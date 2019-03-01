Валентин Наливайченко: Проплаченная социология не имеет ничего общего с реальным настроением людей

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Лидер общественно-политического движения «Справедливость» Валентин Наливайченко, ранее трижды возглавляший СБУ, в эксклюзивном интервью изданию «Экономические Новости» рассказал, почему решил баллотироваться на пост Президента Украины, какими видит пути решения конфликта на Донбассе, каким должно быть сотрудничество с международным валютным фондом (МВФ), реально ли снизить цену на коммунальные услуги для украинцев, а также о случаях нечестной борьбы своих конкурентов, с которыми уже пришлось столкнуться и многое другое.

Валентин Наливайченко — Украинский политический, государственный и общественный деятель. Заместитель министра иностранных дел Украины (2004-2005), Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси (2005-2006), Председатель СБУ (и. о. 22 декабря 2006 — 6 марта 2009, 6 марта 2009 года — 11 марта 2010; 24 февраля 2014 — 18 июня 2015). Народный депутат Украины VII созыва. Имеет 1-й ранг государственного служащего и дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса. Основатель общественного объединения «Антикорупційний рух» (сентябрь 2015 года). Лидер партии Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость» (с мая 2016 года).

Как Вы оцениваете список кандидатов в президенты Украины? В чем Ваша уникальность как потенциально будущего главы государства?

По количеству кандидатов — это право каждого гражданина баллотироваться на пост президента или быть избирателем. Я для себя выбрал первый, более сложный путь. Моя подготовка к президентским выборам началась еще три с половиной года назад, после того как подготовил три стратегических плана действий для развития страны и обеспечения благосостояния граждан. Это План восстановления мира, План деоккупации оккупированных Россией украинских территорий и План уничтожения коррупции в Украине. Они были подготовлены мною задолго до выдвижения другими кандидатами своих предложений и программ. Этим и отличаюсь. Моя отличие от других в том, что я имею конкретные стратегические планы действий для страны и граждан Украины.

Что конкретно Вы предлагаете по решению конфликта на Донбассе и по возврату Крыма? Насколько реально решить этот вопрос в будущем?

Мой стратегический план действий для восстановления мира и деоккупации состоит из трех ключевых этапов. Первый — первоочередные гуманитарные действия. Прежде всего, освобождение и возвращение заложников и политзаключенных. Национальный центр освобождения заложников, по моему убеждению, должен быть создан и новый президент должен лично нести ответственность за их возвращение. Также создание Международного гуманитарного фонда при поддержке ООН, Красного креста, которым будет заниматься новое правительство. Его главная функция — адресная помощь всем, кто пострадал от войны, потерял кормильца или кормилицу, помощь раненым, ветеранам, которые нуждаются в психологической или социальной реабилитации. То есть такой большой гуманитарный фонд спасения, но исключительно для граждан Украины и адресной помощи. Кроме того, я разработал серьезные действия для восстановления больниц и школ, разрушенных войной в Донецкой и Луганской областях.

Второй этап — это новое действенное международное соглашение. Ни Минские договоренности, ни «нормандский формат» не работают и, по сути, завели в «тупик» ситуацию, поскольку российская агрессия не уменьшается и потери наших Вооруженных сил на фронте продолжаются. Следовательно, как будущий президент Украины, отстаиваю позицию, что нам нужно новое эффективное международное соглашение, которое в своем содержании должно предусматривать главную цель — деоккупацию Донецкой и Луганской областей и АРК. Такое соглашение мной уже разработано и предлагается на подпись вместе с США и странами-членами ЕС, включая Великобританию. Главное отличие от Минских и других соглашений заключается в том, чтобы мировое сообщество сразу занимало категорической позиции принуждения российского агрессора к выводу своих войск и спецслужб с территории нашего государства.

Третий этап. Базовый. Четко понимаю, что новый президент Украины должен предложить эффективный национальный план действий внутри страны: возродить оборонно-промышленный комплекс, наладить выпуск оружия и оборонного вооружения для ВСУ. И самое главное — заниматься экономикой, запустить украинские предприятия и промышленность. Чтобы именно экономика была тем двигателем, который бы вытягивал страну из войны.

Насколько реально, что мировое сообщество займет более жесткую позицию по отношению к российскому агрессору? Как помочь этому?

