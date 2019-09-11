Итоги дня: Важное решение по Цемаху, жесткая драка чиновниц и газовый «козырь» Украины

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Стало известно о важном решении Нидерландов по Цемаху, премьер Гончарук назвал «козырь» на газовых переговорах, а освобожденным заключённым выплатят по 100 тысяч гривен, — такими были главные новости сегодня, 11 сентября.

Роспуск ЦИК, информируют Экономические Новости.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации госвласти рекомендует поддержать представление президента Владимира Зеленского о роспуске состава Центральной избирательной комиссии.

Отмененная неприкосновенность

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Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Согласно закону, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, не содержит положений о том, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия ВРУ быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Выборы в Крыму признали незаконными

На заседании в среду, 11 сентября, ВРУ приняла проект постановления о непризнании легитимности так называемых местных «выборов» на территории крымского полуострова. Это решение поддержали 325 нардепов. Также, Рада призвала международное сообщество применять дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные санкции к лицам, причастным к организации «выборов».

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Деньги политзаключенным

Каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит по 100 тыс грн денежной помощи от государства. Кроме того, Государство пообещало купить квартиры Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.

Взрывы на военных складах

Сегодня, 11 сентября на складах Минобороны в Калиновке, недалеко от Винницы произошли шесть взрывов. Оказывается, там взрывались боеприпасы, которые ранее вывезли на определенный участок для дальнейшей утилизации. На место ЧП прибыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Военные облетели территорию арсенала, убедившись что возгорание ликвидировано. Тем не менее, ситуация взбудоражила местное население, которое ранее уже пережило страшные взрывы несколько лет назад.

Решение по Цемаху

В Нидерландах обменянный свидетель по делу сбитого Боинга МН17 Владимир Цемах был переквалифицирован в подозреваемого в совершении теракта. Европарламента от Нидерландов Кати Пири сделала жестко заявление, обвинив Украину в нанесении «болезненного удара». Она отметила, что в Европе не пытают наивных надежд и понимают, что после того, как Цемах отправился в Россию, он больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля.

Козырь на газовых переговорах

Глава правительство Алексей Гончарук рассказал о том, что Украина подходит к газовым переговорам с Российской Федерацией с максимальными запасами газа за восемь лет, а это должно позволить быть минимально уязвимым от давления Москвы. Премьер напомнил и о том, что запасы в хранилищах превысили 19 миллиардов кубометров газа.

Драка чиновниц

В мэрии города Смела Черкасской области две чиновницы устроили жесткую драку. Друг на друга набросились управляющая делами исполнительного комитета Людмила Осейко и руководитель отдела обращений граждан Людмила Омельченко. Сообщается о том, что что конфликт между чиновницами вспыхнул из-за неточностей в документах. Сначала Омельченко пыталась отобрать бумаги у Осейко, а когда не сумела это сделать — начала душить коллегу. В результате Омельченко была уволена.