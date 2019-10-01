Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге

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Журналисты требуют от Зеленского уволить оскандалившуюся пресс-секретаря Мендель, а украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера» на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины, — такими были главные новости сегодня, 1 октября.

Человек дня — пленный донецкий журналист Стас Асеев, который сегодня в неволи встретил свой тридцатый день рождения. Два года назад он перестал выходить на связь, и с тех пребывает под арестом в подвалах оккупантов. Его вина в том, что он просто работал журналистом. Его материалы выходили под псевдонимом Станислав Васин, так как он имел серьезные основания скрывать свое имя. После похищения Стаса Асеева Национальный союз журналистов обратился к международным организациям с просьбой помочь выяснить местонахождение украинца. Поисками мужчины занималась и Мониторинговая миссия ООН по правам человека, информируют Экономические Новости.

Формула Штайнмайера и брифинг Зеленского

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Украинская делегация во вторник, 1 сентября, подписала «формулу Штайнмайера» на очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Владимир Зеленский подтвердил, что украинская делегация подписала скандальную «формулу Штайнмайера» и она должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса. Это, в частности, значит, что в отдельных регионах восточной Украины будут действовать специальные условия. Например, там будут проходить выборы, которые, как пообещал на экстренном брифинге Зеленский, состоятся под контролем ОБСЕ и не под дулом оружия. Несмотря на то, что президент постарался развеять страшился, украинцы скептично отнеслись у подписанию этой формулы.

Том Круз в Киеве

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Вчера известного американского актера Тома Круза заметили в столичной подземке, после этого он встретился с Владимиром Зеленским. В офисе президента рассказали о том, что во время встречи голливудский красавец сообщил главе украинского государства, что а нашей стране заинтересовался локациями для съемок нового кинопроэкта.

Ультиматум Зеленскому

Украинские журналисты обратились к Владимиру Зеленскому с требованием уволить пресс-секретаря Юлию Мендель, которая угодила в громкий скандал из-за «нападения» на представителей прессы. Как минимум трое журналистов украинских и иностранных СМИ сообщили о неэтичном и агрессивном поведение молодого спикера главы государства.

Олег Винник: скандальный голубь мира

Украинский певец Олег Винник надеялся оказаться в одной компании с Анджелиной Джоли и Rammstein, а в реальности стал в ряд с такими фанатами Путина как Валерия или Мирей Матьё. Конечно же, после этого он угодил в огромный скандал и попал в немилость украинцев, из-за чего сегодня, 1 октября, собрал свою первую пресс-конференцию. Так он множество раз повторил слово «мир», заявил, что россияне обманули его и признался, что голосовал за Владимира Зеленского.

Тем не менее, на популярность Винника скандал не сильно повлиял: билеты на его грядущие концерты уже расхватали.

Новшества октября

Новый осенний месяц принёс украинцам немало новшеств. В частности, с сегодняшнего монеты в одну, две и пять копеек перестали быть платежным средством, а льготы для оплаты коммуналки украинцам будут выплачивать наличкой. Также, лоукосты открывают новые направления из Украины (SkyUp будет летать Коломбо, а Wizzair — в Ларнаку). В свою очередь, автомобилисты должны помнить о том, что на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Отколотый айсберг

От восточного побережья Антарктики откололся самый большой за пятьдесят лет айсберг. Теперь ученые будут очень внимательно следить за «приключениями» айсберга, так как он может стать серьезной проблемой для мореплавания. К слову, ледник-рекордсмен имел площадь в 9000 квадратных километров.