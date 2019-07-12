Итоги дня: Троллинг Супрун, итальянский Сенцов и главная санкция против России

Главная » Политика » Итоги дня: Троллинг Супрун, итальянский Сенцов и главная санкция против России Итоги дня: Троллинг Супрун, итальянский Сенцов и главная санкция против России

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Конгресс США одобрил адские санкции против Российской Федерации, суд Италии дал нацгвардейцу Маркиву 24 года тюрьмы, а Зеленский помиловал политзаключенного Кремля, сидевшего в Украине, — такими были главные новости сегодня, 12 июля.

Человек дня — Богдан Кравчук из Луцка. Это первый в Украине парень с синдромом Дауна, который сумел получить высшее образование. 11 июля он получил диплом бакалавра истории. Пять лет назад его мама и другие активисты боролись за право Богдана получать образование и он оправдал их доверие, показав всей стране, что ограничениям нет места в современном мире. Все время юноша добросовестно учился и часто был гораздо успешнее обычных студентов. Он всегда любил история, в пять лет уже полностью знал глобус, а читать научился еще перед тем, как заговорил!

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Адские санкции

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Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету на 2020 год. Она включает в себя запрет проводить какие-либо сделки с российским госдолгом. Один из авторов поправки считает её серьезным механизмом, который позволит наказать Москву за то, что она сделала на предыдущих выборах, и сдержать ее.

Приговор Маркиву

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Сегодня, 12 июля, украинского нацгвардейца Виталия Маркива, арестованного в Италии, приговорили к 24 годам заключения. Украинцев дико возмутил строжайший приговор суда. Маркива признали виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году. Решение суда было зачитано без мотивировочной части. Украинца также обязали выплатить компенсацию семье погибшего. Адвокату украинца после оглашения приговора стало плохо, а сам Маркив после последнего слова судьи воскликнул «Слава Украине!».

Народный депутат Украины Владимир Арьев, который признал, что отбить нашего парня не удалось, заявил, что «любовь нынешней итальянской власти к Путину и его пропаганде достигла неприличных границ».

Помилованный заключенный

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, которого Россия передала Украине для отбывания наказания. Ранее в РФ собирались осудить Литвинова на 25 лет за убийство 38 фиктивных лиц на Луганщине батальоном «Днепр-1», в состав которого якобы входил Литвинов.

Троллинг Супрун



И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает полезными работу МОЗ и свои советы о здоровье, несмотря на упреки президента Владимира Зеленского, который во время речи о люстрации отметился колким комментарием в её адрес. «Есть вишни и есть черешни. Вишни, в отличие от черешни, немного горьковаты. Но всем известно об «опасности» косточек. Пока нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения», – написала Ульяна Супрун в Facebook и Twitter.