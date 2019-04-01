Выборы 2019: первоапрельская шутка или реальный «Слуга народа»?

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В минувшие выходные в Украине прошел первый тур президентских выборов. Официальные результаты волеизъявления Центризбирком (ЦИК) планирует объявить до 10 апреля. Но, судя по всему, за главное кресло страны в финальной схватке будут бороться действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Несмотря на то, что в нынешней президентской гонке свое желание побороться за место на Банковой изъявило рекордное количество кандидатов и цифра добегала почти до сорока, о явке того же сказать нельзя — на момент закрытия избирательных участков проголосовало всего 63,51% украинцев. Хотя это и на 4,44% больше, чем в 2014-м, но установить новый рекорд так и не удалось: в 2010-м голосовали 66,56%, а 2004-м — 74,52%. Активнее всех голосовали жители столицы, Львовской и Волынской областей, а самую низкую явку продемонстрировали украинцы в Закарпатской, Черновицкой и Херсонской областях. Первые экзит-полы не заставили себя долго ждать и ближе к ночи нарисовалась первая тройка лидеров. Результаты подсчета голосов ЦИК не слишком отличались от первоначальных цифр, предоставленных социологией. Так, по состоянию на 18:26 было обработано 90% протоколов. Со значительным отрывом лидирует Владимир Зеленский, набрав 30.26% голосов. Далее идут Петр Порошенко с результатом 15.99% голосов и Юлия Тимошенко — 13.35%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко (11.53%) и Анатолий Гриценко (7,00%).

«Экономические Новости» (ЭН) поинтересовались у известных экспертов, что они думают по этому поводу, каковы их прогнозы относительно исхода политического противостояния главных оппонентов, а также каким они видят будущее страны в случае победы того или иного кандидата.

Сергей Гайдай, политический технолог, руководитель социально-инжиниринговой агентства «Гайдай. Ком»

Давайте дождемся окончания президентских выборов. Понятно, что нас ожидает второй тур. С высокой вероятностью подсчета голосов там окажется Порошенко, который с небольшой разницей обошел Тимошенко. Думаю, что во втором туре он проиграет выборы Зеленскому.

Последнему тоже не позавидуешь. К нему много вопросов почти по всем аспектам деятельности. На данный момент он не очень себе представляет, что его ожидает на президентской должности. Есть три важнейших вызова, которые ему придется решать: что делать с войной, как перезапустить экономику в стране и как побороть коррупцию. Тут нужно общаться непосредственно с Зеленским. Пока я чувствуют, что этих ответов у него нет.

Сергей Быков, глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ

В этот раз явка на избирательных участках была достаточно низкой. Меньше было только в 2014 году. Прогнозы относительно того, что люди массово пойдут на выборы, не оправдались. Очевидно, украинцы так и не поняли, что надо голосовать. И что голос – это не право, а гражданский долг. Из-за этого не исключено, что в следующие пять лет, вне зависимости от результатов второго тура, многие будут кричать о том, кто же голосовал за этого президента?

Зеленский действительно лидировал в этой президентской гонке. У него была очень эффективная кампания, основана на новых медиатехнологиях. Это абсолютно новый подход к проведению избирательной кампании. И он показал собственный результат. Очень показательно, что за него проголосовала не только молодежь. Ему удалось хорошо перестроить свой электорат, что позволило стать лидером первого тура. Что касается дальнейшего развития событий, то все будет зависеть от результатов второго тура. Если они будут относительно легитимными и общество их воспримет, какой-то период времени все будет спокойно и, возможно, нас ждут определенные изменения в жизни страны. Если все останется как прежде, то я не уверен, что на этот раз люди отреагируют молчанием.

Алексей Арестович, военный обозреватель и блогер

Люди, которые стоят за Зеленским, привыкли снимать сериалы и делать юмористическое шоу. У них частью работы является работа с фокус-группами, выявлением тренда и коррекция своей продукции под мнение народа. Во времена Майдана и после него был огромный запрос на изменения в стране. Он был обсчитан и заложен в сериал «Слуга народа», который аккуратненько заводил все тренды и ожидания украинцев. Зеленского очень четко присоединили к запросу на перемены как символическую фигуру.

