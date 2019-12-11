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Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал госбюджет-2020, в Раде произошла жесткая драка, а украинцев предупредили о росте цен на социальные продукты, — такими были главные новости сегодня, 11 декабря.

Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде

Человек дня — глава Европейского совета Шарль Мишель, который сегодня провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о продлении антироссийских санкций. Он также заверил президента в дальнейшей поддержке независимости и территориальной целостности Украины, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде

Бюджет-2020

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2020 год. В частности, главный финансовый документ страны в среду, 11 декабря, был возвращен с подписью президента. Об этом свидетельствует страница прохождения соответствующего законопроекта №2000 на сайте Верховной Рады. Доходы госбюджета на новый год предусмотрены в сумме 1,093 триллионов гривен. Расходы – 1,195 триллионов гривен (увеличились на 67,5 млрд грн по сравнению с 2019 годом).

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Рост цен на продукты

Украинцев расстроили новым прогоном: в ближайшее время в стране стоит ждать нового скачка цен на популярные продукты. В частности, подорожает гречка, кроме того вырастут цены на хлеб.

Драка в Раде

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Сегодня, 11 декабря, опять произошла стычка в стенах Верховной Рады Украины. На сей раз дрались во время заседания аграрного комитета в момент рассмотрения законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли.

Погода в Украине

В украинской столице до конца этой недели, с 12 до 15 декабря, ожидается довольно холодная погода, а также вероятные дожди со снегом. Каждую ночь в течение недели температура ожидается только около -1…+1 градуса, а вот днем достигнет до +3…+5. Исключение — пятница, когда дневная температура будет +1…+3 градуса.

Экономические новости youtube
Автор: Оксана Ельченко
11.12.2019 21:00:44
Посещений: 91

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