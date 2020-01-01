Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев

Главная » Политика » Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев

Закрыть Отправить

Украинские депутаты стали прикосновенными, в стране вступил в силу закон о коррупции, а Болгария начала получать газ в обход Украины, — такими были главные новости сегодня, 1 января.

Прикосновенность депутатов , информируют Экономические Новости.

Неприкосновенность народных депутатов Украины прекращает действовать с сегодняшнего дня! С первого января для того, чтобы привлечь нардепа к ответственности, не нужно будет голосовать за это в Верховной Раде. Для этого понадобится только решение генерального прокурора. В то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Деньги за коррупционера

Читайте: Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости

Первый день 2020 года принёс Украине много новшеств. В частности, сегодня вступил в силу закон об обличителях коррупции, о чем свидетельствует документ в парламентской газете Голос Украины. Этим законом предусмотрено право обличителей коррупции на вознаграждение. Оно гарантировано в том случае, если взятка или нанесенный государству ущерб в 5000 и более раз превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц, то есть фактически превышает 10 миллионов гривен.

Газ мимо Украины

Читайте: Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России

В Болгарию с 1 января начал поступать российский газ в обход Украины — через газопровод Турецкий поток. Несмотря на запуск Турецкого потока, Украина продолжает транзит голубого топлива из Российской Федерации в Европу по новому пятилетнему контракту. Потери для нашей страны из-за газопровода в обход составят примерно 500 млн долларов каждый год.

Новогодние приключения

В украинской столице новогоднюю ночь на Софийской площади, где установлена главная ёлка, встречали более 100 тысяч человек. В новогоднюю ночь гостей с разных уголков Украины развлекали Руслана, группы ТНМК и Мандри, танц-театр Життя, Назар Савко, а также государственный симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra. О веселье украинцев рассказали и полицейские, у которых выдалась жаркая ночь. Всего за новогоднюю ночь по стране в полицию поступило более двух тысяч вызовов, три сотник из которых — из-за нарушений тишины. К счастью, по словам правоохранителей, праздничная ночь прошла без особых нарушений публичной безопасности нашими гражданами

Сегодня, 1 января, в 17 часов Киев продолжил праздновать приход 2020 года. Редакция «Экономических Новостей» ещё раз поздравляет всех читателей с праздниками и желает побольше хороших новостей и поводов для самых искренних улыбок!