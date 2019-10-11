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Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков

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Скандальный суд восстановил одиозного Станислава Шевчука на должности главы Конституционного суда, Епифаний рассказал об эпохальном этапе для ПЦУ, а Национальный банк решил сохранить жизнь маленьким банкам, — такими были главные новости сегодня, 11 октября.

Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков

Человек дня — космонавт Алексей Леонов. Человек, который первым вышел в открытый космос, сегодня умер в возрасте 85 лет. NASA прервало прямую трансляцию выхода астронавтов США в космос ради сообщения о смерти легендарного космонавта, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков

Новый одесский руководитель 

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Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 октября, в ходе рабочего визита в Одессу представил нового главу областной государственной администрации этого города. Им стал предприниматель и бывший сотрудник МВД Максим Куций.

Реформа прожиточного минимума

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Министр соцполитики Юлия Соколовская предложила отменить «привязку» к прожиточному минимуму всех видов выплат, кроме пенсии и пособия малообеспеченным семьям.

Кроме того, в Раде хотят освободить украинскую молодежь (до 27 лет) от налогов. Это должно помочь людям без опыта трудоустроиться, а также — поможет работодателям постепенно выходить из тени на свет.

Спасение маленьких банков

НБУ откажется от утвержденного ранее графика повышения всеми банками страны уставного капитала. Минимальную планку оставят на нынешнем уровне в 200 миллионов гривен. Важно отметить, что с таким постановлением согласились и в Международном валютном банке, так что это решение окончательное и обсуждению не подлежит.

Эпохальный этап для ПЦУ

Предстоятель ПЦУ Епифаний сегодня, 11 октября, рассказал о том, что со дня создания Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года к ней присоединились 7 000 приходов, 77 монастырей и 47 епархий, где несут служение 58 архиереев. «Не прошло и года, как наша церковь получила долгожданный Синодальный Патриарший Томос об автокефалии и стала одной из 15 поместных автокефальных православных церквей мира, выйдя таким образом на новый, без сомнения, эпохальный этап своего развития», — рассказал Епифаний.

Скандальное решение суда

Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков

Сегодня, 11 октября, Окружной административный суд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности судьи Конституционного суда Украины. Из-за каких «заслуг» этого судью окрестили скандальным? 28 февраля Конституционный суд под руководством Шевчука отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, что вызвало бурю возмущений в стране. В признание статьи неконституционной не раз обвиняли именно этого судью. Именно поэтому ему не выдали визу в Соединенные Штаты Америки. В мае судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение главы Шевчука. Причина — решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в его действиях.

Показания Мари Йованович

Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине, несмотря на протесты Белого дома, всё же явилась на закрытые слушания по импичменту президента Трампа. Йованович перед законодателями заявила о том, что этой весной вынуждена была покинуть Киев «ближайшим самолетом». Также, в своей речи экс-посол отвергла обвинения и адвоката Джулиани и бывшего Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Нобелевская премия мира

Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков

Нобелевскую премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Чтобы Ахмеду Али. Награду дали за его попытки достичь мира и международного сотрудничества, особенно за его решительную инициативу справиться с конфликтом на границе с соседним государством Эритрея. Кроме того, этот человек известный миру своей масштабной экологической акцией по «озеленению» планеты.

Погода в Украине: теплые выходные

Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков

Впереди три прекрасных выходных дня, тёплых и праздничных. В столице завтрашний день пройдёт без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +17°. В воскресенье будет немного облачно, зато воздух прогреется до двадцати градусов! В остальных регионах страны и на всех курортах будет тепло, бабье лето немного задержится в гостях у Украины.

Автор: Инна Погрибная
11.10.2019 21:00:39
Посещений: 32
Инна Погрибная

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