Итоги дня: Претензия к РФ от «Нафтогаза», новая лавина санкций и рекордные субсидии

Главная » Политика » Итоги дня: Претензия к РФ от "Нафтогаза", новая лавина санкций и рекордные субсидии Итоги дня: Претензия к РФ от "Нафтогаза", новая лавина санкций и рекордные субсидии

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В «Нафтогазе» оценили потерю активов в оккупированном Крыму в 8 млрд долларов, сразу два кандидата в президенты решили отказать от гонки в пользу Анатолия Гриценко, а министр социальной политики рассказал о том, какие субсидии получают украинцы, — такими были главные новости сегодня, 1 марта.

Человек дня — украинская певица Злата Огневич. Артистка рассказала о том, что на неё напал неизвестный прямо возле её дома. Злата Огневич рассказала о том, что мужчина давно угрожал ей, но только сейчас решился перейти от слов к реальным действиям. К счастью, артистка в порядке, но сильно испугалась, информируют Экономические Новости.

Единый кандидат

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Кандидат в президенты и лидер Самопомичи Андрей Садовый после переговорного процесса решил отказаться от участия в грядущих выборах в пользу Анатолия Гриценко. Поясняя свое решение, Садовый сослался на то, что имеет рейтинг, который в два раза ниже, чем у Гриценко. Позже в этот же день, кандидат на пост президента от партии Сила людей Дмитрий Гнап также решил отказаться о права побороться за главное кресло страны. Отметим, что залог в 2,5 миллиона гривен Садовому и Гнапу возвращены не будут.

Претензия к РФ

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«Нафтогаз» планирует требовать от Российской Федерации возмещения 8 млрд долларов с учетом процентов по делу о потере активов после оккупации крымского полуострова. Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что эти расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами.

ВРУ перенесла языковой вопрос

Рада решила перенести рассмотрение языкового вопроса, но нардепы обещают, что вернутся к нему уже на следующей неделе. Спикер ВРУ Андрей Парубий выразил уверенность в том, что Рада примет «языковой закон» и состоится это уже в ближайшее время.

Санкции-санкции

В Соединенных Штатах Америки всерьез занялись доходами лидера РФ Владимира Путина и подготовили новые санкции против России. Так, сенаторы уже зарегистрировали проект закона, который предусматривает проверку финансовых активов президента РФ.Кроме того, сегодня Соединенные Штаты ввели санкции против Венесуэлы: еще больше помощников Мадуро угодило под удар.

Средняя субсидия

Министр социальной политики Андрей Рева сегодня, рассказал о том, что средняя субсидия в стране равна 1681 гривнам. Более того, министр удивил суммой возможной помощи от государства, отметив, что некоторые украинцы получают помощь в 24 тысяч гривен. Это максимальная сумма, но она впечатляет. Отметим, с сегодняшнего дня украинцы начинают получать субсидии по-новому. О тонкостях можете узнавать здесь

Погода в Украине

Первый день весны оказался не самым теплым и приятным: сильный ветер, не самая высокая температура… Синоптики говорят о том, что эта весна будет серьезно удивлять украинцев. После холодного первого дня температура прогреется до девяти градусов тепла. Температурными качелями будет печалить практический весь март, в котором будут сражаться зима и весна. Что касается последующих месяцев, то апрель обещает быть без морозов, но и не очень теплым.