Эту работу вполне мог сделать Порошенко, но не сделал. У последнего два крупных провала: нежелание прислушаться к мнению народа и «шашни» с друзьями. Я не верю, что он мог побороть коррупцию, ведь она часть национальной культуры. Для этого понадобиться 50 лет усилий. Однако Порошенко способствовал созданию всех этих антикоррупционных органов. То есть, с помощью зарубежных партнеров все-таки закладывал основу для борьбы с коррупцией. Правда, ему надо было делать яркие символические жесты в этом направлении. Этого сделано не было. Подозреваю, что здесь сыграла человеческая порядочность, потому что друзей ни при каких обстоятельствах не сажают. Теперь имеем, что имеем.

Важным моментом первого тура выборов является то, что значительная часть избирателей ушла к другим кандидатам. Не все свелось к противостоянию: Порошенко – Зеленский, Порошенко – Тимошенко или Тимошенко – Зеленский. На самом деле публику понесло в разных направлениях.

С одной стороны, у Порошенко остаются шансы на победу во втором туре. Но нужно вылезти из «теплой ванны», которую ему создали и начинать говорить с народом, принимать экстраординарные меры лично, «посадить или отстранить своих троих друзей». С другой стороны, из-за того, что треть избирателей «разнесла яйца по другим корзинам», ситуация остается совершенно неясной. Главной антипорошенковской технологией стал Гриценко. Ему симпатизируют люди, которые настроены не только на НАТО и ЕС, мягкие реформы, но и на борьбу с коррупцией. Политику сформировали имидж бескомпромиссного борца с коррупцией, и он сумел перехватить 7-8%, что очень много. Поэтому я оцениваю шансы как 40 на 60 в пользу Зеленского. Но три недели большой срок. Можно многое успеть сделать.

Логика избирателя Зеленского понятна. Есть мощнейший запрос на перемены, который перебивает даже запрос на стабильность в условиях войны. Но если он побеждает, что будет дальше? Порошенко – «бешеный кабан» в хорошем смысле этого слова. Он здоровый мужик, умный, с международным авторитетом, член Европейской партии, официальный миллиардер, умеет и любит драться. Представляете его в оппозиции, злого, да еще с желанием поквитаться? Даже по календарю неудобно получается. Допустим, что Зеленский — президент. В июне будет инаугурация. Потом долгие попытки снимать с должностей одних и назначать других. Никто так быстро не согласится с кадровыми переменами. Народу будет все равно, потому что начнется период отпусков и большинство спохватится к сентябрю, когда за два месяца уже будут парламентские выборы. К этому моменту Зеленский будет уже при власти примерно 100 дней. Это психологический срок, когда будут подводиться итоги его каденции. И недовольных будет очень много. Особенно тех, кто был против Порошенко и Зеленского. Поэтому в парламент мы заходим с интересной конфигурацией. Порошенко все равно остается лучшим внутренним переговорщиком в стране и интриганом в хорошем политическом смысле. Поэтому Зеленский рискует получить очень большую нелюбовь народа к парламентским выборам. И очень сложный для себя парламент. А дальше: «Привет!». Вплоть до очередной конституционной реформы, где будут забираться полномочия у президента и делаться парламентская республика.

И как отреагируют генералы на такого верховного главнокомандующего? Я не говорю о каком-то военном перевороте, но половина, мягко говоря, напряжется и «каблуками щелкать не будут». А генеральская оппозиция — это тоже немаловажно. С ними не так просто справиться.

Что же касается попыток сейчас раскачать ситуацию в Украине со стороны внешнего врага, то они вряд ли пройдут. У них был силовой сценарий на случай, если Порошенко уверенно побеждает. Но поскольку этого не произошло, они очень сильно надеются на союз с Зеленским. Или союз Зеленского с Вилкулом, Бойко и т.д. Зачем им силовые сценарии, если есть надежда победить политически? Вот осенью, когда может сформироваться другой парламент, другое дело. Тогда могут быть нюансы.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

Результаты первого тура были почти прогнозируемыми. Первую тройку лидеров социологи, с разными вариациями, давали за месяц до голосования. Конечно, шансов оказаться во втором туре у Тимошенко было больше. Но у кандидата, который представляет власть, всегда есть фора. Наверное, данный фактор и сыграл ключевую роль.

