Итоги дня: Смерть военных медиков, авто под запретом и июльские перемены
Июль принес украинцам много перемен, при обстреле санитарного авто погибли военные медики, а в Украину запретили ввозить российские автомобили, — такими были главные новости сегодня, 1 июля.
Человек дня — Павел Климкин. Дипломат сегодня заявил о том, что уходится в политический отпуск. В это же время, Президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо по рассмотрению вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина, информируют Экономические Новости.
Перемены июля
С сегодняшнего дня в Украине изменилось многое. В частности, в стране повысился размер минимальной пенсии и увеличился размер прожиточного минимума. Размер минимальной пенсии теперь составляет 1564 гривни, прожиточный минимум для трудоспособного населения — 2007 гривен.
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Запрет на ввоз авто
С 1 июля вступило в силу постановление Кабинета министров Украины о запрете ввоза на территорию Украины транспортных средств из Российской Федерации.
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Формула Роттердам+ больше нет
В связи с переходом к новому рынку электроэнергии в Украине прекратила действовать формула Роттердам+.
Обстрелянный автомобиль
Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела санитарного автомобиля наемниками РФ под Водяным от полученных ранений погибли старший матрос Майборода Сергей Григорьевич и сержант Шевченко Ирина Викторовна.
Зерновой рекорд
За 2018-2019 маркетинговый год Украина экспортировала рекордные 49,7 млн тонн зерна, что на 26,1% больше, чем годом ранее. Экспорт ячменя сократился на 18,6%, до 3,6 млн тонн. В то же время, экспорт кукурузы за отчетный период увеличился в 1,6 раз, до 29,8 тыс. тонн.
Sea Breeze изменили локацию
Одессу наполнили иностранные корабли. Там начались военные учения. Не обошлось и без инцидентов. Так, одну из локаций морского компонента украинско-американских командно-штабных учений Sea Breeze-2019 пришлось изменить накануне учений из-за предупреждения со стороны РФ. Командир тактического соединения 65 Мэтью Лиман заявил, что важнейшим компонентом учений является усложнение организации и координация совместных усилий.
Кадровые перемены СБУ
Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного заместителем руководителя Службы безопасности. Другими двумя указами Зеленский назначил Александра Бондарука начальником управления СБУ во Львовской области, а Ивана Рудницкого — начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.
Погода в Украине: жара возвращение
На старте новой недели в большинстве областей страны возобновится жара до 30-35 градусов, но до конца недели воздух станет гораздо свежее.