Итоги дня: Успехи украинских военных, обрезанные крылья SkyUp и снижение цены на газ

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Украинские бойцы вплотную приблизились к Донецку, Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цену газа для населения, а в Украине зафиксировали первый день с «адской» температурой, — такими были главные новости сегодня, 12 июня.

Человек дня — Айварас Абромавичус, которого сегодня, 12 июня, президент Владимир Зеленский назначил членом наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром». Абромавичус — литовский и украинский предприниматель, бывший министр экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка, информируют Экономические Новости.

Акция в Москве

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В среду во время шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве российские правоохранители задержали более 200 человек, в том числе и оппозиционера Алексея Навального. Также, правоохранители в РФ задержали журналистов изданий «Медуза», «Дождь», «Reuters», «Коммерсант», «Эхо Москвы», «Новой газеты» и главного редактора «МБХ-Медиа».

SkyUp приостановили лицензию

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Бюджетной украинской виакомпании SkyUp суд запретил летать.В авиакомпании, которая и правда регулярно задерживала рейсы на несколько часов, решение суда назвали незаконным и позвали на помощь власти. Причиной скандального решения суда стал иск физлица, который заявил, что перевозчик нарушил права потребителей, неоднократно задерживая рейсы. А вот в пресс-службе SkyUp говорят о том, что иск подал человек, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines.

Авария на Закарпатье

В Закарпатской области около села Тарасовка нашли пятерых погибших. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о том, что эти люди, вероятно, осуществляли заготовку древесины, и поврежденный грузовой автомобиль

Снижение цены на газ

КМУ изменил формулу расчета цены газа, который НАК Нафтогаз Украины продает населению и теплокоммунэнерго.Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 июня 2019 года.

Успехи украинских военных

Военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке. «Разведчики бригады зашли в так называемую «серую зону» для того чтобы улучшить свое тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения», — рассказал пресс-офицер бригады Назар Ильницкий. Также, он рассказал о том, что над планом операции работали очень давно, были проработаны все детали. Теперь до оккупированных Александровки и Донецка от 100 до 250 метров, а в Марьинке уже практически нет так называемой серой зоны.

Первый адский день в Киеве

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили о первом самом жарком дне лета. Согласно наблюдениям, максимальная температура воздуха в столице 10 июня первый рах этим летом достигла + 30,8 °С. Также в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет.

Отметим, эта среда была очень жаркой по всей Украине. Температура прогрелась до 35 градусов и в ближайшее время падать не собирается.