Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок

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На карте мира вызрел еще один острый внутренний гражданский конфликт, который используют внешние глобальные игроки для империалистических разборок между собой. Речь идет о латиноамериканской стране Венесуэле, у которой есть все шансы повторить печальную участь Сирии. С той лишь разницей, что Сирия имеет лишь только стратегическое положение, не считая сравнительно небольших добываемых объемов нефти и газа, тогда как Венесуэла обладает едва ли не самыми крупными запасами нефти, и поэтому внешним интересантам есть за что воевать.

За кулисами все более обостряющегося внутреннего конфликта в Венесуэле, доведенной до социально-экономической катастрофы режимами Чавеса, а особенно Мадуро, имеет место классическая драчка за источники сырья, рынки сбыта и сферы влияния, в которой шкурные империалистические интересы прикрываются демагогией на тему священности демократии или нерушимости суверенитета, информируют Экономические Новости.

В то же время отечественная власть в лице МИДа поддержала одну из сторон фактически расколовшейся надвое Венесуэлы в надежде получить поддержку Запада на выборах, а заодно «замолить грехи» за оффшоры и слишком явную поддержку на выборах президента США «не того кандидата». Запад клеймит позором режим Мадуро как коррупционный, украинская власть также преуспела в этом смысле. Однако, по моему мнению, Украине, обремененной своей войной и расколом, в том числе по оси геополитических влияний, следовало лишь пожелать Венесуэле примирения, спокойствия, мирного разрешения проблем, а главное, чтобы не было дальнейшей эскалации кровопролития, поскольку в акциях протеста уже есть погибшие и раненые.

Хитросплетения венесуэльской политики

К социально-экономическому кризису, от которого Венесуэлу трясет уже многие годы, добавился острый политический кризис, вызванный досрочными президентскими выборами и последующей цепочкой событий.

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20 мая 2018 года в Венесуэле были проведены досрочные президентские выборы. Согласно официальной версии, на них победил действующий глава государства Николас Мадуро. Накануне выборов в стране прошли массовые протесты против нарушения режимом Мадуро законов, а также отстранения от участия в выборах и арестов политических оппонентов. Также протестующие выступали против экономических проблем и обнищания населения, поставивших страну на грань гуманитарной катастрофы. Оппозиция призвала бойкотировать выборы.

Известно, что в Венесуэле бушует жесточайший экономический кризис, катастрофически не хватает продуктов питания и медикаментов, регулярно отключаются водоснабжение и электроэнергия. Инфляция измеряется в тысячах процентов. Власти Венесуэлы объясняют это экономической войной, которую левому политическому режиму, нацеленному на некий «боливарианский социализм», объявили капиталистический Запад и местный крупный капитал. Оппозиция и Запад обвиняют в проблемах режим Чавеса-Мадуро, который национализировал многие структурообразующие объекты экономики, а также грубо и волюнтаристски вмешивается в экономические процессы.

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Подконтрольный правящему режиму центризбирком объявил победителем выборов Мадуро при явке 46%, что очень мало по сравнению 80% явки на выборах 2013 года.

Сторонники Мадуро, прежде всего из беднейших слоев населения, устроили в столице Каракасе многолюдные радостные манифестации, что опровергает навязываемое Западом мнение о том, что Мадуро, дескать, в Венесуэле чуть ли не все люто ненавидят. Очень многие его поддерживают, мнения разделились примерно пополам. И вообще, все, что происходит в Венесуэле и вокруг нее, слишком неоднозначно…

Противники Мадуро также провели многолюдные акции протеста. Отказавшись признавать результаты выборов, оппозиция обвинила режим в запугивании и массовых нарушениях. Не признали выборы в целом ряде стран, среди которых США, Аргентина, Чили. Евросоюз также заявил о грубейших нарушениях на выборах. В свою очередь, Россия и Китай, главные торгово-экономические партнеры Венесуэлы, крайне заинтересованные в сохранении режима Мадуро, а также некоторые другие страны, признали выборы легитимными, а Путин поздравил Мадуро с победой.

