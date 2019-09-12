Итоги дня: Новый план Путина в Украине, преступление и наказание в Раде и удар по РФ от ЕС

Главная » Политика » Итоги дня: Новый план Путина в Украине, преступление и наказание в Раде и удар по РФ от ЕС Итоги дня: Новый план Путина в Украине, преступление и наказание в Раде и удар по РФ от ЕС

Закрыть Отправить

Российский президент Владимир Путин подключил к своему проекту «Автономии для Закарпатья» марионетку Земана, Евросоюз нанес удар по России, а в Украине еще раз снизят цену на газ, — такими были главные новости сегодня, 12 сентября.

Официально: санкции расширили, информируют Экономические Новости.

Совет Евросоюза расширил санкции против Российской Федерации, они будут действовать до 15 марта 2020 года. Говорится о наказании за подрыв территориальной целостности и угрозы независимости Украины. На сайте ведомства сообщают о том, что меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. На сегодня они применяются к 170 лицам и 44 субъектам.



Рада в турборежиме

В четверг, 12 сентября, новая Рада опять работала очень оперативно, голосуя без заминок и длительных обсуждений. Тем не менее, в этот день ВРУ первый раз не сумела собрать 226 или больше голосов «за» для принятия решения. До этого Рада принимала все решения, которые ставились на голосование.

Читайте: Итоги дня: Важное решение по Цемаху, жесткая драка чиновниц и газовый "козырь" Украины

Снижение цены на газ

Пресс-служба НАК «Нафтогаз-України» сообщила о том, что уже в этом месяце цена на газ для населения снизится на 3,4% в сравнении с той, которую установили в августе. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза, а поставщики обязаны уведомить о об этом цене население.

Деньги с задержкой

Читайте: Итоги дня: Импичмент с подвохом, "бонд" в путинском дворе и громкое заявление Нетаньяху

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки всё же одобрил 141,5 млн долларов помощи в области безопасности для Украины. Её ранее, несмотря на протесты, противоречиво задержала администрация главы Белого дома Дональда Трампа. В долгожданную помощь от американцев вошли средства на снайперские винтовки и гранатометы, и 250 млн долларов от Минобороны. О том, что выделение средств все же было одобрено, стало известно поздно вечером 11 сентября, а в случае отсутствия дальнейших возражений, их можно будет использовать уже через пятнадцать дней.

Новый план Путина

Пророссийский президент Чехии Милош Земан встретился с членами так называемого «Всемирного Совета подкарпатских русинов», где поднял вопрос «большой автономии Закарпатской области в Украине». К чему это всё? Несложно догадаться, что в Кремле сохраняют большой интерес к расшатыванию Закарпатья и решили привлечь к этому вопросу свою марионетку Земана. Логично, что Украине не могут закрывать глаза на подобное, и МИД уже вызвало посла Чехии в Украине Радека Матулу «на ковер» для объяснений.

Преступление и наказание

Украинские депутаты только недавно принялись за работу, но уже успели «вляпаться» в неприятные истории с кнопкодавством, вызвал волну негодований, Так, президент Владимир Зеленский резко выразил недовольство этим нарушением в Верховной Раде. По словам председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, глава государства буквально обматерил нардепов-нарушителей. Поговаривали и о том, чтобы вообще уволить любителей голосовать по чужой карте. В результате нарушители просто попросили прощения и заявили о том, что готовы отдать свою первую заработную плату на благотворительность. Среди радовских «грешников» — Александр Ковалев, Сергей Литвиненко (мажоритарщик) и Елена Копанчук.

Кроме того, наказали сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко, лишив её права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания. Комитет по вопросам регламента решил ввести такие меры из-за того, что Геращенко сравнила «Слугу народа» с «зелеными человечками», которые появились в Крыму в 2014 году. В свою очередь, Ирина Геращенко заявила о том, что она отстаивает право «слуг народа» быть не просто «зелеными кнопками» в Раде.

Дорогие овощи

В этом сезоне в тройке лидеров по удорожанию оказались картофель, яблоки и пшено. Выросла стоимость и лука и морковью. Главная причина — плохой урожай, связанный с погодой. Кроме того, эксперты предупреждают о том, что цены на хлеб до конца года могут вырасти еще на пять процентов.