера Байдена. Кроме того, именно Порошенко не уберег аудиозаписи переговоров между ним и Байденом, которые попали в руки российскому агенту Андрею Деркачу и были использованы для атаки на Байдена. Утечка произошла с украинской стороны. Это все важно понимать, анализируя нынешние бравурные заявления Порошенко. Новая американская администрация настроена на сотрудничество с легитимной украинской властью», — написал Лещенко в своем телеграм-канале.

В то же время в партии «Европейская солидарность» напомнили, что в Верховной Раде именно представители пропрезидентской фракции «Слуга народа» (СН) требовали создания временной следственной комиссии парламента по обвинениям в коррупции в адрес семьи Байдена. «Ее создание еще в мае педалировал глава группы дружбы «Украина – США», человек незаурядных дипломатических способностей Давид Арахамия. Феерические персонажи эти слуги…» — написала на своей странице в фейсбуке сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олег Саакян сомневается, что у нового американского президента есть свои «любимчики».

«Не думаю, что у кого – то из украинских политиков есть возможность склонить Байдена в статусе президента на свою сторону. Другое дело, что опыт коммуникации с Байденом, очевидно, что имеется у многих представителей украинской политической элиты. Но это не только наше явление. Если посмотреть на европейские страны в целом, то во многих из них можно было наблюдать такие же флешмобы публикации поздравлений и фотографий с Байденом. Все же он достаточно активно занимался европейским направлением, будучи вице-президентом США. Это системный, опытный политик, у которого за спиной десятилетия активной политической деятельности. Соответственно, большое количество знакомств и коммуникаций. Это его багаж», — сказал «ЭН» эксперт.

Он убежден, что все имеющиеся коммуникации с Байденом вряд ли «станут багажом и ресурсом для украинских политиков». «Потому что все же есть глава государства одной и другой страны. Здесь будут свои уровни коммуникации. Есть уровень взаимодействия с оппозицией. Конечно, США будут диверсифицировать для себя риски, так как есть определенные интересы этой страны, которые будут отстаиваться. В частности, посредством работы с украинскими политическими элитами. Поэтому здесь я бы не сказал, что этот опыт общения с Байденом с украинской стороны будет критическим ресурсом. И что сегодня кто-то из политиков может сыграть в «любимую жену»», — считает политолог.

В то же время эксперт подчеркнул, что «украинский кейс» для Байдена является личностным. «С ним связаны как положительные, так и отрицательные эмоции. Для Байдена — это возможность превратить Украину в историю персонального успеха. Тема, которой он начал заниматься еще не будучи президентом, и которой он продолжит заниматься уже в статусе президента, чтобы показать как удалось помочь Украине демократизироваться и стать более сильным государством. Или это может стать историей провала. И в таком случае ему будут напоминать об этом в дальнейшей политической карьере. То есть, Украина для Байдена — одна из точек, к которой будет приковано особое внимание», — резюмировал Саакян.

Украинское прошлое

В 2009-2017 годах Джо Байден занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы. Начиная с событий на Евромайдане, он начал играть значительную роль в украинской истории.

В мемуарах «Пообещай мне, папа», посвященных умершему от рака сыну Бо Байдену, Джо Байден вспоминал, как убеждал украинское руководство во время многочисленных телефонных разговоров не применять силу против демонстрантов Евромайдана. Януковича он изображает как полностью зависимого от Кремля и его агентуры человека. В своих выступлениях по Украине он неоднократно упоминал о роли самопожертвования Небесной сотни для украинской истории.

После аннексии Крыма и в начале войны на Донбассе в апреле 2014 года Джо Байден посетил Киев, где встретился с тогдашним и.о. президента Александром Турчиновым и главой правительства Арсением Яценюком. «Украина должна сохранить суверенитет. Остаться неделимой, с Запада на Восток, с Севера до Черного моря. Ни одна нация не имеет права отбирать территорию другой нации», — заявил он на брифинге перед украинскими журналистами.

Вице-президент США во время визитов в Украину еще неоднократно подчеркивал необходимость для украинских политиков ставить интересы страны выше личностных. А выступление Байдена в Верховной Раде 8 декабря 2015 продемонстрировало, как он рассматривает историю Украины и роль коррупции в ней. Он призвал создать политическую систему, в которой бы чиновники не имели конфликтов интересов, а олигархи играли по правилам, платили налоги и не влияли на решения судов.

«Коррупция высасывает ресурсы людей. Она ослабляет экономический рост и унижает человеческое достоинство. Когда Россия стремится использовать коррупцию как инструмент принуждения, реформа — это не просто надлежащее управление, это самосохранение. Это соответствует интересам национальной безопасности страны», — отмечал Байден.