Определенных успехов добилась и оппозиция, отличающаяся неорганизованностью и внутренними противоречиями. На выборах 2013 года, признанных мировым сообществом легитимными, тогдашний лидер оппозиции Энрике Каприлес уступил Мадуро совсем немного. На парламентских выборах 2015 года оппозиционные партии получили 109 мандатов, а сторонники режима Мадуро и вообще «чавизма», получившего название в честь Уго Чавеса, взяли только 55 мест. Такой расклад объясняется тем, что к моменту выборов социально-экономическая ситуация в стране ухудшилась настолько, что от установленного покойным на тот момент Чавесом, умершим от онкологии, «режима боливарианского социализма» стали отворачиваться даже беднейшие слои населения, которые этот режим горячо поддерживали поскольку он для них много сделал.

В результате, режим Мадуро получил неподконтрольный парламент, что создало предпосылки для нынешнего кризиса. В противовес легитимно избранной Национальной ассамблеи (парламента), не имеющей, впрочем, реальной власти, Мадуро под предлогом подготовки новой конституции создал ручной орган, именуемый конституционной ассамблеей. Этот совещательный орган, не имеющий юридических полномочий, в реальности обрел статус некоего второго, удобного для Чавеса парламента, во главе с Диосдадо Кабельо, видным деятелем времен Чавеса, которого, по слухам, считают чуть ли не реальным руководителем страны, находящимся в тени Мадуро, которого преемником назвал сам Чавес.

Поскольку очень многие страны избрание Мадуро не признали, эпопея с его инаугурацией длилась с мая по январь. Наконец, 10 января 2019 года официально истек первый президентский срок Мадуро, и церемония инаугурации была совершена, но с рядом нарушений законной процедуры. В частности, многие депутаты парламента на мероприятии демонстративно отсутствовали, что привело к отсутствию кворума. Значительная часть населения страны также считает Мадуро нелегитимным, хотя многие до сих пор его поддерживают, то есть в стране имеет место раскол.

Уже 11 января 35-летний и до того малоизвестный лидер партии «Народная воля» (знаковое, однако, название!) Хуан Гуайдо, которого судьба вознесла в кресло главы парламента, поскольку более известные и опытные оппозиционеры были арестованы режимом Мадуро, перед большим стечением народа в Каракасе объявил, что берет на себя полномочия главы государства. Ссылаясь на нормы местной конституции, оппозиция и сам Гуайдо утверждают, что Гуайдо как глава парламента имеет право возглавить государство, если президент оказался недееспособным или нелегитимным, а Мадуро, по мнению оппозиции, с 10 января нелегитимен, поскольку его избрание в мире не признано. Это утверждение из разряда «бабка надвое сказала», поскольку избрание подтвердил венесуэльский центризбирком, подконтрольный, впрочем, режиму Мадуро. Признали выборы Россия и Китай, заинтересованные, впрочем, в сохранении режима. А не признали США (и союзники), заинтересованные в смене режима, который изрядно обидел американские корпорации при национализации, прежде всего, нефтяной отрасли.

Таким образом, налицо грубое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы разных внешних игроков в интересах этих игроков. В результате в стране к двум парламентам добавилось еще и наличие двух президентов. Все это просто разрывает ее на части.

Хуана Гуайдо как исполняющего обязанности президента, долженствующего провести новые легитимные выборы, кроме США, поддержали также Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.

Вначале Евросоюз, как и водится, однозначно Гуайдо не признал, но призвал режим Мадуро обеспечить безопасность новоявленному главе государства, поскольку подконтрольные Мадуро верховный суд и генпрокуратура уже начали «шить дело» об узурпации власти. Однако 31 января стало известно о том, что Европарламент принял резолюцию, в которой признал и.о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо «легитимным временным» главой страны. Также евродепутаты проголосовали за резолюцию с призывом к странам Евросоюза признать легитимность Гуайдо.

