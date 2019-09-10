Итоги дня: Импичмент с подвохом, «бонд» в путинском дворе и громкое заявление Нетаньяху

Главная » Политика » Итоги дня: Импичмент с подвохом, "бонд" в путинском дворе и громкое заявление Нетаньяху Итоги дня: Импичмент с подвохом, "бонд" в путинском дворе и громкое заявление Нетаньяху

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Народные депутаты утвердили механизм увольнения президента, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху удивил скандальным заявлением, а в Раде уже поймали первого кнопкодава, — такими были главные новости сегодня, 10 сентября.

Человек дня — внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев, который стал первым пойманным кнопкодавом в новой Раде. Непочетное звание он получил благодаря общественному движению «Честно», которым и было зафиксировано первый случай такого нарушения. , информируют Экономические Новости.

Импичмент президента

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Сегодня в Раде проголосовали в первом чтении и в целом утвердили механизм увольнения президента.Это решение не зря уже «окрестили» историческим. Ввести процедуру импичмента украинцам обещали на протяжении многих лет и вот наконец-то это свершилось. Тем не менее, есть один важный момент, на который уже обратили внимание журналисты. Все дело в необходимости получать решение нескольких судов, а также — согласие 338 депутатов. Получается, что для сохранения своего кресла, главе государства нужно иметь всего 86 преданных депутатов. Учитывая количество «слуг народа» в новой Раде, это будет не сложно. Но, в любом случае, решение Рады, принятое сегодня, 10 сентября, всё же важнейшее за многие годы независимости Украины.

Эвакуация шпиона

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Горячая тема сегодняшнего дня — эвакуация шпиона Соединенными Штатами из РФ. Он на протяжении длительного периода времени предоставлял важную информацию, в том числе и о российском вмешательстве в президентские выборы в Штатах. Пресс-секретарь президента Путина уже подтвердил, что именно Олег Смоленков действительно работал в администрации президента РФ, но его якобы давно уволили.

Увольнение Болтона

Сегодня, 10 сентября, глава Белого дома Дональд Трамп сообщил в своем твиттере, что уволил 70-летнего Джона Болтона с должности своего советника по национальной безопасности. Президент Соединенных Штатов Америки отметил, что он (и не только) был категорически не согласен со многими суждениями Болтона.

Аннексия Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Нетаньяху удивил общественность скандальным заявлением. Он пообещал, что аннексирует палестинские поселения на Западном берегу реки Иордан. Причиной для этого может стать сценарий, при котором «Ликуд», правящая партия страны, победит на грядущих парламентских выборах. Нетаньяху считает этот регион критически важным для безопасности его страны.

Первая пресс-конференция

Узники Кремля, которые несколько дней назад вернулись на родную землю, во вторник, 10 сентября, дали первую конференцию. Олег Сенцов и Александр Кольченко разрешили журналистам спрашивать обо всём, и получили целый поток самых разных (порой даже смешных) вопросов, на которые отвечали четко, интересно и с юмором. В частности, Олег Сенцов заявил о том, что смена режима в РФ – неизбежна. «Путин не вечный. Драконы тоже умирают». Он также рассказал о том, что намерен сделать всё возможное, чтобы остальные узники путинского режима в результате увидели свободу. Режиссер собирается заниматься «двумя самыми прекрасными вещами в мире: снимать кино и жить».

Кольченко рассказал о том, что попал под удар по случайности (так как занимался протестной деятельностью) и по неосторожности (пил пиво около здания ФСБ). Сейчас он намерен продолжить учебу в Таврийском университете, где ранее успел закончить два курса.