Надо убеждать, иметь такие действенные проекты международного соглашения. Как кандидат в президенты, я уже до выборов встретился со всеми послами стран-членов ЕС в Киеве. Был в Великобритании и встретился с британскими парламентариями. В ближайшее время намерен говорить с американскими партнерами. Я действительно хочу, чтобы наши международные партнеры сразу были готовы безотлагательно выходить на такую ​​международную договоренность, на принуждение России.

Как Вы оцениваете перспективы Украины относительно членства в НАТО?

Украине пора уже перейти к Плану действий относительно членства в НАТО. И для Вооруженных сил и Службы безопасности должны принять национальный стратегический план действий повышения стандартов службы, правового и социального обеспечения к стандартам развитых европейских стран — членов НАТО. Что касается НАТО как фактора национальной безопасности, то я выступаю за то, чтобы в наших воинских частях, на военных полигонах мы начали привлекать и специалистов НАТО, и современное вооружение. Перейти к более технологичному формату сотрудничества по вопросам безопасности с ключевыми странами-членами Альянса. Это соседняя Польша, США, Италия и Германия — страны, которые уже сейчас создают совместные контингенты, отрабатывают не только совместные учения, но и общее военное присутствие для защиты собственной территории. Украина, Польша и США — нам необходимо выйти на такой треугольник. Говорить и решать вопросы в интересах нашей обороноспособности. То есть создание совместных полигонов, общих учебных центров и привлечение Вооруженных сил Украины к профессиональным тренировкам, профессиональному обучению, чтобы быть более боеспособными для противодействия российской агрессии.

Как глава СБУ в прошлом, как Вы думаете, достаточно осуществляется мероприятий в сфере безопасности внутри страны? Чего не хватает, чтоб дать полноценный отпор врагу?

В сфере безопасности я отстаиваю предложение, которое вносил еще в 2015 году. СБУ должно стать контрразведкой. То есть спецслужбой для противодействия иностранным спецслужбам и защиты своих граждан. Кроме того, считаю, что в стране должен быть создан отдельный боевой антитеррористический центр. Именно «боевой», поскольку диверсионные группы, терроризм в исполнении и парамилитарных незаконных формирований и войсками агрессора РФ — это та угроза, которая подвергает опасности каждого украинца. Именно такой должна стать СБУ. Все остальные функции службы безопасности: экономические, так называемая борьба с коррупцией — все это давно надо прекратить и реформировать СБУ в контрразведку и антитеррористический центр.

Общая ситуация с национальной безопасностью, с безопасностью граждан в стране находится в критическом состоянии. До сих пор не расследованы знаковые политические убийства, начиная от убийства журналиста Павла Шеремета, который раскрывал коррупцию в высших эшелонах ГПУ и украинской власти. Я уже не говорю о последнем вопиющеем, надеюсь, последнем до выборов, убийстве активистки Екатерины Гандзюк, на которое тоже нет ответов. Более того, нет политической воли для расследования этих дел. Считаю, что расследование таких убийств должно привести к очищению украинской власти, как бы высоко ни шли во властные кабинеты связи и кто бы ни был причастен к их заказу.

Достаточно ли осуществляется мероприятий в сфере борьбы с коррупцией в нашей стране? Почему созданные антикоррупционные органы все еще тормозят в своем развитии?

Считаю, что борьба с коррупцией должна перейти в ее уничтожения. И это должно происходить по трем направлениям. Первое — запустить работу Антикоррупционного суда, чтоб он действительно был независимым, с новыми украинскими судьями, которые должны пройти соответствующий независимый отбор. Второе направление — запрет на законодательном уровне заниматься бизнесом будучи у власти, начиная от президента и затем по всей вертикали исполнительной ветви. Третье — антикоррупционная люстрация в украинских судах, которую надо провести по всем судам и всей вертикали судебной власти. А также правоохранительных органах и СБУ. Те люди, на каких бы должностях они ни были, которые не могут объяснить свое состояние, должны быть немедленно убраны из государственной службы, правоохранительных органов и судебных органов, а на их места должны прийти достойные, избранные по прозрачным процедурам отборочного конкурса люди. Вот в этом мой план уничтожения коррупции в качестве кандидата в президенты.