В свою очередь, на стороне Мадуро, кроме России и Китая, выступили также Куба (что ожидаемо) и Боливия (ее президент Эво Моралес известен своими левыми убеждениями и симпатиями к боливарианскому социализму Венесуэлы). Турция и Мексика также поддержали Мадуро, очевидно, в пику Вашингтону. «Султан» Эрдоган назвал Мадуро «братом», очевидно, чувствуя в нем что-то такое «султанское»… «Бацька» Лукашенко в Беларуси также гневно обрушился на западных империалистов и предложил Мадуро всяческую помощь, хотя не очень понятно, чем Беларусь может помочь стране в далекой Южной Америке.

Мадуро заявил о разрыве дипотношений со Штатами и высылке дипломатов, но потом передумал, хотя американцы начали дипломатов эвакуировать. Пронеслась информация, что в Венесуэлу в срочном порядке были переброшены российские наемники из так называемой «частной военной компании Вагнера» для защиты то ли российских активов в этой стране, то ли для защиты самого Мадуро, поскольку его войска показались ненадежными, хотя Москва, ясное дело, это отрицает.

После этого американское издание The Wall Street Journal опубликовало информацию о том, что в декабре 2018 года Хуан Гуайдо посетил США, Колумбию и Бразилию, чтобы заручиться внешней поддержкой. Причем выезжал он из страны незаконно, чтобы не привлекать внимание. А накануне объявления себя президентом Гуайдо имел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом, который уверил его в поддержке Штатов, каковую Вашингтон и оказал.

Более того, Трамп даже заявил, что, если Мадуро будет сопротивляться, не исключен любой сценарий с явным намеком на военное вмешательство США. Но затем из Вашингтона поступила информация о том, что демократы якобы не дадут Трампу втянуть Америку в новую военную аферу, а кроме того, истеблишмент в США не готов ввязываться в войну, если венесуэльские вооруженные силы окажут сопротивление.

Поэтому США пока нанесли удар в экономической плоскости. Вашингтон ввел санкции против венесуэльского государственного нефтегазового концерна PDVSA, объединяющего несколько компаний. Эти действия направлены на то, чтобы не допустить вывод средств компании Николасом Мадуро и его окружением. Советник Трампа Джон Болтон подчеркнул, что речь идет о блокировании активов PDVSA стоимостью 7 млрд долларов и более 11 млрд долларов «потерянных экспортных поступлений». В частности, санкции касаются американской дочерней компании Citgo Petroleum, которая располагает нефтяной инфраструктурой на юго-востоке США. Эта компания интересна тем, что ею опосредованно владеет российская «Роснефть», о чем далее.

В конечном итоге, Мадуро согласился сесть за стол переговоров с оппозицией и Хуаном Гуайдо. Но о дальнейших шагах в этом направлении на момент написания этого текста ничего узнать не удалось.

Интересной представляется предыстория социально-экономического кризиса в Венесуэле, переросшего в кризис политический, а также о закулисных интересах внешних игроков, интересы которых являются немаловажными факторами, приводящими в движение весь этот спектакль.

Провал боливарианского социализма

Венесуэла является ярким образцом очередной попытки «построения социализма», окончившейся не просто провалом, но извращением и дискредитацией самого понятия «социализм». Тем более что четкого определения этого понятия до сих пор не существует. В природе социализма, несмотря на многочисленные попытки, еще никогда не существовало, а словом «социализм все, кто угодно, обзывают всё, что попало, но это отдельная интересная тема.

Левые настроения в Латинской Америке всегда были сильны, и Венесуэла не является исключением. После падения диктаторских режимов в Венесуэле социал-демократы долгое время заседали в парламенте и в правительстве, но это никоим образом не уменьшало острые классовые противоречия в стране с колониальной экономикой, в которой заправляли американские, прежде всего, нефтяные корпорации.

