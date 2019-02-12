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Итоги дня: Подготовка России к войне, важные решения судей и снежный апокалипсис

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Суд арестовал полицейского, который бил ногами задержанного, а дело Мангера в другом суде перенесли на завтра, шведские аналитики рассказали о подготовке России к войне, а в США рассказали о космических угрозах, — такими были главные новости сегодня, 12 февраля.
Итоги дня: Подготовка России к войне, важные решения судей и снежный апокалипсис

Человек дня — легендарный голкипер сборной Англии по футболу Гордон Бэнкс, который умер у себя на родине в возрасте 81 года. Бэнкс занял второе место в списке сильнейших вратарей прошлого века. На чемпионате мира 1970-го англичанин совершил легендарный сейв, потащив сложнейший удар в исполнении Пеле, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Подготовка России к войне, важные решения судей и снежный апокалипсис

Решение по Магнеру

Читайте: Итоги дня: Схема убийства Гандзюк, время расплаты для РФ и цель Крымского моста

Шевченковский районный суд Киева перенес на среду, 13 февраля, избрание меры пресечения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Решение по скандальному полицейскому

Итоги дня: Подготовка России к войне, важные решения судей и снежный апокалипсис

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Суд отправил под стражу полицейского Василия Мельникова, подозреваемого в избиении представителя «С14». Арест старшего оперуполномоченного Подольского управления полиции в Киеве должен продлиться два месяца. Вместе с тем, он может выйти под залог, заплатив 115 тысяч гривен.

Подготовка к войне

Итоги дня: Подготовка России к войне, важные решения судей и снежный апокалипсис

Министерство обороны Швеции заказало доклад «Подготовка к войне – военные учения России на стратегическом уровне 2009-2017 годов». Шведское агентство оборонных исследований полагает, что Россия готовит свои Вооруженные силы к войне. В сообщении говорится о том, что о том, что в последнее время Россия открыто шла на конфликты с другими странами, а сейчас уже готовится вести длительную и затяжную войну против Китая или НАТО.

Ключевые задачи банков

Итоги дня: Подготовка России к войне, важные решения судей и снежный апокалипсис

Глава НБУ Яков Смолий заявил о том,что главная задача украинских банков на этот год — это возобновление кредитования юридических лиц.

Ремонт Boeing

Итоги дня: Подготовка России к войне, важные решения судей и снежный апокалипсис

Госпредприятие «Завод 410 гражданской авиации» начало осваивать услуги по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники Boeing. На предприятии уже есть два самолета, а в год здесь планируют обслуживать пять самолетов.

Блокировка сайтов

В СБУ за первые месяцы 2019 года предложили заблокировать сотню сайтов, которые работают на пользу Российской Федерации.

Снежный апокалипсис

Итоги дня: Подготовка России к войне, важные решения судей и снежный апокалипсис

Сегодня, 12 февраля, перемещающийся с юго-запада Европы циклон принес на большую часть территории нашей страны испорченную погоду.

12.02.2019 21:00:34
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