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Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов

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Дональд Трамп решил закрыть Америку от европейцев, в Украине начался карантин, а цены на нефть продолжают удивлять, — такими были главные новости сегодня, 12 марта.

Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов

Человек дня — известный актёр Том Хэнкс, который вместе со своей супругой заразился коронавирусом и сейчас находится в изоляции. Звезда «Зелёной мили» и «Изгоя» не стал ничего скрывать от социума и максимально оперативно сообщил о проблеме при первой же возможности в социальной сети, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов

Новые зараженные

В Украине зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом — под ударом оказалась еще одна область. В пресс-службе Минздрава вечером в четверг, 12 марта, инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

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Карантин в Украине

Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов

С сегодняшнего дня Украина ушла на карантин из-за эпидемии коронавируса. Дети остались дома, полки магазинов начали пустеть, а кинотеатры больше не показывают фильмы. Отметим, ограничения будут действовать с 00:00 часов 12 марта до полуночи 31 марта 2020 года.

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Решение Трампа

Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов

С 13 марта граждане европейских стран не смогут посещать Соединенные Штаты Америки. Об этом в экстренном обращении заявил глава Белого дома Дональд Трампа. Исключение — американцы, которые пройдут необходимые обследования. Также американский лидер анонсировал налоговые послабления для граждан и предприятий страны, пострадавших от COVID-19.

Цены на нефть рухнули

Экстренное обращение Дональда Трампа ожидаемо повлекло за собой большое количество последствий. Так, цены на нефть эталонных марок в четверг, 12 марта, упали в ходе азиатских торгов.

Погода в Украине

Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов

Погода в стране к концу этой недели сильно изменится и в большинстве регионов нашей страны резко снизится температура воздуха, местами возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. Резкое похолодание придет в Украину уже в воскресенье, 15 марта. Как сообщают синоптики, на востоке страны ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов. Днем в регионе от +3 до +5 градусов, сильный ветер, небольшая облачность, без осадков.

Экономические новости telegram
Автор: Оксана Ельченко
12.03.2020 21:00:04
Посещений: 66

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