Поэтому никто особо не удивился, когда на президентских выборах 1998 года с 55% голосов победил бравый и харизматичный подполковник-десантник Уго Чавес с его идеей «боливарианского социализма», поименованного так в честь героя Латинской Америки начала ХІХ века, то есть времен борьбы за независимость от Испании, Симона Боливара. Несмотря на эксцентричную политику, заговоры и попытки переворотов со стороны оппонентов, Чавес и его обещания хорошей жизни для всех в лоне «народного социализма» пользовались поддержкой масс.

К тому же, поначалу кое-что из этих обещаний удавалось воплощать в жизнь, поскольку для этого имелась экономическая основа в виде высоких цен на нефть. Огромные поступления от нефти направлялись не только на потребление, но и на образование, преодоление неграмотности, здравоохранение. В этом Венесуэле очень помогла Куба, по праву считающаяся в Латинской Америке страной с самым высоким уровнем образования и здравоохранения благодаря ее советскому прошлому. Оставшись без поддержки после развала СССР, Куба нашла союзника в виде чавистской Венесуэлы, получая дешевую нефть в обмен на услуги кубинских педагогов, инженеров, ученых, врачей, то есть интеллект – в обмен на нефть. Так был реализован на практике знаменитый лозунг Остапа Бендера: «Бензин наш, идеи ваши!», но реализован во благо…

Как известно, нефть из источника благополучия очень быстро может превратиться в проклятие. Не учтя ошибок СССР, Чавес принялся строить свой социализм фактически только на нефти, не развивая другие отрасли, не проводя структурные реформы. Он полностью национализировал нефтегазовую отрасль, чтобы транснациональные корпорации не высасывали из страны соки, но не учел, что теперь инвестициями в развитие и модернизацию отрасли должна заниматься боливарианская власть.

Последствия национализации также не заставили себя ждать, поскольку для защиты при национализации американской собственности нужно иметь мощную армию, которой у Венесуэлы просто нет. В мае 2018 года американская нефтяная компания ConocoPhillips конфисковала активы PDVSA на Карибских островах, что резко снизило экспортный потенциал Венесуэлы, поскольку именно там находятся терминалы по отгрузке нефти. ConocoPhillips действует в соответствии с решением суда о компенсации ущерба в результате национализации её активов в 2007 году. Ущерб оценен в 2 млрд долларов.

По запасам нефти Венесуэла считается первой в мире. По экспорту черного золота она стабильно входит в десятку. 90% валютных поступлений страны дает нефть. С другой стороны, в стране существовало огромное имущественно расслоение, которое Чавес и его преемник Мадуро преодолеть не смогли, да и не успели, поскольку начался обвал цен на нефть на мировых рынках. За Чавеса, а после его смерти в 2013 году за Мадуро голосовали беднейшие слои населения, социальная база чавистского режима. Именно беднейшие слои оказались в выигрыше от власти Чавеса-Мадуро, получая различные блага от образования и медицины до продуктовых пайков и денег. Пока цены на нефть были высокими, «социалку заливали нефтянкой, импортируя товары и продовольствие.

Но с 2014 года, когда цены на нефть со 120 долларов за баррель упали более чем вдвое, подкармливать социальную базу стало все труднее. Одновременно примерно во столько же раз обвалилась и добыча нефти, поскольку оборудование старое, модернизировать его некому и не за что. Режим Мадуро включил печатный станок, что привело к зарплатам в размере 25 долларов, гиперинфляции и товарному дефициту, когда даже туалетную бумагу выдают по талонам. Всему этому сопутствуют коррупция и спекуляция.

Если раньше режимом были недовольны крупный капитал и средний класс, то теперь в числе противников Мадуро насчитывается все больше выходцев из беднейших слоев, ранее бывших опорой режима.

Этим воспользовалась Америка, решившая взять к ногтю строптивую Венесуэлу и поквитаться за национализацию собственности американских корпораций. Этим же воспользовалась оппозиция, хотя ее лидер Гуайдо метет такую же популистическую «пургу», например, обещая «на раз-два» увеличить добычу нефти с нынешнего миллиона баррелей в сутки аж до четырех, хотя это совершенно нереально. Не говоря уже о том, что резкий выброс нефти на рынок приведет к столь же резкому снижению цены, от чего пострадает та же Венесуэла. И если Китаю падение цен на нефть на руку, то для России это будет ударом, равно как и для Америки, которая также имеет свою нефтедобывающую отрасль. Но в Америке терпят неадекватную риторику Гуайдо, чтобы с его помощью окончательно добить обваливающийся боливарианский социализм в Венесуэле.

