Реакция Запада на выборы в Украине: Нынешняя конфигурация власти требует радикального обновления

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Избирательное шоу и результаты первого тура президентских выборов в Украине вызвали на Западе едва ли не шоковое состояние. Происходящее у нас очень многим представляется фантасмагорией, в которую трудно поверить, особенно, когда электоральный процесс вошел в стадию сдачи анализов в прямом эфире.

Многих на Западе озадачили, крайне насторожили, даже «напрягли» высокие рейтинги Зеленского. С одной стороны, в западных СМИ заговорили о том, что в лице Порошенко Запад теряет союзника в противостоянии с Москвой, хотя сейчас стремление бороться с Кремлем в целом ряде европейских стран все более затухает, сменяясь предложениями ослабить или даже отменить экономические санкции. С другой стороны, на Западе все громче звучат голоса о том, что дальнейшая поддержка нынешней коррумпированной власти Украины является аморальной и даже просто финансово неоправданной. В то же время перспектива победы во втором туре выборов комика Зеленского вводит западный истеблишмент в ступор, информируют Экономические Новости.

И вот уже авторитетные западные СМИ посвящают Украине развернутые материалы, а Меркель и Макрон назначают обоим украинским претендентам рандеву с намерением понять, что же такое творится в этой загадочной Украине. Словом, Украина опять попала в фокус международного внимания, но в данном случае непонятно, следует ли этому радоваться, поскольку причиной являются коррупция и, мягко говоря, неадекватное электоральное шоу.

Впрочем, комики у власти — это отнюдь не украинское ноу-хау. В этом смысле Зеленский не есть что-то оригинальное, а Украина с выбором Зеленского находится, как нынче модно говорить, «в тренде». В Италии популистское «Движение Пяти Звезд» в 2013 году получило на парламентских выборах 2013 года около 25% голосов, а в 2018 году – свыше 30%, при том что основателем этой евроскептической политсилы является знаменитый на Апеннинах комик Беппе Грилло (Giuseppe Piero «Beppe» Grillo), который вел свою несистемную политическую деятельность под красноречивым лозунгом «vaffanculo!», что можно перевести примерно как «в задницу!». В этом смысле комик Зеленский представляется весьма воспитанным и адекватным персонажем уже хотя бы потому, что никого не посылает по указанному адресу, ограничившись только фильмом с его участием. Впрочем, Беппе посылал в указанном направлении коррумпированную традиционную элиту Италии и Европы, чем снискал себе немалую поддержку электората.

Берлин и Париж в замешательстве

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Из последних на момент написания этого текста новостей следует отметить, прежде всего, желание лидеров европейских гегемонов, то есть Германии и Франции, встретиться с претендентами на украинскую булаву.

Впрочем, именно с обоими кандидатами, по слухам, готов только Макрон. Возможно, решающее значение имеет тот факт, что Макрон до избрания в президенты Пятой республики и сам числился несистемным кандидатом, хотя это не совсем так, поскольку у него были политическая карьера и министерские посты. Это если сравнивать с Зеленским. Во всяком случае, Макрон, если верить информации, просочившейся в СМИ, готов встретиться и с Порошенко, и с Зеленским.

Меркель же пока готова встретиться только с Порошенко, причем в Берлине, в своем ведомстве 12 апреля. О встречах Меркель с Зеленским пока неизвестно. Это наталкивает на мысль о том, что Меркель поддерживает Порошенко и делает это чересчур демонстративно, что, мягко говоря, не слишком корректно. За это фрау бундесканцлер, объявившая о скором уходе из политики, подвергается у себя на родине жесткой критике, о чем далее.

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Правда, есть версия, что Меркель крайне недовольна тем, что выборы в Украине, в которой, напомним, идет война, обретают вид низкопробного балагана, и именно это она хочет обсудить с Порошенко. И здесь фрау Меркель можно понять!