Что касается второго тура, то несмотря на то, что разница между первым и вторым финалистом достаточно большая, тем не менее, исход не предрешен. Рано еще пить шампанское команде Зеленского и его сторонникам. В Украине уже был прецедент, когда достаточно большая разница между первым и вторым местом в первом туре не привела к автоматической победе первых финалистов. В 1994 году Кравчук в первом туре опережал Кучму на 7%. Но, по результатам второго тура, выборы выиграл последний. Если разрыв будет 15%, Зеленского будет трудно догнать. Если 10% — вполне возможно, учитывая мобилизационные возможности избирательной машины власти. Многое будет зависеть от того, кого предпочтут во втором туре патриотические избиратели Тимошенко, Гриценко, Ляшко. Не все так однозначно играет на закрепление победы Зеленского. Так что интрига сохраняется. И борьба за окончательную победу будет достаточно ожесточенная. Главное – чтоб она была в рамках закона, без нарушений и эксцессов.

Понятно, что будут говорить, «Зеленский — марионетка, кукла, клоун Коломойского». Если в первом туре действующий президент разыгрывал схему: Я и Путин. То, наверное, в этом случае: Я и Коломойский. Но очевидно, что это политическая технология и большое преувеличение. Зеленский — самостоятельный политик, наверное, у него есть своя команда. В его компании замечен министр финансов Александр Данилюк, который был автором национализации «Приватбанка». И рядом Коломойский? Как это? К этому надо относиться как к избирательной технологии против Зеленского и окончательно доказанному факту. Но не исключу, что те или иные контакты последнего с Коломойским на данном этапе могут носить негативный для его репутации и закрепления собственной победы во втором туре характер.

Если Порошенко выиграет выборы – он будет президентом меньшинства. А с Зеленским несколько другая ситуация. За ним избиратель, мандат доверия, колоссальные ожидания. Учитывая то, что он неклассический, а такой антиполитический или неполитический политик, то сделает все, чтоб это доверие оправдать. Договариваться всегда лучше, чем воевать. Другое дело – где будет проходить граница этих компромиссов? Главное, что будет у Зеленского, если он выиграет выборы, – это колоссальный кредит доверия избирателей. И это можно использовать для того, чтоб реализовать политический курс и изменить ситуацию в стране.

Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований

Я был уверен, что во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко. Хотя еще идет подсчет голосов, но общую пропорцию экзит-полов он не нарушает. Поэтому, не думаю, что глава МВД Арсен Аваков даст Тимошенко свой ресурс для того, чтоб массово оспаривать результаты первого тура выборов. По крайней мере, это достаточно долгая процедура и быстрого подсчета не будет. То, что не начались дестабилизирующие акции сразу по утру после выборов показывает, что, скорее всего, из попытки раскрутить данную историю и сделать ее предметом для оспаривания результатов, скорее всего, ничего не получится.

Что касается прогнозов на второй тур выборов. С одной стороны, голоса за альтернативных кандидатов – это голоса против Порошенко, с другой – это также не голоса за Зеленского. Для всех игроков, в первую очередь, включая парламентские партии, главная задача — подготовка к парламентским выборам. Если на этом этапе они объединяться в поддержку Зеленского и соответственно обеспечат существенный перевес, то потеряют сами. Судьба Александра Мороза, который однажды подписал соглашение с Виктором Ющенко и отдал ему свои голоса, наглядно демонстрирует этот неудачный опыт. Поэтому никому не захочется, включая Ляшко и Гриценко, терять свое лицо.

Тут возможно два варианта. Порошенко и Зеленский остаются один на один и тогда, не исключено, что первый «порвет в хлам» последнего. Ведь избегать политического позиционирования тут не получится. А уверенность Петра Алексеевича, высказанная в день выборов, лишь ободряет его сторонников, поскольку теперь будет сложно что-либо этому противопоставлять.

С другой стороны, общенациональная коалиция в поддержку Зеленского тоже не получится, поскольку вступление Бойко, с точки зрения геополитической риторики, нелогична. Соответственно коалиция возможна в составе Тимошенко, Гриценко и Смешко, которые находятся на одном электоральном поле. Но я не очень в это верю, поскольку Тимошенко тогда окончательно подорвет свои позиции, как потеряется политическое лицо и Гриценко с Садовым и их союзниками. Смешко психологически будет сложно выступать в поддержку Зеленского, который первый тур выиграл, не выходя в эфир и не декларируя никаких программных тезисов. Такая любопытная ситуация на сегодня.

Пока все затягивается подсчетом голосов, который будет долгим и мучительным. Чем дольше будет проходить этот процесс, тем сложнее будет альтернативным игрокам, занявшим непризовые места определиться со своей позицией. Остаются кулуарные переговоры со штабом лидера гонки Зеленским. Но на сегодня об этих людях известно немного. Позиция и их способность к ведению масштабной политической игры явно непонятна. Я читал их фамилии, которые всплыли буквально перед выборами, но почему-то только на «Ленте.ру». В украинских СМИ они фигурировали только в закрытых версиях, распространяемых для подписчиков.

