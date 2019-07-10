Итоги дня: «Разбор полетов» в Борисполе, «зеленый коридор» в Чернобыле и жесткое требование ЕС по Крыму

Главная » Политика » Итоги дня: "Разбор полетов" в Борисполе, "зеленый коридор" в Чернобыле и жесткое требование ЕС по Крыму Итоги дня: "Разбор полетов" в Борисполе, "зеленый коридор" в Чернобыле и жесткое требование ЕС по Крыму

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Президент Зеленский отчитал бориспольских чиновников, Медведчук и Бойко снова поехали на поклон в Москву, в Европейском союзе выдвинули жесткое требование к России, — такими были главные новости сегодня, 10 июля.

Человек дня — секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого сегодня, 10 июля, Владимир Зеленский выгнал с совещания, обозвав «чертом» и «разбойников. Так, сегодня глава государства устроил настоящий «разбор полетов», накричав на секретаря, на которого и правда в Сети есть немало компромата. Примечательно, что Годунок, который на выборах президента открыто поддерживал Зеленского, не на шутку оскорбился и даже намерен подавать в суд и устроить большую конференцию. В интервью, которое Годунок оперативно дал украинским СМИ, он оскорбленно обзывает Зеленского: «Меня облили грязью с ног до головы! Конечно, я теперь в суд пойду. У меня шок. Я за этого д*била тянул мазу… Я просто был против Порошенко, поэтому я вынужденно голосовал за Зеленского. А вы посмотрите, как он себя вел! Разве президент может так себя вести?», — остро комментирует инцидент Ярослав Годунок. А вот и сама перепалка:, информируют Экономические Новости.

Обстрел колонны

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В районе южной окраины Гранитного вражеский ПТРК поразил грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате один военнослужащий погиб, еще один получил ранения средней тяжести. Есть информация о том, что под обстрел попало авто, в которой передвигался председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. К счастью, он не пострадал. Комментируя происшествие, президент Украины Владимир Зеленский назвал его попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате.

Зеленый коридор в Чернобыле

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Президент Владимир Зеленский в своем Twitter заявил о том, что Чернобыль необходимо показать ученым, экологам, историкам и туристам всего мира. Он сообщил о том, что в среду, 10 июля, подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины. Зеленский отметил, что в первую очередь будет создан «зеленый коридор» для туристов и убраны предпосылки для коррупции.

Требование ЕС

Великобритания призвала Российскую Федерацию разрешить международным мониторинговым организациям доступ в незаконно аннексированный Крым и немедленно освободить всех политических заключенных. Соответствующее заявление озвучил британский посол на заседании Совета ООН по правам человека. Это требование появилось в связи с отчетом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сделанного на основе работы мониторинговой миссии по правам человека в Украине. Отмечается, что Россия демонстрирует полное пренебрежение к предоставлению отчетов Совету ООН по правам человека относительно ситуации в Крыму.

Медведев и Медведчук: «давай поговорим»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 июля встретился со скандальным лидером «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрием Бойко и кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Кроме того, на этой встрече присутствовали еще один член «Оппоплатформы» Вадим Рабинович, собственник телеканала NewsOne Тарас Козак и представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов.

Больше не в ТОПЕ

На фоне впервые зафиксированной за год дефляции Украина сумела покинуть ТОП-20 стран мира с самой высокой инфляцией. С показателем годовой инфляции в 9% Украина делит 22-24-е место. Печально, но Украина всё ещё остается «лидером» по уровню инфляции в Европе. Самый большой вклад в индекс потребительских цен (в связи со значительным удельным весом в индексе) внесли алкоголь и табак (в 1,32.п.), а также овощи (в 1,08.п.).