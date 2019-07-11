Итоги дня: Историческое решение Рады 8 созыва, отмена санкций против Януковича и Ко и люстрация ЗЕ

Главная » Политика » Итоги дня: Историческое решение Рады 8 созыва, отмена санкций против Януковича и Ко и люстрация ЗЕ Итоги дня: Историческое решение Рады 8 созыва, отмена санкций против Януковича и Ко и люстрация ЗЕ

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Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды, Рада приняла новый избирательный кодекс, а президент Владимир Зеленский захотел люстрировать Порошенко, чиновников и нардепов с 2014 года, — такими были главные новости сегодня, 11 июля.

Человек дня — 29-летняя певица Тейлор Свифт, , которая возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей от американского журнала Forbes. Львиную часть из баснословных 185 миллионов долларов дохода ей принес тур Reputation. Также, в первой десятке самых высокооплачиваемых знаменитостей оказались Лионель Месси ($127 млн), певец Эд Ширан ($110 млн), футболисты Криштиану Роналду ($109 млн) и Неймар ($105 млн), группа The Eagles ($100 млн), психолог и телеведущий Фил Макгроу ($95 млн), боксер Сауль Альварес ($94 млн), информируют Экономические Новости.

Последний день парламента

Сегодня в парламенте был последний рабочий день перед выборами.

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Новый избирательный кодекс

Сегодня, 11 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки.Это было непросто: за проект закона №3112-1 проголосовали проголосовали 230 нардепов, при необходимых 226. Парубий заявил, что это будет историческое решение Верховной Рады 8 созыва.

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Отмена санкций

Суд Евросоюза вынес решение об отмене санкций по искам беглого президента Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева. Решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. В то же время санкции в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе.

Люстрация в Украине

В четверг, 11 июля, украинцы активно обсуждают новую идею президента в стиле Голобородько. Так, Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 года. В черный список Зеленского должны попасть президент Украины, все нардепы, председатель Верховной Рады, члены правительства, генпрокурор, председатель СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председатели государственной фискальной службы и таможни, секретарь СНБО, руководители оборонных предприятий, занимающих должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский первый раз провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В рамках этого диалога обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. «Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов», — рассказали в пресс-службе спикер Путина Дмитрий Песков.

Наказание для педофилов

В Украине намерены создать открытый реестр педофилов и ввести принудительную химическую кастрацию (от 18 до 65 лет) для тех людей, которые совершили преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Авторы законопроекта ссылались на опыт Соединенных Штатов в решении вопроса сексуальных преступлений против детей.