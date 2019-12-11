Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже

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9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки». После трехлетней паузы контакты на высшем уровне между лидерами ключевых государств, ответственных за судьбу урегулирования конфликта на Донбассе, наконец, возобновились.

Для Владимира Зеленского саммит стал первым в статусе президента Украины, как и для его французского коллеги Эммануэля Макрона. Тогда как президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель имеют огромный опыт проведения подобных встреч, информируют Экономические Новости.

В общей сложности делегации Франции, Германии, Украины и РФ провели в Елисеевском дворце почти десять часов — вплоть до глубокой ночи. Состоялась также первая встреча президентов РФ и Украины один на один и более широкие российско-украинские двусторонние переговоры.

Прорывных решений по Донбассу не случилось. Однако сторонам удалось договориться по двум ключевым позициям — обмен пленными и прекращение огня на Донбассе до конца года. На пресс-конференции руководители стран «нормандской четверки» озвучили базовые пункты утвержденного ими коммюнике.

В частности, обмен пленными запланировано провести до конца 2019 года. К пленным должны получить доступ сотрудники Красного Креста — «полный и безусловный». При этом Зеленский неоднократно упоминал о формате обмена «всех на всех», тогда как Путин твердил про «всех установленных на всех установленных». В коммюнике есть обе формулировки. Позже Зеленский уточнил, что речь идет о возвращении в Украину 72 человек из ОРДЛО. Полное прекращение огня на Донбассе должно быть установлено до конца 2019 года. Также договорились о взаимном отводе войск еще в трех точках до конца марта 2020 года. Где именно — определит Генштаб. По словам Зеленского, это будут «гуманитарные точки», а не стратегические позиции. Путин настаивал на том, чтобы Украина отвела войска вдоль всей линии разграничения, однако украинский президент на это не согласился.

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В коммюнике отмечается, что «нормандская четверка» привержена «полной имплементации» Минских договоренностей 2015 года. Однако на итоговой пресс-конференции Меркель выразила надежду, что минский формат «удастся оживить и он будет гибким».

Определенное беспокойство вызывает тот факт, что так называемая «формула Штайнмайера» будет включена в украинское законодательство «согласно версии, согласованной «нормандской четверкой» и трехсторонней контактной группой». Что касается нынешнего закона об особом статусе Донбасса, то его срок действия будет продлен еще на год. «Нам легче сейчас продлить этот закон и потом позже внести формулу Штайнмайера — видя определенные шаги с другой стороны, что мы приближаемся к деэскалации, — чем принимать новый закон», — пояснил Зеленский на брифинге.

Помимо этого, миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всей территории Украины и работать в режиме 24/7, а не только 12 часов в сутки. Следующая встреча «нормандской четверки» планируется через четыре месяца, весной 2020 года. До этого стороны должны найти варианты воплощения в жизнь «политических условий и условий безопасности», чтобы на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей можно было провести местные выборы.

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«Экономические новости» поинтересовались у экспертов, как они оценивают итоги встречи лидеров стран «нормандской четверки» в Париже.

Олег Саакян, председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр».

Встреча лидеров «нормандской четверки» показала, что российско-украинская война еще надолго. Все вопросы, которые касаются корня проблемы фактически остались за скобками. Мы видели в итоговой пресс-конференции украинского и российского президентов ряд противоборствующих позиций. В частности, есть взаимоисключающие позиции относительно контроля границы, относительно характера самого конфликта и его природы, относительно сторон конфликта и множество других вопросов, где совершенно очевидно, что позиции крайне полярны. Те вопросы, о которых удалось договорится, где нашлись точки соприкосновения, — это производные от проблемы, которые не имеют для РФ серьезной геополитической значимости, но которые являются важными для населения, страдающего от продолжающегося конфликта и, соответственно, имеют серьезный вес для Украины. В частности, прекращение огня, обмен пленными и ряд других вопросов, которые скорее носят инструментальный характер, нежели влияют на решение причин конфликта.

Абсолютно прогнозируемо, что «нормандский формат» достаточно серьезно пробуксовывает, так как предпосылки, которые сформировали возможность украинско-российской войны остаются неизменными. Коллективная система безопасности не способна была отреагировать, защитить и притянуть к ответственности нарушителя мирового порядка — Владимира Путина. Европа не готова на активные действия. В частности, по Крыму. Путин на этом акцентирует внимание, и европейцы стыдливо отводят глаза, поскольку понимают, что, в случае поднятия Украиной вопроса Крыма, Россия сразу же обозначит, что это их территория, которую они готовы защищать и вспомнят про ядерную боеголовку. Очевидно, что европейские лидеры не готовы идти на открытую третью мировую войну ради возвращения Украине Крыма. Позитивно, что Зеленский об этом все же упомянул во время брифинга публично, тем самым очертив позицию Украины, но при этом не дав возможность РФ саботировать саму встречу.

