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Итоги дня: Марафон увольнений Зеленского, развенчанная ложь России и два суда

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Владимир Зеленский принял много кадровых решений, Зеркаль развенчивает в Гааге возражения России, а в Украине будет очень жарко, — такими были главные новости сегодня, 11 июня.

Итоги дня: Марафон увольнений Зеленского, развенчанная ложь России и два суда
Человек дня - Владислав Бухарев, нардеп от "Батькивщина", которого сегодня назначили главой внешней разведки. Бухарев является народным депутатом Украины VIII созыва, его воинское звание — генерал-лейтенант. Специальное звание — генерал-лейтенант налоговой милиции.Кадровые решения ЗеПрезидент Украины Владимир Зеленский уволил пятнадцать глав областных государственных администраций. Также, президент уволил двух заместителей главы Службы безопасности и пять начальников областных управлений ведомства. Кроме того, президент внес в парламент представление на назначение главой МИД Украины своего внешнеполитического советника Вадима Пристайко, который может заменить Павла Климкина. Суд в Гааге Сегодня, 11 июня, во время вступительной речи в Гааге, украинская сторона заявила о том, что Россия в трибунале ООН по морскому праву представила длинный перечень возражений, но у них общий мотив, и все они отражают позицию Кремля по международному праву: когда России посягают на чужие природные ресурсы, она их просто присваивает в одностороннем порядке. Елена Зеркаль в противовес заявлениям, что это производство - о "суверенитете Крыма", заявила, что дело Украины не касается суверенитета. "С чего бы мы начинали такое дело, если суверенитет Украины над Крымом не оспаривается? Именно Россия привнесла этот вопрос в производство. И делает она это только из-за неспособности оправдать свои же нарушения морского права", - заявила в своей речи дипломат. Конституционный суд Сегодня Конституционный суд Украины решает, законно ли распускать ВРУ. Под зданием с самого утра собрались люди с самыми разными мнениями по этому поводу. Кроме того, в первой половине дня там находился и президент Украины Владимир Зеленский. Далее же Зеленского в КСУ представляет Федор Вениславский.Брат Ына и ЦРУИсточники авторитетного издания сообщили о том, что убитый в аэропорту Куала-Лумпура брат лидера КНДР Ким Чен Нам был информатором ЦРУ.Погода в Украине: будет жаркоВ среду днем температура воздуха разогреется до 35 градусов жары, в большинстве областей будет сухо.
Автор: Инна Погрибная
11.06.2019 21:00:26
Посещений: 38
Инна Погрибная

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