Интерес Америки просматривается еще и в том, что венесуэльскую нефть, которая содержит высокий процент серы, могут перерабатывать заводы Техаса, где добывают примерно такую же нефть. К тому же, несмотря на антиамериканскую риторику, основным конечным рынком сбыта венесуэльской нефти все эти годы все равно была Америка.

Причем здесь Москва и Китай?

Если интересы Америки в Венесуэле более или менее понятны, то с Россией и Поднебесной не все так однозначно.

Начать следует с Москвы, поскольку сотрудничество Кремля с режимом Мадуро считается весьма скандальной темой.

Углубляющийся экономический кризис привел режим Мадуро к сотрудничеству с «восточными партнерами», то есть Китаем и Россией.

По оценке Reuters, Москва вложила в Венесуэлу порядка 17 млрд долларов. Но современная Россия – это не Советский Союз, который давал деньги, исходя из идеологической близости, часто фальшивой, или в ответ на клятвы в любви и дружбе. Сейчас Москва идет «китайским путем», поскольку значительная часть ее вложений в Венесуэлу представляют собой так называемые связанные кредиты. Каракас взял их под обязательство закупить определенные российские товары, в частности, вооружения, автомобили КамАЗ и ряд другой продукции. Деньги получают российские предприятия, которые Венесуэла финансирует кредитными деньгами и остается должна, получив соответствующую продукцию. Кроме того, в качестве расчетов по не возвращенным вовремя кредитам, по инвестициям в нефтяную компанию PDVSA и по предоплатам за не поставленную нефть, госконцерн «Роснефть», руководимый Игорем Сечиным, лучшим другом Путина, получает контроль над нефтяными активами Венесуэлы. Общая стоимость активов, которые Москва таким образом получила, вложив существенно меньшую сумму, оценивается в 50 млрд долларов, и получены эти активы потому, что Венесуэла не может рассчитаться живыми деньгами. То есть со стороны Москвы налицо точно такая же неоколониальная политика по отношению в Венесуэле как сырьевому придатку, как и со стороны США. Это является еще одним ярчайшим подтверждением того, что вокруг Венесуэлы идет империалистическая драчка за источники сырья, рынки сбыта и сферы влияния

В результате, «Роснефть» владеет от 26% до 40% в пяти нефтедобывающих компаниях Венесуэлы, входящих в госконцерн PDVSA. В качестве залога под один из российских кредитов Венесуэла передала 49% той самой компании Citgo Petroleum, которая владеет нефтяной инфраструктурой в США и попала под американские санкции. Кроме того, сейчас эти залоговые права оспариваются в американском суде, и «Роснефть» может их потерять.

«Роснефть» стала фактическим посредником в торговле венесуэльской нефтью, причем большая часть этой нефти попадает на территорию США, хотя в отношении «Роснефти» действуют американские санкции в связи с Украиной. Это к вопросу действенности всех этих санкций, вокруг которых больше шуму, чем реального эффекта, поскольку жажда наживы, в том числе, американского бизнеса не считается ни с какими санкциями.

Что будет с российскими вложениями, если власть сменится? Вопрос интересный и неоднозначный. Кредиты и инвестиции Москва давала государству и под государственные гарантии. Поэтому даже при смене власти они должны быть признаны и выплачиваться. Но это в теории, а на практике есть американский фактор. Штаты вполне могут признать российское присутствие у себя под боком в Венесуэле, а тем более в Техасе, угрозой своей национальной безопасности, наложить санкции, заморозив на долгие годы возврат вложенных средств, не говоря уже о распоряжении активами, расположенными в США и Венесуэле. Тем более что многие российские персонажи и компании и так находятся под санкциями, включая «Роснефть». Несмотря на бравурные заявления Москвы о том, что их вложениям и активам ничего не угрожает, думается, что события обещают быть захватывающими.

