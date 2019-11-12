Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске

Главная » Политика » Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске

Закрыть Отправить

У Кучмы заявили о серьезном прорыве в Минске, Украина обновила рекорд по урожаю зерновых, а в МИД заявили, что наша страна в Гааге победила РФ со счетом 5:0, — такими были главные новости сегодня, 12 ноября.

Человек дня — украинская спортсменка Анастасия Сапсай, которая выборола золото чемпионата мира по самбо, который проходил в Чонджу (Южная Корея). Гордость Украины, которая выступает в самой тяжелой весовой категории (свыше 80 кг), в финальной схватке одержала победу у Марии Кондратьевой из Беларуси, информируют Экономические Новости.

Прорыв в Минске

Читайте: Итоги дня: Победное решение по делу Украина-РФ, признание ПЦУ и новый безвиз

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе в Минске были сняты все препятствия на пути к встрече в «нормандском формате» на высшем уровне. Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станицы Луганской стало последним шагом в этом направлении.

Зерновой рекорд

Читайте: Итоги дня: Победное решение по делу Украина-РФ, признание ПЦУ и новый безвиз

Пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства во вторник, 12 ноября, похвасталась тем, что собранный на данный момент урожай уже превысил прошлогодний, но они ожидают ещё больше. В КМУ рассказали о том, что в стране собрали урожай с 96% территорий, намолотив рекордные 70,8 млн тонн зерновых.

Победа в Гааге

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль во вторник, 12 ноября, отметила, что Украина победила РФ на «её же поле» после решения Международного суда ООН по делу о финансировании терроризма. Теперь окончательного решения нужно ждать не раньше, чем в 2022 году.

Новые платежки

Из-за нового механизма начисления льгот по ноябрь текущего года жители Украины получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа — без учета льгот и субсидий. Как сообщили в Министерстве социальной политики, отныне льготы будут предоставляться в денежной форме органами социальной защиты. В ведомстве также предупредили о том, что из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть не начислены сами льготы за октябрь.

Предложение Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане и обсудить урегулирование конфликта на востоке Украины. Назарбаев заявил о том, что проблемы Донбасса должна решиться исключительно между двумя странами, «а не между всеми». В свою очередь, в Кремле отметили, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но пока все сосредоточены на подготовке «нормандского формата», сообщили в Кремле.

Наказание за фальсификат

Верховная Рада Украины сегодня приняла законопроект об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и их распространение, в том числе через интернет. Парламент увеличил сроки тюремного заключения с 3-5 до 5-8 лет за отношение к фальсификации. Если же такие действия станут причиной смерти человека, то за это можно получить пожизненное заключение.

Алла Мазур начала борьбу

Известная ведущая телеканала «1+1» Алла Мазур призналась, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. Ведущая отметила, что ранее испытывала желание закрыться от всего мира, но поняла, что не стоит бояться. Известная журналистка подчеркнула, что хотела бы поменять отношение к онкологии в обществе: не делать трагедию и пояснить людям, что проблему можно решить.