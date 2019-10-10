Итоги дня: Мировой рекорд Зеленского, план «Б» по Донбассу и жесткий ультиматум Крыму от Киева и

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Пресс-марафон Владимира Зеленского побил мировой рекорд, помощники адвоката Трампа арестованы из-за Украины, а на Донбассе убит украинский военный, — такими были главные новости сегодня, 10 октября.

Человек дня — польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук, которая получила Нобелевскую премию по литературе. Главные принципы жизни Ольги «никаких решений до утреннего кофе» и «пишется то, что пишется». О своем украинском происхождении Ольга знает, но, увы, её попытки узнать о своих предках не увенчались успехом. Все, кто мог помочь ей исследовать семейное древо, уже умерли. Также, она не смогла отыскать хоть какие-то документы, которые бы пролили свет на прошлое её рода. Тем не менее, она считает, что в ней есть что-то украинское. Например — музыкальный слух и красивый голос, информируют Экономические Новости.

Пресс-марафон Зеленского

Сегодня с десяти утра украинский президент Владимир Зеленский общается с представителями СМИ. Пресс-марафон решили провести в неожиданном месте — Kyiv Food Market. Журналистов группами по семь-десять человек пускали в пресс-центр, затем — следующая группа сменяла своих коллег. Во время конференции Владимир Зеленский говорил о войне на Донбассе, своих планах и приоритетах, ситуации с возвращением «ПриватБанка» Игорю Коломойскому, связях с олигархами, общении с американском лидером Дональдом Трампом и многих других темах. В частности, глава государства рассказал о плане «Б» для Донбасса. Он пояснил, что если не получится в скором времени закончить войну и вернуть оккупированные территории вместе с жителями, придётся применить «план Б» и вывезти желающих граждан на подконтрольные территории.

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В то время как на втором этаже глава государства общался с журналистами, на первом этаже обычные украинцы спокойно ели, некоторые даже не догадывались о том, что происходит за несколько метров от них. Несколько раз пресс-конференцию прерывали криком посетители, которые хотели обратиться к президенту. В частности, мужчина вылез на стол и начал громко кричать претензии к Зеленскому, жалуясь, среди прочего, на гомосексуалистов, чем разозлил президента.

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Мировой рекорд

Оказалось, что марафон Зеленского был не просто длинным, а самым длинным в мире! До этого самую продолжительную пресс-конференцию давал белорусский президент Александр Лукашенко. В 2017 году он разговаривал с прессой на протяжении 7 часов 21 минуты.

Реакиця Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп оперативно отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского. Лидер Соединенных Штатов доволен ответом на вопрос о давлении на Киев со стороны властей США. «Президент Украины только что вновь самым решительным образом заявил, что президент Трамп не оказывал никакого давления и не делал абсолютно ничего плохого. Он использовал самый убедительный язык из всех возможных», — написал американский президент в твиттере.

Обвинения России

У Путина заявили о том, что Украина 9 октября «под надуманным предлогом» обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Вместе с тем, с начала суток и до полудня враг на Донбассе произвел восемь обстрелов по позициям ВСУ, в результате которых погиб украинский военнослужащий.

Арест в США

В Соединенных Штатах Америки арестовали двух помощников адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, которые помогали ему решать «украинский вопрос». Это бизнесмены из Флориды Лев Парнас и Игорь Фруман, которых обвинили в нарушении правил финансирования избирательных кампаний в США.

Ультиматум Крыму

Украина не намерена восстанавливать поставки воды в аннексированный РФ крымский полуостров до того времени, пока не произойдет полная деоккупация территории. А вот на данный момент вопрос о подаче воды на полуостров не стоит.