Насколько я слышал, к Зеленскому достаточно серьезно относятся израильские финансовые круги. Но любые действия, направленные в пользу лоббизма интересов Коломойского похоронят для него парламентские выборы. То есть, попытка что-то сделать с «Приватбанком», упростить долги по «Укрнафте» или играть в пользу укрепления активов олигарха быстро похоронят Зеленского. Люди, которые его окружают или фигурируют в качестве потенциальных советников, должны это понимать. С другой стороны, у Коломойского, скорее всего есть план, который заключается в том, что Зеленский — президент, Тимошенко – премьер. И тогда амнистия по всем позициям. Но думаю, что по «Приватбанку» вопрос окончательно закрыт. И любые подвижки в этом направлении не пройдут ни под каким предлогом. Поскольку слишком много денег заплатили из бюджета, чтоб реанимировать эту структуру.

Тарас Чорновил, политолог, народный депутат Украины III, IV, V, VI созывов

Пока доминируют эмоции. Хотелось бы представить коллективный портрет этого избирателя. Как аналитик я просчитался. Не учел того, насколько сильный эффект может иметь телевизор в сегодняшних избирательных технологиях. Фактически рейтинг телепрограмм в субботу, в частности сериала «Слуга народа», отвечает данным по первому туру, который получил Зеленский. Этого не смог предположить я и, думаю, многие в штабе Порошенко. Ну, что поделаешь. Видимо, мобилизовать людей с чисто нигилистическим настроением тоже абсолютно реально.

Много было рассказов, причем абсолютно манипулятивных, о том, что власть все будет фальсифицировать, под себя сделала ЦИК, чтоб иметь соответствующий результат… Но выборы прошли «без задоринки». Все имеющиеся нарушения носят чисто индивидуальный характер, основанный на человеческом факторе, с персонажами в местных комиссиях, которые что-то недоработали. То есть, фальсификаций не найдено вообще. Таких выборов в Украине не было, что говорит о политическом росте общества.

Была опасность того, что повторится эффект 2010 года, когда во второй тур пройдут два пророссийский кандидата. Это не сработало. Очевидно, что Коломойский сделал основную ставку на Зеленского, а не на Тимошенко. Последней, видимо, предлагали пост будущего премьер-министра, но она не особо соглашалась перейти в пассивную стадию гонки. И за последнюю неделю Коломойский ее фактически добил.

Можно ли переиграть результат? Второй тур — фактически новые выборы. Они не являются продолжением первого тура. Произойдет определенный перезаряд эмоций в обществе и тут очень многое зависит от того, как себя поведут избиратели на той же Западной Украине. Ведь большинство здесь проигнорировали выборы. Это базовый регион Порошенко и его принципов, который дал Зеленскому только на несколько процентов меньше, чем действующему президенту. Сейчас произойдет определенное «протрезвление» этого избирателя. И часть выравнивания они могут дать. Будет ли этого достаточно, если учитывать очень жесткое давление на избирателя Бойко и Викула, чтобы они голосовали за Зеленского, не знаю.

Сам Зеленский и его окружение не выглядят как менеджеры, которые могут чем-то полноценно управлять. Там нет такой среды. Но, конечно, туда будет делегировать своих людей Коломойский. Думаю, что он очень скоро вернется в Украину, если результат будет в пользу Зеленского. Сюда начнет подплывать разная среда, отброшенная до сих пор от политической жизни, начиная от «Самопомощи», часть из «Батькивщины», «Народного фронта», которые ориентируются на Арсена Авакова и Николая Мартыненко. Они все поплывут туда. Будет ли это лучшая компания? Я думаю, нет.

В последствии Украина в значительной мере теряет правосубъектность. То есть, Зеленский физически не сможет стать человеком, который будет отстаивать субъектность Украины в международной политике. С другой стороны, он получит определенные подарки от Путина. В этом можно не сомневаться. Будет определенное примирение, много заявлений, ориентированных на парламентские выборы, чтобы помочь т.н. «силам мира» создать коалицию в следующем парламенте. Начнутся переговоры о возвращении пленных и далее будут пробовать создать объединение в Верховной Раде, будущий Кабмин. Но там уже рулить будут не такие люди как Зеленский. Тогда ценность должности президента резко будет снижаться. Посмотрим, что нас ожидает.