Ваша позиция относительно сотрудничества с МВФ?

По МВФ я настаиваю на том, чтобы все тайные договоренности, или письма, которые подписывались нынешним президентом, премьером и главой Нацбанка были обнародованы. Второе — из этих писем необходимо убрать то пункты, которые эти чиновники наобещали МВФ и не выполнили до сих пор. Поскольку в сотрудничестве с этим финансовым институтом предусматривалась, в том числе, индексация пенсий не раз в год, а ежеквартально. Предполагалось возвращения украденного из оффшоров, и вообще борьба с отмыванием средств в стране. Но до сих пор ничего не выполнено. И понятно почему, потому что у нас даже президент имеет оффшоры. Мы вместе с МВФ, и это мой план сотрудничества, должны разыскать, и у последних есть такие возможности, любой оффшор, недвижимость и бизнес украинских чиновников за рубежом, арестовать и подавать в суды, чтобы выведенные средства были возвращены в госбюджет страны. Это в интересах и Украины, и МВФ. Эта организация давно ждет от украинской власти именно таких решительных действий. Чтобы международная финансовая помощь не расхищалась, а средства, которые были украдены, возвращены в экономику нашей страны и не оставались у чиновников и их детей за рубежом.

Если Вашей команде удастся прийти к власти, Вы бы снизили тарифы на коммунальные услуги для населения?

Что касается актуального вопроса тарифов на коммунальные услуги, то их нужно не просто снижать, а взять стратегический курс на уменьшение стоимости всех энергоносителей. Для этого у меня есть стратегический план инвестирования в собственную добычу газа. Надо провести аудит всех скважин, кому они принадлежат, что украдено олигархами, и обязательно их вернуть через суды, отменить незаконные коррупционные лицензии … Чтобы увеличить добычу газа по прозрачным конкурсами должны прийти и украинские компании, и европейские инвестиции. Этот рынок должен стать прозрачным и конкурентным, что, в свою очередь, будет способствовать снижению стоимости цены на газ. У нас вполне достаточно национальных ископаемых для того, чтобы обеспечить и внутренний рынок по низким ценам, и перейти к экспорту «голубого топлива» в страны Европы. А не наоборот, когда российский газ через Европу возвращается к нам за чрезвычайно высокой ценой, которая до сих пор так и не проверена, и никто не знает, какие ставки остаются в европейских странах и иностранных компаниях. Я выступаю за открытый конкурентный рынок внутри страны с международными инвестициями, но так же, чтобы не было посредников теперь уже на европейской территории, которые наживаются на поставках газа для украинских потребителей.

НАК «Нафтогаз» выступает ничем иным как посредником — монополистом на рынке газа в Украине. Более того, компания создавалась, когда нужно было спрятать коррупционные схемы на торговле газом. Поэтому сейчас и премьер, и президент сохранили это учреждение только с одной целью — чтобы непрозрачные схемы на газ существовали. Именно из-за отсутствия политической воли газовый рынок в Украине до сих пор остается закрытым для иностранных инвестиций. Так, во время своего визита в Украину, министр энергетики США Рик Перри предложил для направления по добыче газа 1 млрд. долларов инвестиций. Как вы думаете, хоть один чиновник отреагировал на такое предложение? Нет. Потому что заинтересованы, чтобы только НАК «Нафтогаз», «Укргаздобыча», то есть все эти правительственные структуры, наживались и держали под контролем все наши газовые и нефтяные месторождения в интересах олигархов. Убежден, что существующие недра на территории нашего государства должны наполнять бюджет и работать на граждан Украины для того, чтобы повысить уровень жизни людей, чтобы были высокие пенсии и зарплаты.

Кроме того, необходимо привлекать лучшие европейские разработки и программы по энергосбережению. Прежде всего, по утеплению домов в украинских городах. Этот опыт применили все постсоветские страны: Эстония, Латвия, Литва, которые за счет европейских фондов утепляют свои дома. Пришло время и нам участвовать в таких программах. Ведь даже при такой высокой цене на газ, тепла во многих украинских домах недостаточно.

Есть ли у Вас свои замечания к существующему избирательному законодательству в Украине?

