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Итоги дня: Претензия к РФ от «Нафтогаза», новая лавина санкций и рекордные субсидии

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В «Нафтогазе» оценили потерю активов в оккупированном Крыму в 8 млрд долларов, сразу два кандидата в президенты решили отказать от гонки в пользу Анатолия Гриценко, а министр социальной политики рассказал о том, какие субсидии получают украинцы, — такими были главные новости сегодня, 1 марта.
Итоги дня: Претензия к РФ от Нафтогаза, новая лавина санкций и рекордные субсидии

Человек дня — украинская певица Злата Огневич. Артистка рассказала о том, что на неё напал неизвестный прямо возле её дома. Злата Огневич рассказала о том, что мужчина давно угрожал ей, но только сейчас решился перейти от слов к реальным действиям. К счастью, артистка в порядке, но сильно испугалась, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Претензия к РФ от «Нафтогаза», новая лавина санкций и рекордные субсидии

Единый кандидат

Итоги дня: Претензия к РФ от «Нафтогаза», новая лавина санкций и рекордные субсидии

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Кандидат в президенты и лидер Самопомичи Андрей Садовый после переговорного процесса решил отказаться от участия в грядущих выборах в пользу Анатолия Гриценко. Поясняя свое решение, Садовый сослался на то, что имеет рейтинг, который в два раза ниже, чем у Гриценко. Позже в этот же день, кандидат на пост президента от партии Сила людей Дмитрий Гнап также решил отказаться о права побороться за главное кресло страны. Отметим, что залог в 2,5 миллиона гривен Садовому и Гнапу возвращены не будут.

Претензия к РФ

Итоги дня: Претензия к РФ от «Нафтогаза», новая лавина санкций и рекордные субсидии

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«Нафтогаз» планирует требовать от Российской Федерации возмещения 8 млрд долларов с учетом процентов по делу о потере активов после оккупации крымского полуострова. Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что эти расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами.

ВРУ перенесла языковой вопрос

Итоги дня: Претензия к РФ от «Нафтогаза», новая лавина санкций и рекордные субсидии

Рада решила перенести рассмотрение языкового вопроса, но нардепы обещают, что вернутся к нему уже на следующей неделе. Спикер ВРУ Андрей Парубий выразил уверенность в том, что Рада примет «языковой закон» и состоится это уже в ближайшее время.

Санкции-санкции

Итоги дня: Претензия к РФ от «Нафтогаза», новая лавина санкций и рекордные субсидии

В Соединенных Штатах Америки всерьез занялись доходами лидера РФ Владимира Путина и подготовили новые санкции против России. Так, сенаторы уже зарегистрировали проект закона, который предусматривает проверку финансовых активов президента РФ.Кроме того, сегодня Соединенные Штаты ввели санкции против Венесуэлы: еще больше помощников Мадуро угодило под удар.

Средняя субсидия

Итоги дня: Претензия к РФ от «Нафтогаза», новая лавина санкций и рекордные субсидии

Министр социальной политики Андрей Рева сегодня, рассказал о том, что средняя субсидия в стране равна 1681 гривнам. Более того, министр удивил суммой возможной помощи от государства, отметив, что некоторые украинцы получают помощь в 24 тысяч гривен. Это максимальная сумма, но она впечатляет. Отметим, с сегодняшнего дня украинцы начинают получать субсидии по-новому. О тонкостях можете узнавать здесь

Погода в Украине

Итоги дня: Претензия к РФ от «Нафтогаза», новая лавина санкций и рекордные субсидии

Первый день весны оказался не самым теплым и приятным: сильный ветер, не самая высокая температура… Синоптики говорят о том, что эта весна будет серьезно удивлять украинцев. После холодного первого дня температура прогреется до девяти градусов тепла. Температурными качелями будет печалить практический весь март, в котором будут сражаться зима и весна. Что касается последующих месяцев, то апрель обещает быть без морозов, но и не очень теплым.

Автор: Оксана Ельченко
01.03.2019 21:00:23
Посещений: 88

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