Во-первых, Украина действительно является важнейшим элементом противостояния угрозе со стороны Москвы. Во-вторых, в Украину были вложены огромные финансовые ресурсы, в том числе Европой и Германией. В-третьих, даже несмотря на «Северный поток-2», Меркель все эти годы поддерживала Украину, а потому можно понять ее досаду по поводу того, что Порошенко ожиданий не оправдал, и все окончилось балаганом. К досаде примешивается тревога за то, что власть в Украине может получить комик с непонятной политической программой и неизвестной командой. Впрочем, если судить по тем советникам, которых заявил штаб Зеленского, то в его команду начинают сбегаться разного рода сомнительные личности, и потому тревога все более нарастает уже не у западных лидеров, а у отечественного электората, но это отдельная тема.

Западные СМИ в смятении

Западная пресса не преминула проехаться по сюжету наших выборов, причем совершенно справедливо, если учесть возможные (хотя не факт!) дебаты на стадионе и сдачу анализов в прямом эфире. Так, авторитетное издание Politico язвительно обратило внимание на соревнование «кто кого переписает». Телеканал CNN выразился более корректно, назвав происходящее в Украине сюрреализмом. Предложение Зеленского провести дебаты на стадионе тоже вызвало на Западе смятение. Западные издания напоминают, что время для забав выбрано крайне неудачно, если вспомнить, что Украина уже пять лет ведет гибридную войну с Москвой.

На Западе встревожены, что комик Зеленский может вполне реально отстранить от власти Порошенко, являющегося союзником Запада в противостоянии с Москвой. В то же время западные СМИ не идеализируют Порошенко в стиле «наш сукин сын», хотя и несколько сглаживают ситуацию.

В частности, авторитетное издание Wall Street Journal называет причиной проигрыша Порошенко «слишком медленные темпы борьбы с глубоко укоренившейся коррупцией в Украине», ярчайшим свидетельством чего являются скандалы вокруг оффшоров и «Укроборонпрома». В то же время издание справедливо отмечает, что отсутствие политического опыта стало самым главным достоинством Зеленского в глазах электората Украины, уставшего от коррумпированной властно-олигархической верхушки.

Британское издание Economist назвало успех Зеленского приговором не только коррупционному правлению, но и дискредитацией всей правящей элиты Украины. Но дальше, как говорится, «Остапа понесло». Отмечая отсутствие политического опыта у Зеленского, Economist радостно отмечает тот факт, что в «команде Зе» работают «видные реформаторы», например, «уважаемый господин бывший министр Данилюк», то есть экс-министр финансов, а также бывший министр экономики Абромавичус. Кроме того, в Украине по отношению к указанным «господам реформаторам» имеется много вопросов, скепсиса и негатива. А если говорить о Данилюке, то его вполне можно считать представителем той же дискредитированной отечественной элиты.

Складывается впечатление, что у Зеленского действительно напрочь отсутствует команда, и в его штабе подбирают все что ни попадя, лишь бы это «все» помогло понравиться Западу трескучей р-реформаторской фразеологией.

В то же время Economist справедливо ставит в заслугу русскоязычному Зеленскому то обстоятельство, что он хотя бы не раскалывает Украину, даже объединяет страну, поскольку против него – да и то, не слишком резко! – проголосовали только крайние западные и восточные регионы.

Словом, критикуя Зеленского за отсутствие внятных позиций по широкому кругу вопросов, в частности в военной и внешнеполитической сферах, многие западные СМИ в конечном итоге высказываются в его поддержку, тогда как Порошенко все более обретает репутацию «плохого парня».

Кроме того, высказывается вполне оправданное мнение о том, что победа Зеленского еще далеко не гарантирована, а его успешность в случае победы и вовсе «вилами по воде писана».

Раздражение режимом Порошенко в Европе нарастает. Украина теряет поддержку!

В то же время критика нынешнего коррумпированного режима Украины в Европе нарастает. Результатом может стать утрата поддержки нашей страны ведущими европейскими странами, прежде всего Германией, что будет равносильно утрате поддержки со стороны всей объединенной Европы.