История, связанная с сыном Байдена, вызвала землетрясение в американской политике. В сентябре 2019 вспыхнул скандал из-за разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в которой президент США убеждал Зеленского сотрудничать с его адвокатом Руди Джулиани и расспрашивал о деле компании Burisma, в наблюдательном совете которой с 2014 года работал сын Байдена Хантер. Все завершилось процедурой импичмента президента Трампа в Палате представителей Конгресса, контролируемой демократами. Его оправдали в Сенате. Что касается семьи Байдена, экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью ВВС в сентябре 2019 года, что у ГПУ не было вопросов ни к Джо Байдена, ни к его сыну. Впрочем, Дональд Трамп не обошел вниманием эту тему во время дебатов с Байденом в октябре 2020 года.

Планы на будущее

Подробная политика США в отношении Украины еще не очерчена — в частности из-за того, что будущий президент еще не определил свою команду. Но основные направления он уже публично озвучил. В частности, в заявлении по случаю 29-й годовщины независимости Украины Джо Байден выразил полную поддержку Киеву: «Как президент, я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую ей экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие, и в то же время будет призывать Украину проводить важные реформы, которые жизненно важны для ее успеха».

«Я сделал бы Украину приоритетом международной политики», – заявил ранее Джо Байден.

«В военной сфере я предоставил бы помощь от США в сфере безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена», – добавил он.

«В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если «Северный поток 2» будет построен в этом году, что значительно помешает доступу Украины к российскому газу», – сказал Байден.

Он уточнил также: «Я бы обеспечил, чтобы помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов».

«Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине», – заявил Байден.

«Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок», – добавил он.

А что с НАТО?

В вопросе дальнейшего сотрудничества Украины и НАТО многое будет зависеть от того, кто станет новым госсекретарем США, новым сфере безопасности советником, и кто будет курировать украинское направление в Белом доме. Есть надежда, что Киеву удастся договориться о разблокировании работы Комиссии Украина-НАТО с Венгрией. Однако получит ли наша страна одновременно с этим поддержку движения на получение ПДЧ и станет ли Байден лоббировать эту идею, как в свое время делал президент Джоржд Буш в 2008 году, эксперты пока не берутся прогнозировать. По их мнению, одним из факторов, который будет определять этот ответ, станет качество проведенных реформ, которые Украина должна осуществить для достижения соответствия стандартам НАТО (в частности, таких, как закон о СБУ, который давно находится на рассмотрении парламента). Также это будет зависеть от того, будет ли поддерживать Украину глобальные вопросы безопасности инициативы и приоритеты Штатов. Поэтому то, что продажа компании «Мотор Сич» китайцам пока заблокирована, может быть хорошим аргументом в пользу сближения с Альянсом.

Обязанности перед «deep state»

Военный и политический эксперт Алексей Арестович считает, что отношения Украины и США после победы Байдена укрепятся. «Байден неоднократно заявлял, в том числе во время своего вице-президентства, что он лучший друг Украины, что Путин будет наказан и поставлен на место в отношении конфликта в Украине. Что будет на деле – надо смотреть. Думаю, что будет все нормально. Во-первых, в Америке принято отвечать за свои слова. Во-вторых, общий ход событий и логика показывает, что решение по этому поводу уже принято, иначе не было бы учений Rapid Trident-2020. Когда было беспрецедентное присутствие американских войск на территории Украины и проведение нескольких военных учений с украинскими коллегами, противостоящими российским учениям «Кавказ 2020», которые были нацелены на Украину», — сказал «ЭН» военный и политический эксперт Алексей Арестович.

Он сомневается, что России удастся договориться Байденом «слить Украину». «У меня ощущение, что наоборот. А вот будет ли атаковать Россия? В военном отношении вряд ли, потому что у них уже сил нет. Экономика сильно просела. Это видно по тому, как они решали конфликт в Нагорном Карабахе. Фактически вмешались на последней стадии, договорившись о миротворцах, никаких военных усилий не предпринимали, даже не угрожали Турции и Азербайджану. Воевать в семи разных местах мира даже при СССР не приходилось. Однако, информационно, экономически и дипломатически, конечно, давление на Украину со стороны России будет оказываться. Будут провоцировать. Так это все прекрасно понимают и в Украине, и в Америке. Как-нибудь справимся», — добавил он.

Он обратил внимание, несмотря на то, что у Трампа с Украиной были не самые теплые отношения, но, тем не менее, военная помощь Украине не прекращала поступать. А сегодня есть надежда, что новая администрация Америки даст «зеленый свет» на поставку противокорабельных ракет для Черноморской акваторий. «Не знаю улучшится ли ситуация при Байдене, но хуже точно не станет. Потому что Байдену этого не простят его избиратели. И то, что в Америке называют «deep state». Надо учитывать, что в Америке политика не персональная, а институализированная. То есть, там работает т.н. «глубинное государство». Это люди, которые заботятся о величии и славе Америки, не зависимо от того какой политик возглавляет Белый дом и какая партия власти. Это руководители спецслужб, разведывательное, дипломатическое, военное сообщество. Они делают свое дело. Они делали это при Трампе, будут делать и при Байдене. Поэтому в этом смысле можно не волноваться», — добавил эксперт.

