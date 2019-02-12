Мосийчук vs Супрун: на чьей стороне окажется закон?

Главная » Политика » Мосийчук vs Супрун: на чьей стороне окажется закон? Мосийчук vs Супрун: на чьей стороне окажется закон?

Закрыть Отправить

Ульяна Супрун пока не смогла вернуть себе статус и.о министра здравоохранения Украины, которого ее лишил Окружной административный суд столицы в рамках иска депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука на прошлой неделе.

Попытки устранить и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун с занимаемой ею должности предпринимались и ранее. В Верховной Раде даже имеется отдельное постановление, где прописаны основные претензии к деятельности руководителя МОЗ. Правда, проголосовать за него так и не судилось. По словам некоторых депутатов, главный секрет ее неприкасаемости кроется в глубоких связях с американским политическим истеблишментом. По сути, она является одним из связующих звеньев между Петром Порошенко и определенными кругами внутри американской политики и большого бизнеса. Друзей у нее в Украине и за океаном много. Однако, и врагов за эти годы у госпожи Супрун также собралось немало, информируют Экономические Новости.

Так, с требованием запретить исполнять обязанности министра здравоохранения в суд обратился «радикал» Игорь Мосийчук. Его основные претензии к деятельности главы МОЗ заключаются в том, что последняя не может находиться в нынешнем статусе более двух с половиной лет, так как это не предусмотрено украинским законодательством. Кроме того, она имеет два гражданства, что не дает ей права принимать участие в заседаниях Кабмина. 5 февраля Окружной административный суд столицы частично удовлетворил иск нардепа, запретив Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. В то же время, не запретил осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра. В понедельник, 11 февраля, суд рассмотрел ходатайство Минюста Украины об отмене данного запрета.

Руководитель ведомства Павел Петренко расценил решение Окружного суда от 5 февраля вмешательством в работу правительства. А адвокат Анатолий Гасюк отметил, что доказательная база депутата Мосийчука против его подзащитной основывается преимущественно на публикациях в СМИ. И считает, что действующий руководитель МОЗ имеет все основания занимать должность, поскольку является гражданкой Украины и владеет украинским языком. Также защита госпожи Супрун обратила внимание на то, что она фактически лишена возможности передать свои полномочия кому-то из заместителей, иначе ей грозит возбуждение уголовного дела.

Игорь Мосийчук, в свою очередь, заявил, что у него есть доказательства того, что в течение последних двух лет Ульяна Супрун ездила не по паспорту Украины. Доказательства он пообещал предоставить уже в пятницу, 15 февраля, непосредственно при рассмотрении дела по сути. Также в зале суда был задан вопрос, почему Супрун до сих пор не назначили министром, и по какой причине кто-то из ее заместителей не может выполнять ее обязанности вместо нее. Нардеп просил суд не отменять запрет, мол, это будет стимулировать власть быстрее назначить министра здравоохранения. Выслушав доводы обеих сторон судья Сергей Каракашьян решил взять паузу. Ожидалось, что решение последует сегодня, однако этого не произошло.

Читайте: За неделю более 3 тыс. украинцев заразились корью, - МОЗ

Сама Ульяна Супрун считает, что одной из причин постоянных атак против ее команды является трансформация системы закупок лекарств. Ведь благодаря сотрудничеству с международными организациями, «средства налогоплательщиков, выделенные из бюджета на лекарства, больше невозможно воровать». «Сегодня никто не может просто закупить препарат от рака в 10 раз дороже, чтобы «распылить» государственный бюджет. Хотя в 2014 году МОЗ Украины только так и проводил закупки лекарств за средства налогоплательщиков. Для лиц, которые сидели у этой кормушки годами — это потерянные сотни миллионов гривен. И они не могут смириться с тем, что «веселые» времена уже не вернуть», — отметила чиновница.

По ее словам, когда в МОЗ убрали коррупционную составляющую по закупкам лекарств, положительные изменения начали происходить очень быстро. Так, только по направлению лечения рака у взрослых теперь удается закупать 90% препаратов дешевле, чем это было в 2014 году.

