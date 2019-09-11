Цена компромисса: когда закончится война на Донбассе и какую цену заплатит Украина?

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Минувшие выходные стали поистине историческими в отношениях Украины и России и создали почву для возможного урегулирования пятилетнего конфликта на Донбассе. По крайней мере, такой осторожный оптимизм высказали все западноевропейские лидеры — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, президент Европейского совета Дональд Туск, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. Напомним, 7 сентября, после изнурительных переговоров Киев и Москва обменялись пленными по формуле 35 на 35.

Насколько искренними были намерения, смогут ли стороны прийти к общему знаменателю и где будет проходить граница такого компромисса разбирались «Экономические новости» (ЭН), информируют Экономические Новости.

Украинской стороне пришлось заплатить немалую цену за возвращение своих соотечественников – не только помиловать 12 российских заключенных, среди которых боевики и террористы, но и отдать свой главный козырь — Владимира Цемаха, который, как известно, был причастен к обстрелу лайнера Малазийских авиалиний MH17 в июле 2014 года, большинство пассажиров которого голландцы. Теперь его выдачи из России как того хотят Нидерланды вряд ли удастся добиться, ведь Москва всячески пытается нивелировать международное расследование. А судебный процесс по данному делу должен начаться уже в марте 2020 года. Горький привкус от произошедшего дополняет и то, что в мае Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия удерживает 24 украинских моряков вопреки международным нормам права. И все же их пришлось выторговывать на террористов и преступников, вопреки решению данной инстанции освободить узников безоговорочно.

В то же время западные лидеры с оптимизмом восприняли обмен пленными между Украиной и Россией. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Твиттер выразил надежду, что такая взаимная уступка возможно является «первым гигантским шагом к миру». Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер приветствовал обмен, заявив, что это может послужить «импульсом для полного выполнения Минских соглашений». Французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель также уверены, что теперь договориться о проведении встречи в Нормандском формате на высшем уровне в ближайшее время будет намного проще.

Согласие российского руководства произвести обмен пленными именно сейчас вызывает много вопросов: к каким последствиям может привести столь щедрый жест восточного «соседа»? Ведь очевидно, что Кремль не готов прекратить поддержку пророссийских боевиков-сепаратистов на Донбассе. В России также исключают любую возможность возвращения Украине Крымского полуострова, аннексированного в 2014 году. Но, похоже, Россия продемонстрировала некую готовность пойти на уступки в надежде смягчить санкции Запада.

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«Россия просела под санкциями очень серьезно. И им реально нужна передышка. Но не потому что они все поняли и стали «хорошими зайчиками», а для того, что потом начать все сначала. Когда опять сложится благоприятная конъюнктура. Сейчас она определенным образом сложилась на примирение. Потому что Трампу нужны перевыборы в 2020 году, ему нужно снимать обвинения в «шашнях» с Россией, показывать, что он ведет независимую политику, Трампу нужен противовес в Китае, в Иране. Поэтому он активно заигрывает с Россией. Тоже самое Макрон, который стремиться занять место Меркель по ее уходу в отставку, долгое время игравшей ключевую роль в Европе. Раньше Порошенко не давал осуществиться этим планам, он вилял, юлил, но не выполнял. А Зеленский больше всего на свете хочет мира. По одной простой причине, потому что очень боится войны, боится и не принимает ее. Кроме того, соответствующая конъюнктура сложилась и в украинском обществе, которое устало от войны и уполномочило нового президента на соответствующие решения», — сказал «ЭН» военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

По его мнению, консенсус между сторонами будет достигнут за счет уступок с украинской стороны. «Ясно, что мы будем выполнять Минские соглашения, его политическую часть. К этому все идет. Поскольку в Украине хотят мира, то всегда платит тот, кто больше всего в этом нуждается. Все уступки будут за наш счет. Обмен пленными — часть подготовки к встрече в «нормандском формате» на высшем уровне президентов, где, видимо, Украине и навяжут «формулу Штайнмайера». То есть, сначала политические уступки, потом все остальное. И мы начнем ускоренное движение в этом направлении- особый статус Донбасса, амнистия боевиков, выборы в ОРДЛО и только потом Россия будет отводить войска от украинской границы, параллельно засылая агентов и российских военных в украинское общество. Это очень долгая история и к этому все идет. Причем с большого одобрения большей части украинского общества, а также Макрона, Трампа и прочих. А Путин с Зеленским потом еще получат Нобелевскую премию мира», — считает эксперт.

Он также не сомневается, что состоявшийся обмен пленными – это классическая формула по отбеливанию российского президента Владимира Путина. «Мы обменяли их таким образом, что начали отбеливать Путина, создав условия для снятия с него санкций. Хотя если бы буквально через неделю Россия не выполнила решение Международного трибунала по морскому праву и не отпустила наших моряков, у нее начались бы серьезные проблемы. Трагедия заключается в том, что Украина отказалась от сопротивления и развала Российской империи», — резюмировал Арестович.

