ПАСЕ плевала на европейские ценности, Парубий – на ПАСЕ. Признает ли Европа выборы в Раду?..

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В связи с возвратом российской делегации в ПАСЕ, Украина в лице Верховной Рады расплевалась с этой не слишком авторитетной и эффективной организацией, которая в вопросе российской агрессии в Украине повела себя, мягко говоря, непоследовательно. Если же выбирать более адекватные определения, то для характеристики поведения ПАСЕ следует использовать излюбленное выражение товарища Ленина: политическая проституция.

Главным аргументом послужило русское «бабло», а конкретнее, членские взносы России, без которых чиновникам ПАСЕ пришлось сидеть на голодном пайке, а они привыкли вкусно есть и красиво одеваться/ Далее события стали развиваться лавинообразно, информируют Экономические Новости.

Вначале делегация Украины устроила демарш в виде бойкота заседаний ПАСЕ, но это были «цветочки». Затем спикер Парубий своим единоличным телодвижением, без соответствующего решения Рады, отозвал приглашение делегации ПАСЕ участвовать в качестве наблюдателей на внеочередных выборах в Раду. Здесь начались «ягодки», поскольку Украина как член ПАСЕ, находящийся под мониторингом этой неоднозначной организации обязана приглашать наблюдателей от нее, куда могут войти представители России. В ответ могут последовать санкции уже против Украины, что в нынешнем положении совершенно ни к чему.

Продажность ПАСЕ

Итак, началось с того, что 26 июня в ПАСЕ была принята резолюция, которая в полном объеме подтвердила полномочия делегации России.

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Напомним, что Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) является международным консультативным органом, в который входят парламентские делегации стран-членов ПАСЕ. Эта организация, в частности, избирает Европейский суд по правам человека, который для граждан Украины в условиях царящего у нас беззакония в судах часто является последней инстанцией, где можно защитить свои права. Очевидно, что выход Украины из ПАСЕ лишит наших граждан этой «инстанции последней надежды» и крайне негативно скажется на ситуации с правами человека, которая и без того является весьма неприглядной. Кроме того, ПАСЕ наблюдает за соблюдением странами-членами обязательств, взятых на себя при вступлении в организацию, прежде всего в вопросах демократичности выборов и прав человека. Украина находится под мониторингом ПАСЕ и, согласно взятым на себя обязательствам, должна приглашать на выборы наблюдателей от этой организации.

Напомним также, что парламентская делегация России в течение 5 лет с 2014 года не имела права голоса в связи с агрессией в Украине, участием в войне на Донбассе, аннексией Крыма. В связи с этим, в отношении России было принято семь резолюций ПАСЕ, ни одной из которых Москва не выполнила.

Но это не помешало, повторим, ПАСЕ 26 июня нынешнего года восстановить российскую делегацию в правах. Украина, Грузия и ряд стран Восточной Европы протестовали против этого, но безрезультатно.

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Более того, в резолюции ПАСЕ о подтверждении прав российской делегации отсутствуют какие-либо санкции. Соответствующие поправки, которые предлагали Украина, Грузия и некоторые другие страны, учтены не были. За резолюцию проголосовали 116 депутатов ПАСЕ, против – 62, воздержались – 15.

Согласно результатам голосования, обнародованным на сайте ассамблеи, резолюцию поддержали полностью, или большинством:

Особо циничной представляется позиция делегации Нидерландов. Ведь граждане преимущественно этой страны массово погибли в 2014 году в результате теракта, когда российские наемники сбили малазийский Боинг в небе над Донбассом.

Правда, в резолюции содержится ряд призывов к Москве:

— освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в «незаконном пересечении границы Российской Федерации»;

— немедленно уплатить все взносы в бюджет Совета Европы;

— безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении к ответственности виновных в крушении самолета Малазийских авиалиний, выполнявшего рейс MH-17;

— принять эффективные меры по предотвращению нарушений прав человека: лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике, и привлечь виновных к ответственности за действия, совершенные в прошлом;

— сотрудничать в полном объеме с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова;

В резолюции ПАСЕ выражается сожаление по поводу отсутствия сотрудничества со стороны Москвы в рамках процедуры мониторинга, а также озабоченность по поводу ряда «негативных тенденций в области демократии, верховенства права и прав человека». Комитету по мониторингу ПАСЕ предложено представить отчет о выполнении обязанностей и обязательств России как можно скорее, не позднее, чем на апрельской сессии 2020 года.

Особо подчеркнем, что в ПАСЕ не стали требовать от России уйти из Крыма и Донбасса. Эти проблемы для ПАСЕ как бы перестали существовать!