Не секрет, что годами дельцы от фармакологии закупали для МОЗ лекарства по завышенным ценам, «осваивая» миллиарды и повышая цены на купленное иногда в полтора раза. По данным проведённого в 2015 году расследования СБУ, в 2012–2014 годах коррупционная маржа нескольких «приближённых» к министерству и стабильно выигрывавших тендеры фармдистрибьюторов составляла до 40% от начальной цены лекарств. Схема, по которой они работали, была проста: лекарства по документам «прогонялись» через несколько офшорных «прокладок». При этом их цена росла, но сами дистрибьюторы обходили законодательное ограничение оптовой надбавки в 10% от закупочной стоимости. По данным СБУ, лишь одна из компаний-дистрибьюторов при помощи такой нехитрой схемы «наварила» на тендерах МОЗ с 2012-го по 2014 год 1,2 млрд грн.

Читайте: Путин теряет контроль над военными, – Виктор Небоженко

Разобраться с тендерной коррупцией пытался Александр Квиташвили ещё с декабря 2014-го. Однако только Ульяне Супрун удалось продвинуться в этом направлении дальше. Теперь с 2017 года международные организации Программа развития ООН, ЮНИСЕФ и британское агентство Crown Agents должны закупать абсолютно все лекарства и медицинские изделия по госпрограммам МОЗ.

Безусловно, такое положение вещей многим не по вкусу. Изначально Супрун пытались устранить привычными методами. В частности, «порекомендовав» в качестве главы Гослекслужбы, а потом госсекретаря МОЗ Наталию Шолойко. Эти должности удобны тем, что, занимая их, очень легко саботировать поставки лекарств. Но поскольку супруг последней владеет общим бизнесом с менеджментом одной из крупных украинских фармкомпаний, Супрун публично заявила, что Шолойко не может занимать руководящие должности в МОЗ из-за конфликта интересов. Когда стало ясно, что подковёрные методы борьбы не сработали, борьба с и.о. министра переместилась в публичную плоскость.

Руководитель аналитического центра «ИНПОЛИТ» Сергей Быков считает, что формальные основания для иска «радикала» Мосийчука абсолютно оправданны. «Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗот) и. о. министра можно быть не более, чем два месяца. Все мы живем в реальном времени и видим, что два месяца уже давным-давно истекли. Соответственно, она должна быть либо назначена на пост министра, либо прекратить исполнять обязанности министра здравоохранения. Кроме того, у нее есть американское гражданство, от которого она не отказалась. И согласно украинскому законодательству не может быть назначена на пост министра», — сказал «ЭН» политолог. По его словам, такое положение вещей выгодно власти, так как позволяет держать «на крючке» фактических руководителей ведомств и требовать от них соответствующей лояльности. «В тоже время заявление госпожи Супрун и ее окружения о том, что из-за данного судебного процесса остановилась работа министерства — это абсолютная неправда. Поскольку есть отдельное постановление правительства, которое регламентирует, кто исполняет обязанности, кто подписывает документы в случае отсутствия на посту министра или первого зама. Поэтому министерство работает абсолютно нормально, в штатном режиме и отстранения в рамках судебного процесса Супрун не привод к блокированию работы МОЗ», — отметил Быков.

«При всем прогибе большинства в парламенте перед властью назначать Супрун министром у депутатов нет никакого желания, потому что все прекрасно понимают эту ситуацию», — заявил «ЭН» директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов. По его словам, на определенном этапе госпожа Супрун в качестве «громоотвода» была выгодна премьеру Гройсману, поскольку негатив шел на медицинскую реформу, поэтому критика правительства и его лично была в тени. «Сегодня скандал вокруг Супрун отвлекает внимание от социально-экономической ситуации в стране. И это выгодно, потому что избирательная кампания смазывается, акценты на конкуренцию отходят на второй план, Супрун занимает весь телеэфир», — отметил эксперт. Он убежден, если СМИ переключат акцент на то, что именно власть нарушает законодательные нормы и требования по назначению руководителя МОЗ и будут акцентировать внимание на состоянии, в котором находится система здравоохранения в Украине, это начнет бить по рейтингу Порошенко и Гройсмана. «Если это станет понятно для их политтехнологов, то, думаю, тогда будет найден другой выход и назначена более компромиссна фигура на пост министра здравоохранения. До тех пор все будет оставаться на своих местах», — резюмировал он.