Очень многое крылось в деталях. Важное прозвучало из уст госпожи Меркель во время заявления относительно «формулы Штайнмайера», что должно происходить «согласование между Украиной и Россией», где она фактически обозначила четкое понимание двух ключевых субъектов конфликта. Таким образом, она ненавязчиво отметнула российский тезис относительно внутренней природы конфликта на Донбассе, о чем господин Путин несколько раз в своем выступлении упоминал. Значит, данный тезис не нашел своего отклика во время переговоров за закрытыми дверьми.

Очевидно, что не удалось договориться по газу в тех рамках, на которых настаивала РФ. Но также Украине не удалось достигнуть своего варианта. Поэтому Зеленский обозначил, что где-то «посередине в терминах сойдемся».

С одной стороны, Зеленский обозначил «красные линии», которые Украина не готова переходить, с другой — удалось договориться о пускай и шатких, но инструментальных моментах, которые важны с точки зрения гуманитарной ситуации в регионе. В принципе не было нигде допущено серьезных значимых уступок перед РФ, которых боится часть активного украинского населения. Просто объективизировалось то, что давно очевидно и о чем говорили неоднократно. Без серьезного изменения ситуации ожидать, что российско-украинская война скоро завершиться, абсолютно не стоит.

Сергей Быков, глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ

Договорились договариваться. И это уже хорошо. Как по мне, президент Зеленский выполнил даже программу максимум, которую он мог планировать. Абсолютно позитивно оцениваю встречу «нормандской четверки» как для Украины в целом, так и для президента, в частности. После того как примут решение об обмене пленными, согласуют дату и перечень лиц, тогда можно будет говорить о настоящем разведении войск по всей линии разграничения. Сейчас стороны договорились, что еще в трех крупных пунктах будут разводить вооружения. Вполне возможно, что в результате этого разведения на большей части линии соприкосновения будут разведены войска, а это очень хороший шаг к наступлению реального мира. Разумеется, «Минские соглашения» способны принести перемирие, но полноценного мира мы сможем достичь только в рамках Будапештского меморандума, когда Украина обратится с официальной нотой о проведении таких переговоров. Но делать это необходимо поэтапно. 9 декабря был сделан очень важный шаг в этом направлении и очень хорошо, что, спустя три года после последней встречи на уровне глав государств, переговоры в данном формате состоялись. Полагаю, что на ближайшем заседании парламента, в четверг, примут решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, об особом порядке самоуправления в Донецкой и Луганской областях. А дальше будем двигаться по «Минским соглашениям». Кроме того, есть продвижение переговоров по газу, что тоже для Украины позитивный момент.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»

Хорошо, что встреча состоялась. Есть определенные продвижения вперед. Решение ряда конкретных вопросов, в частности гуманитарного характера по обмену пленными. Но у меня нет ожиданий по поводу полномасштабного прекращения огня. Здесь ситуация может повториться. И это станет критерием дальнейшей готовности России к реализации «минских соглашений». Главная проблема, которая, по моему мнению, стала очевидной для Зеленского — это неготовность Путина идти на серьезный компромисс. Но для украинского президента саммит стал успешным.

Во-первых, потому что он состоялся, чего Зеленский добивался полгода. Во-вторых, он сумел достичь ряда локальных результатов и вообще сумел пройти такое серьезное переговорное испытание, как говорят антропологи, «обряд инициации». То есть, сдал успешно экзамен на переговорщика и государственного деятеля. Он был очень сложным. И то, что не удалось допустить серьезных проколов и ошибок уже успех для Зеленского. Это видно по реакции даже критиков Зеленского. Еще один важный результат для Зеленского — это то, что ему в значительной мере удалось навязать свою повестку на дальнейшие переговоры. Я имею ввиду, прежде всего, вопросы контроля границы. Для Путина это стало неприятным сюрпризом, он не ожидал такого Зеленского. Последний оказался не таким слабым, не таким податливым как казалось. По окончанию переговоров было видно, что Путин был не в самом хорошем расположении духа. Зеленский все-таки не стал таким удобным объектом для игры Путина. Ему не удалось сломать украинского президента и навязать какой-то свой вариант сценария этих переговоров. Думаю, что это тоже можно считать сугубо психологическим результатом этих переговоров.

Что касается мира на Донбассе, то давайте будем реалистами. Ожидать полномасштабного урегулирования этого конфликта пока, к сожалению, нет никаких оснований. Показательным в ближайшие четыре месяца будет выполнение некой договоренности о прекращении огня. Понятно, что полного прекращения огня не будет. Но если его масштабы будут более серьезными, чем раньше, когда перемирие соблюдалось всего лишь несколько дней и потом опять возвращались к привычному обмену огнем, только тогда можно будет говорить о реальном перемирии. Посмотрим, как будет сейчас. Если ситуация принципиально не изменится, значит Россия не готова к серьезным договорённостям. Поэтому в военно-политическом смысле ситуация не изменится и может быть придется менять тактику переговоров и ее повестку. Например, возвращаться к идее миротворцев, контролю над демилитаризованной зоной и т.д. Но я ожидаю медленного, тягучего продвижения вперед. Никакого быстрого мира не будет.