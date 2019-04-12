Итоги дня: Наши во Франции, возмущение Тимошенко и рекордное усиление ВСУ

Главная » Политика » Итоги дня: Наши во Франции, возмущение Тимошенко и рекордное усиление ВСУ Итоги дня: Наши во Франции, возмущение Тимошенко и рекордное усиление ВСУ

Закрыть Отправить

Зеленский и Порошенко встретились с Макроном, лидер «Батькивщины» обратилась к кандидатам в президенты после скандального телефонного разговора, а ВСУ получил мощное усиление в 2019 году, — такими были главные новости сегодня, 12 апреля.

Человек дня — Папа Римский Франциск, который встал на колени и поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призвав их сохранить мир и не возвращаться к военному сценарию. Президент Сальве Киире его экс-заместитель Риеке Мачаре были в полном шоке от происходящего, но никак не отреагировали на поступок Понтифика, информируют Экономические Новости.

Макрон и кандидаты

Читайте: Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо

В пятницу, 12 апреля, кандидаты на главный пост в Украине Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели встречу с французским лидером Эссануэлем Макроном.

Порошенко во Франции

Читайте: Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо

Действующий президент Порошенко вечером, 12 апреля, проводит переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, утром кандидат в президенты провел встречу с Ангелой Меркель.

Qui est Zelensky

Сегодня кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел получасовую встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Усиление Украины

В 2019 году на закупку и модернизацию вооружения и военной техники для ВСУ выделили 11,5 миллиарда гривен. Украинцы усилят свои позиции, получив более 800 военных автомобилей, 600 единиц специализованох техники для обеспечения связи, более чем 270 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 200 единиц бронетанкового вооружения и техники, 3000 единиц стрелкового оружия.

Обращение Тимошенко

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко записала обращение к кандидатам на пост главы государства Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко после жесткой словесной перепалки, которая состоялась между ними вчера.

Новая военная награда



Сегодня стало известно о том, что в нашей армии появится новая награда – медаль «За ранение». Это будет первая в системе реформирования награда.

Погода в Украине

Синоптики предупреждают Украине в ближайшие дни в большинстве областей ожидаются дожди и похолодание, а в Карпатах с мокрым снегом. А вот с понедельника температура в стране станет несколько приятней.