Извлекла Москва из вложений в Венесуэлу и некоторые политические дивиденды, правда, довольно, спорные.

В постсоветское время Венесуэла стала единственным союзником Кремля в западном полушарии, обеспечивающим присутствие Москвы на американском контитенте вообще. За время пребывания Путина у власти с 2000 года, Чавес и Мадуро были самыми частыми гостями в Москве после глав стран бывшего СССР. Любопытно, что Путин побывал в Каракасе всего один раз в 2010 году в чине премьера. Фактически связь между Кремлем и Каракасом обеспечивает бывший вице-премьер, а сейчас глава «Роснефти» Игорь Сечин, доверенное лицо Путина, входящее в его самое близкое окружение. Сечин решает не только экономические, но и сугубо политические вопросы, находясь «на короткой ноге» сначала с Чавесом, а теперь с Мадуро, посещая Каракас несколько раз в год.

Есть версия, что в 2008 году именно Сечин убедил Чавеса признать аннексированные Россией у Грузии Абхазию и Южную Осетию. Но аннексию Крыма в 2014 году Мадуро официально так и не признал, ограничившись заявлением о том, что Запад применяет двойные стандарты, признавая отделение Косово и присвоение Британией Фолклендских островов, и здесь Мадуро где-то прав.

Переговоры о полноценном военном присутствии России в Венесуэле пока результатов не дали. Единственным способом использовать Венесуэлу для демонстрации военного присутствия Москвы в Латинской Америке стали полеты российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу в 2008, 2013 и 20018 годах. Но это не более чем показуха, поскольку бомбардировщики без прикрытия с воздуха и с земли являются легкой мишенью для американских ПВО и истребительной авиации, включая палубную с авианесущего флота.

Впрочем, организовать серьезное военное присутствие на другом конце земного шара Москве, не имеющей, в отличие от Америки, такого мощного флота, включая авианесущую компоненту, будет более чем сложно. Это не Сирия, которая «за углом» расположена! В активе остается разве только атомный московский подводный флот, который «трется о берега Америки», но и он в отрыве от баз в Мурманске и Владивостоке представляется не слишком грозной силой. Если, конечно, Москва и Вашингтон не затеют настоящую военную аферу, от которой не поздоровится всему миру.

Что же касается Китая, то здесь все одновременно проще и сложнее, чем с Москвой. По ряду оценок, Поднебесная вложила в Венесуэлу до 70 млрд долларов, то есть намного больше Москвы. Интерес Китая понятен: огромной китайской экономики нужна нефть в огромных количествах, особенно с учетом программы отказа от угля в экологических целях, которая сейчас реализуется в Поднебесной. Повторим, если Москва своей нефтью обеспечена сама, и венесуэльские нефтяные активы ей нужны только для спекуляции черным золотом и для политико-экономического присутствия в западном полушарии, то бедному ресурсами Китаю нефть нужна непосредственно для развития своей экономики.

Именно поэтому Китай поддерживает режим Чавеса-Мадуро, а попытки свергнуть Мадуро и привести к власти ставленников Вашингтона вызывают в Пекине крайне нервную реакцию, особенно в свете затеянной Трампом торговой войны с Поднебесной.

Кстати, активизация Вашингтона в венесуэльском вопросе очень хорошо вписывается в контекст глобальной торговой войны с Китаем. Это и удар по Москве в вечном противостоянии Кремля и Вашингтона, а также по Европе, которая тесно сотрудничает с Москвой экономически. Очевидно, именно поэтому реакция Евросоюза на происходящее в Венесуэле события является достаточно сдержанной и не слишком проамериканской.

Таким образом, в венесуэльском кризисе на первый план опять выходят разборки глобальных игроков, то есть противоборствующих звеньев мировой цепи империализма, за источники сырья, рынки сбыта и сферы влияния.