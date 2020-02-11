Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе

Главная » Политика » Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе

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Владимир Зеленский уволил Богдана, в РФ официально озвучили имя «смотрящего» на Донбассе, а Европейский союз снимет санкции с Азарова и Ставицкого, — такими были главные новости сегодня, 11 февраля.

Человек дня — Андрей Ермак, которого своим указом сегодня, 11 февраля, президент Владимир Зеленский назначил главой Офиса президента, освободив его предварительно с должности своего помощника. Бывший адвокат Андрей Ермак принимал участие в переговорах с РФ по обмену заключенными и рассказал о «конструктивном общении» с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, информируют Экономические Новости.

Андрей Ермак также стал одним из стал главных героев в импичменте президента США Дональда Трампа. Ермак встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани в Мадриде в прошлом году.

Санкционные новости

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Корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил о том, что Европейский союз вскоре отменит санкции против экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Журналист также сообщил о том, что Александр Янукович останется в списке на протяжении шести месяцев, девять других, в том числе его отец Виктор Янукович, в течение еще одного года.

Смотрящий Донбасса представлен официально

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Замглавы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак действительно стал новым куратором боевиков на Донбассе. Так, спикер главы РФ Песков заявил о том, что «Козак занимается и будет заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции».

Название коронавируса

На конференции Всемирной организации здравоохранения в Женеве, которая проходила в этот день, дали название смертельному китайскому коронавирусу. Теперь опасную болезнь официально называют COVID-19. Раньше же китайские власти присвоили коронавирусу временное название NCP.

Война на Ближнем Востоке обостряется

Армия Сирии при поддержке российской авиации ведет масштабное наступление против формирований в Идлибе, которые пользуются поддержкой со стороны Турции. Накануне в результате обстрела погибли пять турецких военных. Анкара заявила, что в ходе ответных ударов уничтожила сто бойцов армии Асада. Кроме того, сегодня, 11 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Сирии жесткой расплатой за действия против турецких военных. Турецкий лидер заявил, что за нападение на их людей, сирийцам придётся «заплатить большую цену»

Fiat показал необычный автомобиль

В сегменте бюджетных авто грядет интереснейшеее пополнение. Так, Fiat продемонстрировал практичную и необычную модель. В частности, она отличается интересным кузовом. Пикап Fiat Strada поступит в продажу уже в этом году, просить за него будут 13 тысяч долларов.