Напомним, глубинное государство (англ. deep state) или мировое правительство — теория заговора, согласно которой в США существует скоординированная группа государственных служащих, влияющих на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство. Этот термин, который изначально использовался для обозначения теневых правительств в таких странах, как Турция и постсоветская Россия, также был использован в США для обозначения государственных институтов, обладающих властью, но необязательно подразумевающих заговор. Им приписывают и ответственность за реализацию т.н. «цветных революций» на постсоветством пространстве. Термин получил известность в 2017 году, когда появились многочисленные утечки, влияющие на президентство Дональда Трампа. Сторонники Трампа использовали термин для обозначения сотрудников разведки и органов исполнительной власти и должностных лиц, которые определяют политику через утечки информации в СМИ или другие внутренние средства. Подозрения в попытках манипуляции были особенно заметны после утечки информации от правительственных чиновников в «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк Таймс», которые требовали отставки Майкла Флинна, советника по нацбезопасности при Трампе. Термин стал популярным в консервативных и крайне правых СМИ, сочувствующих администрации Трампа. Некоторые союзники Трампа и правые СМИ утверждают, что бывший президент Барак Обама координирует «глубинное государство», чтобы оно оказывало сопротивление Трампу. Многие считают, что Джо Байден также является членом сообщества «deep state».

Помощь не безвозмездно

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что не стоит тешить себя иллюзиями, что поддержку США Украина получает безвозмездно, так как все в этом мире имеет свою цену.

«На сегодняшний момент в мире есть две основные концепции влияния на слабые государства со стороны сильных. Эту концепцию еще изложил когда-то немецкий юрист Карл Шмидт. Он выдвинул две основные формы. Это «империум», условно говоря, когда сильное государство управляет активами и, соответственно, при оказании давления на другие государства преследует свои политические интересы. Например, как на Украину влияла Россия. И есть вариант «доминиума», когда активами управляют глобалистические транснациональные компании (ТНК), которые рассматривают весь мир как площадку для своей деятельности. Соответственно, основная их цель — это создание максимально удобных условий для себя, для инвестирования и получения прибыли. Поэтому приход Байдена – это фактически реванш неоглобалистических ТНК американских элит после четырех лет президентства Трампа. Соответственно давление на Украину усилится в части открытия границ для инфильтрации этого влияния», — сказал «ЭН» эксперт.

По его мнению, Украину будут еще больше «перепрошивать под запросы и формат деятельности ТНК и глобального капитала. «В принципе все будет делаться для того, чтобы, условно говоря, ТНК, которые в Украине будут работать или с нашими активами, или с землей, или с финансовыми ресурсами, (например, долгами), чтоб они максимально удобно себя чувствовали и их интересы были максимально защищены», — говорит Кущ. Эксперт обратил внимание, что реализация этой цели возможна только при условии смещения государственных институтов как демократических механизмов.

«Условно говоря, чтобы люди не могли переизбрать власть. То есть, они будут ее только формально переизбирать, но фактически государственная политика меняться не будет. Что в принципе мы и наблюдаем сейчас. В эту же концепцию ложится и тема правительства технократов. То есть, людей, которые не несут никакой политической ответственности и как раз создают каналы для проникновения в страну этого «доминиума». Этому же служат и различные якобы «общественные» грантовые организации, которые проедают такие «кротовые норы» в государственных институциях. Делают такие дырки как в швейцарском сыре, условно говоря. Поэтому естественно при Байдене вся эта политика значительно усилится», — резюмировал эксперт.

Угроза переворота

Бывший депутат парламента Давид Жвания считает, что с приходом Байдена к власти экс-президент Порошенко попытается сделать в стране «государственный переворот», мол к этому он начал готовиться еще летом. Более того, по его словам, новый американский президент в курсе этих планов и даже поддерживает политика. «Поэтому, сразу после выборов в США и победы Байдена, планируется начать атаку на президента Зеленского. Это будут информационные атаки и уличные акции. Цель — расшатать ситуацию в стране, сделать ее неуправляемой и вынудить президента досрочно уйти в отставку. После этого будут назначены досрочные парламентские и президентские выборы. Которые Порошенко и его союзники собираются выиграть на лозунгах спасения страны от реванша Медведчука и Путина. Это вполне реальный план и в нем уже согласились участвовать некоторые люди из окружения Зеленского. В частности, личный политический проект и прохождение с ним в Раду якобы обещаны спикеру Дмитрию Разумкову. Именно вокруг него будут собраны осколки партии «Слуга народа» после того, как Зеленский уйдет», — сказал экс-нардеп в своем видеообращении на YouTube. По словам Жвании, Разумкова и еще ряда членов из президентской партии такой вариант устраивает. Они уже не верят в Зеленского и хотят сбежать с тонущего корабля.