Первое — нужно ужесточить требования к главам избирательных комиссий. Второе — уже давно пора ввести электронное голосование, установить видеокамеры на избирательных участках, сделать процесс независимым от человеческого коррупционного фактора, максимально упрощенным с помощью современных технологий. Я имею в виду, когда штрих-код сразу засчитывается на сервере Центризбиркома. Не нужно столько участковых, окружных и неизвестно каких комиссий, которые неделями пересчитывают голоса. Надо прекратить раз и навсегда эту «совковую» систему. Как и в случае с НАК «Нафтогаз», ЦИК создана только с одной целью — чтобы власть влияла на процесс голосования и в своих интересах тормозила, фальсифицировала, создавала сложности и неделями издевалась над всей страной, подсчитывая результаты голосования. Для меня было разочарованием №1, что в течение пяти лет ни Порошенко, ни его фракция в парламенте, БПП, так и не приняла избирательный кодекс. Который, в свою очередь, был разработан и поддержан нашими международными партнерами, максимально упрощенный, без коррупционной мажоритарки, с открытыми партийными списками … Я выступаю за такой избирательный процесс. И считаю, что давно это надо было сделать. Хочу также выступить в защиту наших граждан, которые временно оказались за границей, не важно по каким вопросам, обучения или заработка. Семь миллионов наших соотечественников, уехавших из страны при этом остались гражданами Украины и должны получить право принять участие в электронном голосовании. Организация украинской диаспоры за рубежом внесла такой законопроект в парламент и только отсутствие воли фракции БПП и политической команды с Банковой мешает хотя бы просто рассмотреть его в Раде.

Как Вы оцениваете справедливость распределения времени для агитации в медиапространстве? Соблюдаются правила игры?

Считаю, что надо раз и навсегда законом ограничить коммерческие рекламы и билборды во время выборов. В каждой цивилизованной европейской стране есть четкое ограничение по этому поводу. Что нельзя использовать больше определенной квоты, даже покупать за деньги. Чтобы не за деньги и проплаченную рекламу людям голову дурили. Необходимо лично с людьми общаться, ездить по всей стране, встречаться с избирателями и на встречах отстаивать свою позицию и убеждать. Вот такая система должна работать в Украине.

Есть ли уже реальные примеры нечестной борьбы по отношению к Вам со стороны оппонентов?

Да, есть. Мы уже около двух с половиной лет работаем по всей стране, и наши активисты в Сумах, в Черновцах, в Киеве сняли попытки подкупа избирателей через сеть агитаторов. Даже банковские карточки задокументировали, которые предлагаются от команды Порошенко, куда должны были перевести по тысяче гривен за такую ​​скупку голосов и такое анкетирование избирателей в Украине. Это незаконная деятельность. И эти доказательства мы уже передали в правоохранительные органы. На прошлой неделе я встретился с канадской миссией наблюдателей, которой я также передал доказательства незаконного подкупа избирателей со стороны команды Порошенко. Насколько мне известно, канадское правительство намерено дополнительно отправить еще сто наблюдателей на выборы в Украине. Для того, чтобы действительно предотвратить подкуп и манипуляции еще во время избирательного процесса до дня голосования, я обратился и к другим международным организациям, ЕС, парламентской ассамблее НАТО направить своих наблюдателей. И мы готовы с ними сотрудничать для того, чтобы защищать свободные выборы.

Согласно недавним социологическим опросам, лидеры предвыборной гонки уже известны и, очевидно, что ставки многих кандидатов на эти президентские выборы — это повысить рейтинг своей политической силы на парламентских выборах. Вы планируете объединяться с другими политическими силами на выборах в Раду?

Сейчас я работаю по всей Украине и иду в президенты. И я иду серьезно. Я не рассматриваю второстепенные решения. Сегодня самое главное — общение с людьми. И, поверьте мне, проплаченная социология не имеет ничего общего с реальным настроением людей, особенно в регионах. Вы серьезное издание, поэтому можете спросить у различных специалистов, что они думают по этому поводу. Уверен, вы услышите ту же мысль, которую я сейчас высказываю. Что большая часть людей еще не определилась, очень много людей отчаявшихся, разочарованных … Поэтому в последний месяц предвыборной кампании не время смотреть в сторону. Надо смотреть только вперед. И я двигаюсь вперед.