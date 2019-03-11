Итоги дня: Санкционная восьмерка, хорошие новости с Донбасса и возвращение снега

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Стали известны фамилии 8 россиян, которых Евросоюз накажет за керченскую агрессию, известный итальянский певец попал под запрет, а Украину накрыл настоящий погодный армагеддон, — такими были главные новости сегодня, 11 марта.

Человек дня — украинец Дмитрий Пидручный, который впервые за независимость нашей страны выиграл «золото» в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону. Ранее в истории независимой Украины наши ребята получали только одну бронзу в одиночных соревнованиях и бронзу в эстафете, информируют Экономические Новости.

Кто попал под санкции?

В СМИ сегодня, 11 марта, сообщили о том, что в «списке восьми» указаны следующие фамилии: Станкевич, Шеин, Басов, Саляев, Шипицын, Шатохин, Ромашкин, Щербаков. Эти люди будут наказаны Евросоюзом за агрессию в Керченском проливе. Кем именно являются эти люди, установить непросто.

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Пополнение в «черном списке»

Министерство культуры Украины внесло в «черный список» лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, известного итальянского певца Карриззи Альбано, известного под сценическим псевдонимом Аль Бано.

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САП против Труханова

САП объявила подозрение одесскому градоначальнику Геннадию Труханову в декларировании недостоверной информации. В пресс-центре ООС сообщили о том, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.

Тишина на Донбассе

Перемирие в зоне боевых действий на Донбассе сохраняется уже два дня, с начала 10 марта.

Рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента нашей страны в иностранной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство отметило, что в следующийгодах потребности Украины во внешнем финансировании будут высокими. На обслуживание внешнего госдолга в этом году пойдет 4,3 млрд долларов, а на погашение — 1,7 млрд долларов в текущем году и примерно по 2,4 млрд долларов в 2020-2021 годах.

Погода в Украине

Уже завтра, 12 марта, прохладный воздух с северо-запада Европы охватит практически всю страну, потому температура опустится. Кроме того, в западных областях Украины ночью и на северо-востоке – ожидается снег.

Кроме того, сегодня, 11 марта, во многих регионах продолжает бушевать ветер.