В качестве примера можно рассмотреть следующий нашумевший видеосюжет выступления в Бундестаге Сары Вагенкнехт, лидера фракции партии Die Linke. Здесь необходимо сделать некоторые замечания. Партия «Левые» в Германии стоит на откровенно промосковских позициях. Западные левые радикалы в настоящий момент почти поголовно грешат, если так можно выразиться, «патологической москвофилией». Очевидно, они по старой памяти до сих пор считают Москву «родиной трудящихся всей Земли». Здесь сказывается слабая теоретическая, откровенно говоря, марксистско-ленинская подготовка европейских левых радикалов. Если бы они были немного более образованными и удосужились почитать классиков, то осознали бы, что современная Москва, если пользоваться терминами Владимира Ульянова-Ленина, является ярчайшим образчиком государственно-монополистического капитализма в стадии империализма, захватнических войн (в том числе в Украине!), борьбы за рынки сбыта и сферы влияния. Строго говоря, современный общественно-политический режим в России – это то, к чему в пределе может скатиться западный капитализм, если Запад будет отказываться от своих демократических институтов, гражданского общества, свободных СМИ и предпринимательства. В дальнейшие подробности этой интереснейшей темы вдаваться не будем, поскольку это уведет слишком далеко от темы настоящего материала.

Промосковские интонации в выступлении Сары Вагенкнехт очевидны. О чем глава фракции Левых в Бундестаге доктор экономики и вообще весьма образованная дама Сара Вагенкнехт хорошо знает, но умалчивает. Если участие российских наемников на Донбассе Москва еще как-то коряво пытается скрыть под знаменитым «их-там-нет», то аннексию Крыма назвать «внутренним гражданским конфликтом» ну никак не получается. Ведь налицо та самая захватническая империалистическая война российского государственно-капиталистического образования, о котором в начале ХХ века писал незабвенный Владимир Ульянов-Ленин. И уж это Сара Вагенкнехт, позиционирующая себя в качестве марксистки, тоже должна хорошо понимать.

И все же, речь Сары Вагенкнехт, снискавшая значительную популярность в интернете, интересна и важна тем, что она содержит совершенно справедливые обвинения в адрес нынешней власти в Украине. Спич этой весьма оригинальной дамы адресован, прежде всего, канцлеру Ангеле Меркель. Сара Вагенкнехт обвиняет ее в том, что Германия и Европа политически и финансово поддерживают коррумпированный режим в Украине. Вагенкнехт справедливо критикует власть и олигархов Украины за то, что они разорили страну и попрошайничают с целью получения кредитов, вместо того, чтобы вернуть награбленное из-за рубежа обратно в Украину.

В связи с этим лидер фракции Левых обрушивается на режим экономических санкций, которые Запад, в частности Германия, ввели против Москвы в ответ на агрессию в Украине. По мнению Сары Вагенкнехт, эти весьма губительные для экономики Германии санкции лишь поддерживают коррумпированную власть Украины.

Думается, что под многими тезисами этой пламенной речи левой радикалки подпишутся многие «акулы» крупного бизнеса из германских корпораций. На Украину и происходящее в ней им глубоко наплевать, а деньги, как известно, не пахнут, а бизнесмены крайне заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Москвой, они давно и настойчиво требуют отменить санкции или хотя бы существенно их ослабить.

Пока страну возглавляет Меркель, режим санкций в Германии и в Европе в целом пока еще как-то держится, хотя с каждым разом продлевать их принятым в Европе консенсусом все сложнее. Но Меркель, напомним, вскоре намерена уйти из активной политики, собственно, она уже постепенно утрачивает свое былое влияние на процессы в Германии и Европе. К тому же усталость от Украины просматривается все сильнее, будучи усугубленной нашей коррупцией. Поэтому судьба санкций становится все более проблематичной.

Перефразируя известную поговорку: «То, что у германских Левых на языке, у европейского истеблишмента вполне может быть на уме».