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что судебное дело против Супрун имеет чисто политический контекст, чтобы «исправить сильные подозрения общества о том, что Медведчук, Порошенко и Путин активно связаны судьбой президентских выборов». «Это сделано для того, чтоб президент спас медицинскую реформу в глазах Запада. Потому что Медведчук очень сильно потянул на себя внимание и, соответственно, Россию. И Порошенко надо сейчас сместить это внимание в защиту Супрун. Никаких личных ненавистей у Ахметова, а тем более у только что организованного в медицинском отношении Ляшко, конечно, нет», — сказал «ЭН» эксперт. Он также обратил внимание на саму фигуру истца по данному судебному делу. «Мосийчук – очень непростой человек. Это такой себе «биоробот», даже покушение не сделало из него человека. Он получает конкретные задания либо по «песку», либо по «карьерам», сейчас по и.о. министра здравохранения. Я еще понимаю, если бы «радикалы» обвиняли Супрун в том, что она завалила реформу или плохо вылечила кого-то. А тут они взяли чисто формальное условие. Конечно, по просьбе Ляшко. Но Ахметов точно не просил Ляшко об этом. Это все-таки более близкий адресат. И этот адресат на Банковой, который должен сейчас спасти Супрун от «консерваторов» и нападок «националистов». Вы же видите, что судебные заседания превращаются в достаточно массовое явление», — отметил Небоженко. Он также считает, что госпоже Супрун и в этот раз удастся сохранить за собой должность. «Супрун останется и.о. министра здравоохранения и будет «селфи» ее с президентом. К сожалению, на таком примитивном уровне сейчас в Украине политика», — резюмировал Небоженко.

Ранее глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин также заявил, что в решении о запрете Супрун исполнять обязанности главы МОЗ заинтересована Банковая. «Суд вообще должен был быть расформирован, однако как-то так случилось, что именно он исчез из указа президента. А знаете, почему именно с этим судом случилась такая досадная случайность? Ведь именно в нем рассматриваются иски ко всем представителям центральных органов власти», — считает он. «Петр Алексеевич, не сдерживайте себя. Давайте уже с той Супрун, как с Саакашвили (депортированный лидер партии «Движение новых сил» — «ЭН): мешок на голову — и в самолет. То, что вы сейчас делаете руками Окружного админсуда Киева — по сути, то же самое», — добавил Шабунин.

Напомним, 2 октября 2018 года профильный парламентский комитет единогласно поддержал обращение к Кабмину с требованием уволить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун вместе с ее заместителем Александром Линчевским. В постановлении №8587 сообщалось о том, что коррупция в медицинской отрасли «набирает новых оборотов». Так, в 2018 году было выделено на поставки лекарств около 6 млрд. грн, но эта сумма так и не была использована в полном объеме. Из-за бездеятельности МОЗ на лечение онкобольных детей не хватает 500 млн. грн. Также Кабмин блокирует закон об обязательном медицинском страховании, врачи продолжают получать минимальные заработные платы, а система «деньги идут за пациентом» не работает. Кроме того, уровень вакцинации украинцев упал до объема 90-х годов и за последние два года Украину покинули приблизительно 70 тыс. медиков.

«По состоянию на конец рабочего дня (17.00) Окружной административный суд не вынес решения по ходатайству об отмене постановления, которым доктору Ульяне Супрун было запрещено исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Работа Минздрава остается заблокированной», – говорится в сообщении пресс-службы МОЗ.

13 февраля, в 10:00 руководство МОЗ проведет брифинг под зданием суда по последствиям блокировки работы ведомства.