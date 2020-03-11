Итоги дня: Украина на карантине, экономический шок и разгромный иск против Путина

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В Украине решили ввести карантин из-за коронавируса, который распространился по всему миру, Европе грозит экономический шок из-за коронавируса, а семьи жертв МН17 подали разгромный иск против Путина, — такими были главные новости сегодня, 11 марта.

Человек дня — Андрей Таран, которого сегодня назначили новым министром обороны Украины. Сам Таран заявил о том, что сейчас главное – это обеспечить высокую обороноспособность нашей страны, хорошо вооружить армию, чтобы ВСУ могли давать отпор нападающему врагу, информируют Экономические Новости.

Пандемия коронавируса

Сегодня, как и прогнозировалось, в ВОЗ официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он уверен в том, что в ближайшее время количество зараженных будет только увеличиваться. Он также отметил, что слово «пандемия» нельзя использовать небрежно или легкомысленно, так как оно может вызвать у людей панику. Тем не менее, ситуация с короновирусом в мире уже достигла тех масштабов, когда вполне обоснованно использовать именно это слово. Что такое пандемия? Это понятие используется, когда речь идет о болезни, которая затрагивает сразу несколько континентов.

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Украина на карантине

Из-за угрозы эпидемии коронавируса в КМУ сегодня, 11 марта, ввели ограничительные меры в стране с 12 марта по 3 апреля. КМУ предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие двухсот и более человек. Проведение спортивных мероприятий возможно после разрешения международных организаций, без зрителей. Кроме того, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Ранее о введении карантина заявил киевский градоначальник Виталий Кличко. В столице за нарушение правил карантина будет административная или криминальная ответственность, контролировать будет полиция.

Коронавирус в Украине

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Главный санитарный врач Украины сегодня на брифинге заявил о том, что в Украине, несмотря на легенды и домыслы, действительно пока что есть только один заболевший. В Министерстве здравоохранения пояснили небольшое количество случаев заболевания коронавирусом в нашей стране тем, что он медленно распространяется на восток Европы. Ляшко добавил, что власти прогнозируют и ожидают рост числа заболеваний Covid-19 в стране и не паникует по этому поводу. Украинцам же напомнили о том, что нужно тщательно мыть руки, не наближаться к людям с видимыми признаками болезни, а молодым людям помнить, что они несут ответственность не только за себя, но и за своих старших близких людей, которые находятся в зоне максимального риска.

Мойте руки под музыку!

Украинцам рекомендуют мыть руки на протяжении двадцати секунд. Для того, чтобы выдержать время, украинцам советуют напевать украинские хиты. Например, в свеженьком и очень популярном шлягере Верки Сердючки Make it Rain Champagne роль припева выполняют три последовательных выкрика названия песни. В СМИ обратили внимание на то, от начала первого до конца последнего проходит ровно двадцать секунд. Так что — вперёд и с песней!

Рост цен и кульбиты доллара

Паника на фоне объявления карантина в Украине, как и и обвал на рынке «черного золота» всего за пару дней обрушили курс нацвалюты. Традиционно, первыми на эти вызовы отреагировали обменники. Если до праздничных выходных, 6 марта, «зеленый» продавали за 24,8 грн/$, то уже 11 марта цены взвинтили до 26,2 грн/$.

Экономический шок

В ходе телефонной конференции с лидерами ЕС глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила о том, что экономический шок от эпидемии коронавируса будет сопоставим с кризисом 2008 года, если страны Евросоюза срочно не начнут противодействовать болезни и её последствиям.

Иск против Путина

Адвокат Джерри Скиннер подал иск против РФ и лично главы Кремля Владимира Путина от имени сорока семей родственников жертв катастрофы МН17 в Европейский суд по правам человека.

Погода в Украине

Погода в стране завтра, 12 марта, будет тёплой. В большинстве регионов страны воздух станет теплее в среднем на четыре градуса, но будет довольно сыро. За осадки над нашей страной в ответе циклон Gizela. В столице завтра будет наблюдаться порывистый ветер, без осадков, до 14 градусов выше нуля.