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Бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Безсмертный считает, что «день счастья для семей», когда их родные вернулись из российского плена, и который позитивно воспринят международным сообществом может привести к сложному разговору по время встречи в Нормандском формате. «Я разделяю действующую ситуацию, в которой Россия освобождала, а Украина должна менять тех, кого она освободила. Если это заслуга, то исключительно Зеленского. Я разделяю счастье в семьях и проблемы, которые возникают дальше», — заявил «ЭН» политик. По его словам, на встречу в Нормандском формате Россия повезет предложение Зеленскому сесть за стол переговоров с лидерами псевдореспублик Денисом Пушилиним и Леонидом Пасичником. «Украина сползает к тому, чтобы интерпретировать эту войну как внутреннюю, что является очень опасным», — отметил Безсмертный.

Он убежден, сейчас Россия взяла курс на дискредитацию президента Зеленского. И параллельно будет идти процедура банкротизации Украины через механизмы, связанные с решением конфликта на Донбассе. «Еще в 2015 году были отработаны параметры т. н. снятия блокады с Донбасса. Полный аудит, возвращение предприятий собственнику, регистрация предприятий на территории подконтрольной Украине, безопасность сотрудников, компенсация потерь, что в ОРДЛО и Кремле категорически отвергают. В вопросе возвращения пенсий – я боюсь сейчас называть масштабы цифр. Потому что — это механизм банкротизации Украины», — сказал он.

Напомним, что В МИД РФ заявили, что рассматривают обмен пленными между Украиной и РФ как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений. Здесь убеждены, что для решения комплексных проблем, накопившихся на Юго-Востоке нашей страны, украинская власть должна отменить торгово-экономическую и транспортную блокаду, а также восстановить социальные выплаты и пенсии.

По мнению Безсмертного, следующим вызовом для Украины станет вопрос отношений проблем собственности на оккупированных территориях. «И вот тогда нерешенность составной безопасности и присутствие на оккупированных территориях войск РФ будет играть ключевую роль. Потому что на сегодняшний день ни мониторинг, ни контроль ОБСЕ за исполнением достигнутых протокольных и юридически сильных договоренностей не реализуются», — отметил он. Кроме того, политик считает, что ситуация с украинскими моряками — следствие непрофессионального подхода в процессе их освобождения. «Сегодняшняя процедура выглядит как процедура экстрадиции на этапе следствия. Это означает, что Украина признала действие договора об экстрадиции. Да, Украина может его проигнорировать, условно говоря, не задерживать моряков, не вести судебное заседание и т.д. Тут конфликт сразу по двум направлениям. С одной стороны, конфликт Украины с Международным трибуналом по морскому праву. Теперь обратиться в инстанцию в будущем будет очень тяжело, потому что не завершено выполнение ее предыдущего решения. С другой стороны, будет аргумент для того, чтобы Россия и в Минском и Нормандском процессах постоянно поднимала ставки», — заключил он.

В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев более оптимистичен. «Посмотрите какая реакция на обмен пленными лидеров Запада, в России и в Украине. Принято все позитивно. Есть какие-то и скептические суждения, но они единичны. Как правило, все одобрили обмен и почти все рассматривают его как путь к миру, как акцию, которая открывает путь к нормализации двусторонних отношений Украины и России, а стало быть — окно возможностей для решения конфликта на Донбассе. А не просто гуманитарную акцию. Это не рассматривают в контексте каких-то выборов, чтобы где-то получить какой-то бонус. Тут контекст иной. Все делалось для разрешения конфликта на Донбассе и в недалеком будущем реального мира. Это самое главное», — сказал «ЭН» политолог. По его мнению, согласие России на обмен пленными продиктовано, скорее, готовностью нового украинского руководства искать компромиссы, а не сложившейся конъектурой на международной арене, ведь бывали времена и похуже. «Россия согласилась на обмен, потому что Украина согласилась. Вот и все. Поскольку новой украинской власти не нужны эти акции для выборов, ее мандат найти путь к решению конфликта на Донбассе. Зеленский и его команда понимают, что без решения конфликта на Востоке страны, без нормализации отношений с Россией невозможны ни реформы, ни экономический рост, ни нормализация внутриполитической жизни», — отметил Карасев.

По его словам, теперь главное подготовиться к встрече в Нормандском формате. «Правда пишут, что украинская власть должна публично заявить о «красных линиях». Чушь. А как тогда компромисс искать? Красные линии начертили и все?! А где компромисс? Для того и существуют переговоры и диалог, чтоб его нащупать. Если вы поедете на встречу с «красными линиями», все, вы никогда компромисса не добьетесь. Вы сразу демонстрируете свою бескомпромиссность. Важно никого не слушать и понять, что Украина нуждается сегодня в мире, в решении конфликта на Донбассе, потому что рано или поздно, скорее всего к январю 2020 году, ЕС часть санкций с России точно снимет. И мы останемся с Россией без санкций один на один. А Европа отойдет в сторону из-за нашей неуступчивости, прямолинейности и отсутствия креативных решений и предложений», — резюмировал эксперт.