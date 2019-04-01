Итоги дня: Послевкусие выборов, конец «дружбы» с РФ и финансовые дела украинцев

Главная » Политика » Итоги дня: Послевкусие выборов, конец "дружбы" с РФ и финансовые дела украинцев Итоги дня: Послевкусие выборов, конец "дружбы" с РФ и финансовые дела украинцев

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Договор о дружбе Украины с Российской Федерацией утратил силу, ЦИК обработала более 90 процентов протоколов, а Госсттане посчитали доходы и расходы украинцев в 2018 году, — такими были главные новости сегодня, 1 апреля.

Человек дня — шоумен Владимир Зеленский, который победил в первом туре президентских выборов, которые состоялись вчера, 1 апреля. В штабе кандидата в день голосования царила праздничная атмосфера (как сказала супруга Владимира — «как на Новый год»), а сам Зеленский играл в пинг-понг. Повод для радости у него и правда есть — больше тридцати процентов поддержки украинцев и большие шансы на победу во втором туре.

Остальные результаты

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Под вечер в ЦИК справились с более чем 90% бюллетеней. По результатам выборов, во второй тур с Владимиром Зеленским выйдет действующий глава государства Петр Порошенко, который набрал 15,97%. На третьем месте оказалась Юлия Тимошенко с 13,38% голосов.

Комментарии наблюдателей

Глава делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуш Росати отметил, что первый тур выборов президента в Украине был конкурентным. Само же голосование проходило в сложном контексте из-за ситуации в оккупированном Крыму и в восточных регионах. Вместе с тем, иностранные наблюдатели рассказали и о ряде недостатков. В частности, единый избирательный кодекс не приняли своевременно, несмотря на давнее обязательство властей страны. Также, сообщалось о случаях покупки голосов и нецелевого использования админресурса, а нейтралитет некоторых высокопоставленных оказался под сомнением из-за их предвыборой деятельности.

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Председатель Канадской Миссии Наблюдения CANADEM отметил, что выборы украинского лидера прошли свободно и честно.

А вот в НАТО отказались пока что комментировать результаты. Так, генеральный секрутарь Йенс Столтенберг заявил о том, что не намерен комментировать проведение выборов президента Украины до окончания второго тура голосования.

Конец «дружбы»

В соответствии с Законом о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, с сегодняшнего дня этот документ теряет силу. Из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, которая является нарушением этого договора, в декабре прошлого года в Украине приняли закон, который прекращает его действие.

Деньги политиков

За прошлый год Петр Порошенко задекларировал 1,56 млрд гривен доходов. Годом ранее в декларации фигурировала сумма в 16,3 миллионов гривен доходов. Не только Порошенко сумел разбогатеть: доходы Юлии Тимошенко в прошлом году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 37 процентов, а у её супруга появился новый бизнес.

Доходы и расходы украинцев

В понедельник, 1 апреля, в Госстате посчитали доходы населения Украины в прошлом году. Они составили больше 3,21 трлн гривен, а расходы — 3,20 трлн гривен. Прирост сбережений — 16,8 миллиардов гривен.

День смеха

1 апреля в мире отмечают День смеха или же День дурака, когда принято разыгрывать или подшучивать над окружающими. Остается рассчитывать, что в ЦИК не подшутили над украинцами и поделились правильными результатами голосования. Чаще улыбайтесь!