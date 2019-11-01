Итоги дня: Правильный путь Киева, жесткие меры Украины на Донбассе и грешники в Раде

Главная » Политика » Итоги дня: Правильный путь Киева, жесткие меры Украины на Донбассе и грешники в Раде Итоги дня: Правильный путь Киева, жесткие меры Украины на Донбассе и грешники в Раде

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Столтенберг указал Киеву правильный путь, Украина в вопросе разведения сил в Петровском пошла на жесткие меры, а Комитет избирателей Украины назвал главных прогульщиков в Раде, — такими были главные новости сегодня, 1 ноября.

Человек дня — медик Ирина Шевченко. Сегодня, 1 ноября, женщине могло бы выполниться 49 лет, если бы первого июля этого года в автомобиль, в котором она находилась, не попал снаряд врага. Украинские военные называли Ирину Викторовной или же просто «мамой»… , информируют Экономические Новости.

Советы Столтенберга

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Украина в процессе вступления в НАТО должна ориентироваться не на получение Плана действий по членству в альянсе, а на проведение необходимых реформ для евроатлантической интеграции. Он считает, что Украине нет нужды подтверждать старую заявку на ПДЧ или подавать новую.

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Развод сил

Министр обороны Украины заявил о том, что Украине пришлось пойти на жесткие меры. Так, дата отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области будет пересмотрена. Причина — обстрел, который зафиксировали на этом участке.

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Восстановление Донбасса

Большинство украинцев считают, что оплачивать восстановление оккупированных территорий Украины после деоккупации должна Российская Федерация, как страна-агрессор. Такого мнения придерживается 59,3% опрошенных украинцев, 32,9% считают, что это дело Украины, а 25,5% возлагают эту обязанность на олигархов.

Прогульщики в Раде

На протяжении октября текущего года тринадцать народных депутатов пропустили более 90% заседаний Верховной Рады. В списке не самых трудолюбивых нардепов больше всего представители Оппозиционной платформы. Виталий Данилов с ВО Батькивщина за это время вообще ни разу не проголосовал. Максим Ефимов (внефракционный) – принял участие в 1% голосований; Александр Герега (группа За майбутнє) — 2%; Андрей Деркач (внефракционный) — 2%; Антон Яценко (За майбутнє) — 3%; Юлия Левочкина (ОПЗЖ) — 4%; Игорь Абрамович (ОПЗЖ) — 4%; Вадим Столар (ОПЗЖ) — 5%; Сергей Тарута (ВО Батькивщина) — 6%; Вадим Рабинович (ОПЗЖ) — 7%; Александр Фельдман (ОПЗЖ) — 9%; Сергей Лабазюк (внефракционный) — 10%; Федор Христенко (ОПЗЖ) — 10%.

Есть новости и Богдане Яременко, который на этой неделе угодил в громкий секс-скандал. Сегодня вечером на странице в социальной сети он написал о том, что написал заявление о сложении полномочий председателя комитета. Вот только сообщил он об этом в немного странной форме:

Погода в Украине: идёт потепление с сюрпризами

В Украину после первого снега и заморозков крадется потепление. Тепло станет не сразу, но уже на этих выходных столбики термометров устремятся вверх, и показатели перевалят за 10 градусов. Вот только ночь с субботы на воскресенье будет всё ещё морозной.