Однако едва ли не самое большое сожаление ПАСЕ выразила по поводу того, что с июля 2017 года Россия прекратила выплаты ежегодных взносов в бюджет Совета Европы!

Злые языки утверждают, что именно это и стало главным аргументом в пользу возврата России в ПАСЕ. В СМИ появлялась информация, что Совету Европы пришлось сильно ужаться в расходах, встал вопрос о сокращении целого ряда чиновников.

Зато теперь на этой улице – праздник! Москва уже пообещала погасить все долги, накопившиеся за годы отсутствия, а за 2019 год Россия уже оплатила 33 млн евро. Воистину, правильно говорили в Москве, что без России у Совета Европы и ПАСЕ нет будущего! Причем нет в самом прямом, шкурно-денежном смысле…

США не являются членом ПАСЕ, но выступали против возвращения России в эту организацию, о чем заявил временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

Особое внимание обращает на себя также тот факт, что тяжкая ситуация с правами геев и лесбиянок в России и, прежде всего в Чечне, волнует ПАСЕ больше, чем аннексия Крыма, наглое нарушение Москвой международного права, международно признанных границ Украины, ее территориальной целостности, война на Донбассе, в ходе которой уже погибли тысячи людей и продолжают гибнуть и калечиться дальше. И в этом вся Европа!

Кстати, в резолюции вообще не упоминаются последствия российской агрессии против Грузии. Если об украинской проблеме Европа еще помнит, то о грузинской, похоже, и вовсе забыли. Или делают вид, что забыли…

Демарш Украины

В ответ на такое решение, украинская делегация покинула заседание ПАСЕ в полном составе. Заседание было прервано.

Адекватность демарша вызывает двойственное отношение. С одной стороны, выразить протест, вроде бы, надо. Но с другой стороны, ушли – и что дальше?.. Работа ПАСЕ продолжится, Россия денег на эти «посиделки» дала, купив себе возврат на них, но теперь решения будут приниматься даже без того минимального влияния, которое Украина все же могла оказывать. Утрачена трибуна, с которой можно было доносить до мировой и европейской общественности информацию о московской агрессии в Украине, и в результате о ней скоро могут забыть, как это уже происходит в отношении агрессии Москвы в Грузии.

Далее последовал скандал, вызванный действиями пока еще спикера Рады Андрея Парубия, который отменил приглашение наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы 21 июля, мотивируя возвращением в ПАСЕ делегации России.

«Подписал письмо к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиане Мори Паскье об отзыве моего приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах. Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора — России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы – любым образом – не допустимо», – написал Парубий на своей странице в фейсбуке, приложив фотокопию письма, в котором поясняет, что вынужден был принять такое решение с учетом ситуации, которая сложилась в ПАСЕ в связи с возвращения российской парламентской делегации к участию в работе организации «без существенных подвижек в выполнении Российской Федерацией 7 резолюций ПАСЕ».

Формально, вроде даже, правильно, но непонятно, что делать дальше. К тому же, повторим, это единоличное решение Парубия. Коллективного решения парламента не было. Здесь, как и в случае с отсутствовавшей с 2016 года коалицией, опять возникает вопрос об узурпации полномочий.

Что имеем в сухом остатке

В ПАСЕ уже заявили, что мониторинг выборов со стороны ПАСЕ является обязанностью Украины. В результате дело обретает серьезный оборот. Украина сама может попасть под санкции ПАСЕ. В конечном итоге результаты парламентских выборов 21 июля могут быть не признаны Европой или, как минимум, могут быть поставлены под сомнение, что снизит легитимность украинской власти в Европе.

Все это не к тому, что в ответ на циничный плевок со стороны ПАСЕ следует утереться и нижайше поблагодарить. Ни в коем случае! Но, входя в ситуацию с отказом в приеме наблюдателей от ПАСЕ, законодательной власти Украины следовало бы понимать, как потом из этого положения выходить. Для этого в парламенте должны пребывать люди, обладающие достаточным уровнем интеллекта, международно-политического дипломатического мастерства.

Кроме общего крайне низкого интеллектуального, морально-психологического, культурного и профессионального уровня, просматривается еще и желание создать как можно большее количество проблем будущему парламенту. Даже если «Европейская Солидарность» Порошенко пройдет в состав будущего парламента вместе с состоящим в ее списках Парубием и прочими подобными персонажами, ведущие роли в будущей Раде они едва ли будут занимать. К тому же, ожидается, что состав парламента существенно изменится по сравнению с нынешним. А значит, разгребать последствия бурной деятельности нынешнего парламента и его руководства придется уже другим, в том числе в вопросе взаимоотношений с ПАСЕ. Если же учесть, что прогнозы состава будущей Рады тоже оптимизма не вселяют, то картинка рисуется и вовсе слишком мрачной…